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Зарплаты, цены и курс доллара до конца года изменятся

01.10.20 , Сегодня
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Последний квартал 2020 года ожидается сложным для украинцев. Экономисты прогнозируют, что в полной мере проявятся все негативные факторы, потенциал которых накопился за полгода: инфляция ускорится, курс доллара пойдет вверх, подорожают природный газ и топливо, а вот зарплаты расти будут не очень быстро.

Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на IV квартал 2020.

Мы ответили на такие вопросы:

Какая ожидается инфляция;
Как изменятся зарплаты;
Каким будет курс доллара;
Увеличится ли государственный долг;
Сколько придется заплатить за литр бензина;
Намного ли подорожает газ для обогрева жилья;
Станет больше или меньше безработных.

Свой вариант развития событий представили:

глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский;
руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин;
член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский.

Наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее.

Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин сохранится до 31 декабря нынешнего года, и останется адаптивным.

Что будет с инфляцией

Все эксперты прогнозируют ускорение роста ценна 2,8-4%. То есть в среднем на 1% в месяц. Напомним: пока, по подсчетам Госслужбы статистики, за январь-август (данные за сентябрь ожидаются 8 октября) инфляция оказалась всего 1,2%.

Андрей Шевчишин аргументирует, что на цены будет давить рост курса доллара и попытки производителей, особенно аграриев, переложить понесенные из-за засухи убытки на конечных потребителей.

Андрей Забловский и Олег Пендзин говорят, что на ускорение инфляции существенно повлияет рост тарифов в коммунальной сфере.

"Рост потребительских цен в IV квартале, по сравнению с III кварталом, всегда сезонно ускоряется, – отметил Виктор Скаршевский. – Аналогичную картину будем наблюдать и в 2020 году. Начал дорожать природный газ для населения, и для теплокоммунэнерго, что означает удорожание тепла. Также на росте цен существенно скажется девальвация гривни, ведь 50% потребления в Украине – это импорт, и незначительно – увеличение минимальной зарплаты до 5000 грн".

Как изменится средняя зарплата

Зарплаты тоже станут больше, но ненамного. По оценке Андрея Шевчишина, в декабре с учетом премий и 13-х зарплат, средний заработок по стране может быть 13,5 тыс. грн, в октябре-ноябре – 12,2-12,3 тыс. грн.

"Увеличение средней зарплаты связано в первую очередь повышением уровня минимальной зарплаты с 1 сентября, – отметил Андрей Забловский. – Сдерживающими факторами остаются высокий уровень безработицы, растущие долги по зарплате и падение доходов компаний в условиях ожидаемого снижения ВВП по итогам 2020 года.

По мнению Виктора Скаршевского, заметного роста зарплат не будет, за исключением декабря, когда выплачиваются премии, 13-е зарплаты и прочие годовые бонусы.

"С учетом этого фактора, средняя зарплата в декабре может достичь 13,5-14 тыс. грн/мес., после чего резко просесть в январе 2021 года", – уточнил эксперт.

Олег Пендзин ожидает повышения зарплат до 12-12,2 тыс. грн в сентябре и сохранения их на этом уровне до конца года.

Как изменится курс гривни к доллару

Гривня к концу года плавно ослабеет, курс поднимется до 29 грн/доллар. По словам экспертов, рынок остается в девальвационной спирали, ситуация отягощается сложными политическими, экономическими и эпидемиологическим процессами.

Называют разные коридоры колебания курса:

Андрей Шевчишин прогнозирует 28,5-29,5 грн/доллар;
Андрей Забловский – 28,7-29 грн/доллар;
Виктор Скаршевский – 29-29,5 грн/доллар;
Олег Пендзин – 28,3-29,1 грн/доллар.

Специфика нынешнего кризиса состоит в том, что сработали так называемые сырьевые ножницы – резко подешевел импорт (прежде всего, энергетический – газ и нефть).

"Экспортные цены на основные украинские товары либо снизились незначительно, либо повысились, как, например, на железорудное сырье, – анализирует Виктор Скаршевский. – Другими словами, спрос на валюту сократился более значительно, чем ее предложение. С начала 2020 года продажа валюты населением превысила покупку на 1,2 млрд долларов".

На сколько вырастет государственный долг

По госдолгу прогнозы оптимистические: расти он не будет, даже несмотря на ослабление гривни.

Андрей Шевчишин отметил, что сотрудничество с МВФ заморожено, прочие кредиторы, ориентирующиеся на Фонд, также взяли паузу.

"В итоге до конца года не ожидаем новых поступлений от кредиторов, – говорит Андрей Шевчишин. – Основным фактором изменения госдолга будет погашение обязательств и размещение ОВГЗ, по которым ввиду низких ставок, публичный частный спрос минимальный, а покупателями остаются госкомпании и банки".

Олег Пендзин также говорит, что по внешнему госдолгу выплаты до конца года составят менее $600 млн при золотовалютных резервах $29 млрд. Так что проблем с обслуживанием долга до конца 2020 года не существует. Новых заимствований, прежде всего от МВФ, ждать не стоит, в том числе и оттого, что наши власти задерживают выполнение прописанных в меморандуме с Фондом договоренностей, прежде всего, по борьбе с коррупцией.
Как изменится стоимость бензина

Топливо подорожает, но ненамного, в пределах 1-1,3 грн/л, прежде всего из-за девальвации гривни. Тем более, что переходим в низкий сезон потребления, поэтому драйвером цен будет исключительно валютный фактор, уверен Андрей Шевчишин.

"Цена бензина в Украине зависит от мировых цен на нефть и обменного курса, эти два фактора являются определяющими, – напомнил Олег Пендзин. – С их учетом, средние цены на бензин А-95 до конца года будут в пределах 23-24 грн/л".

Сколько будет стоить импорт газа

Здесь прогнозы расходятся. Так Андрей Шевчишин и Андрей Забловский говорят, что цена импорта газа окажется 140-150 долларов за 1000 куб. м.

"Сдерживать рост будет фактор низких цен газа на мировых рынках. Самая большая неопределенность, это температурный фактор. Если зима будет теплая, цены могут быть и ниже", – подытожил Андрей Шевчишин.

Виктор Скаршевский и Олег Пендзин пессимистичнее. Так Скаршевский отметил, что цена газа на европейских биржах с исторических майских минимумов увеличилась втрое на конец сентября и на 10% превышает уровень сентября 2019 года.

"В отопсезон повышательный ценовой тренд, как и в прошлые годы, сохранится и на конец года. Цена на импортный газ может составить 150-170 долларов за 1000 куб. м на хабе", – отметил Виктор Скаршевский.

Это значит, около 200 долларов за 1000 куб. м для конечного потребителя.

Олег Пендзин полагает, что цена окажется еще выше – 220 долларов.

Как изменится уровень безработицы

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

Все эксперты говорят о том, что "свободных рук" в IV квартале добавится. Олег Пендзин напомнил: в октябре заканчиваются сезонные работы в агросекторе, а в других сферах (туризм, отдых, общепит) они завершились. На уровень безработицы, по его словам, повлияет и продолжающийся карантин, который бьет по сфере сервиса, где заняты порядка 1,5 млн человек.

"Несмотря на оживление экономической активности, наблюдаемое после ослабления жесткого карантина, в Украине сохраняется высокий уровень безработицы как следствие экономического шока, вызванного пандемией коронавируса", – отметил и Андрей Забловский.

Именно безработица и низкие доходы, а не инфляция и девальвация станут основными проблемами для украинцев как в нынешнем, так и в 2021 году, уверен Виктор Скаршевский.

Точность прогнозов

Точность прогнозов экспертов на III квартал оказалась высокой: совпали с расчетными пять фактических показателей из семи. По ценам на бензин отклонение составило 0,9%, по безработице – 1%, по госдолгу – 1,3%, по стоимости газа – 3%, по курсу доллара – 3,5%. Средняя зарплата выросла на 9% больше, чем ожидали эксперты. Самым низким оказался процент попадания по уровню инфляции – отклонение 15% (с учетом ожидаемой инфляции в сентябре около 1%). В итоге точность прогноза на III квартал составила 72%.

Александр Панченко

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