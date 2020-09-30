Выехать на своем: Может ли Украина обеспечить локализацию производства локомотивов? В конце июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О публичных закупках" о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности", который содержит требование о локализации производства техники в Украине на уровне 25-40%.



Согласно законопроекту, требование локализации распространяется на 4 подотрасли машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальную технику и спецтехнику, энергетическое машиностроение. При этом на начальном этапе локализация предлагается на уровне 25-40%, а саму ее предлагают внедрить как временную меру - на 10 лет.



Таким образом авторы законодательной инициативы надеются развивать собственное украинское производство. "Если "Укрзализныця" хочет купить локомотив GE, Alstom, Siemens или любой другой - пожалуйста. Но при условии, что они осуществят 30%-ю локализацию производства", - говорит народный депутат Дмитрий Кисилевский. По словам нардепа, сегодня около 100 украинских предприятий-производителей готовой продукции машиностроения готовы к высокой степени локализации производства в тех сферах, которые предусмотрены законопроектом.



Но есть ли в стране предприятия, которые смогут обеспечить локализацию производства именно железнодорожного подвижного состава, есть ли необходимый опыт и имеются ли поставщики основных компонентов для этого?



Мультипликативный эффект



Инициаторы законопроекта и отечественные промышленные предприятия говорят, что принятие документа поможет не только отдельным игрокам рынка, но и в целом позитивно скажется на экономике страны. При этом отмечают, что в текущей ситуации, когда в промышленности наблюдается кризис, говорить о минимальном проценте локализации уже недопустимо.



По предварительным расчетам Федерации работодателей Украины, реализация проекта принесет дополнительные поступления в бюджеты и фонды, которые составят около 200,8 млн евро, а экономия расходов по безработице - 76 млн евро. Также будет создано около 25 тыс. рабочих мест, а украинцы получат больший доход в виде заработной платы - около 18,5 млн евро в год, что, в свою очередь, будет стимулировать потребительский спрос на рынке и все это скажется на росте ВВП - минимум на 3,74 млрд ежегодно.



"На данный момент для страны наиболее важным аспектом является максимизация доли локализации, как основы для формирования рабочих мест, отчислений налогов, мультипликативного эффекта через привлечение смежных предприятий и отраслей экономики. Именно эти факторы необходимо учитывать при выборе базового предприятия и оценке его технической готовности. И именно с этой точки зрения недопустимо говорить о минимальном проценте локализации в 10-15%", - говорят на Крюковском вагонзаводе. Более того, на КВСЗ считают, что локализация производства в Украине около 30-40% необходима даже при малых объемах поставок, чтобы не повторить ошибок как в проекте по локомотивам GE, когда он так и не превысил 10%.



Прошлый опыт



Из наиболее свежего опыта - это нашумевший контракт по покупке тепловозов General Electric, сборка которых происходила на КВСЗ. "Локализация на первом этапе должна была составить 10% с увеличением до 30%. По факту - мы выпустили 30 единиц с локализацией 6-7%", - отмечал ранее в интервью ЦТС глава КВСЗ Владимир Приходько. Вместе с тем у завода есть опыт реализации проектов и с более высоким уровнем локализации. "Создание семейства пассажирских и специальных вагонов в 2000-2019 годах с участием иностранных партнеров. Локализация более 75%. Создание поездов метрополитена. Локализация более 60%. Создание межрегиональных электропоездов ЕКр1 "Тарпан" - локализация более 70% с первого образца. Глубокая модернизация поездов метро - локализация более 50%. Создание дизель-поездов ДПКр-2 и ДПКр-3 - локализация более 55% с первого образца", - говорят на предприятии.



Более ранний опыт - совместный проект Siemens и Днепровского электровозостроительного завода. В 2002 году был разработан грузопассажирский электровоз переменного тока ДС3. Немецкий концерн взял на себя силовую электронику тягового привода, ДЭВЗ - механическую часть. В период с 2002 по 2008 год было выпущено всего 18 электровозов ДС3. На заводе отмечали, что готовы были бы работать с иностранными партнерами и производить электровозы, но для этого нужно одобрение УЗ. "К нам приезжали китайцы, Alstom, Bombardier, Siemens… Они смотрели наши возможности по оборудованию, технике и были всем довольны. Но, когда речь шла о совместном производстве, они говорили, что их заказчик УЗ и они смогут с нами работать, только, если этого захочет "Укрзализныця".



А на Запорожском электровозоремонтном заводе дважды пытались создать совместное предприятие с чешской компанией Skoda Transportation. В 2013-2014 годах, когда УЗ и Skoda Transportation договорились о закупке 480 электровозов. Тогда АМКУ даже разрешил Skoda Transportation и ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" (ЗЭРЗ) создать "Украинско-чешский завод "Запорожский электровоз". Второй раз - уже в 2016 году. Обе попытки не увенчались успехом. Завод находится в подчинении "Укрзализныци". В связи с этим член правления АО УЗ Франтишек Буреш говорит: "При нынешних имеющихся производственных мощностях уровень локализации, без капитальных инвестиций, возможно обеспечить на уровне 15-20% (крупноузловая сборка). Однако указанный показатель можно увеличить до 50%. Конечно, для этого нужны инвестиции".



Большой опыт глубокой модернизации локомотивов (правда, речь о тепловозах) и у Полтавского тепловозоремонтного завода. По словам генерального директора завода Павла Рипюка, предприятием были успешно выполненные проекты по модернизации локомотивов, среди которых: 2ТЭ10 совместно с General Electric для Якутской ж/д, 2М62 для Монголии, 2TЭ10 для ArcelorMittal, ЧМЭ3 совместно с компанией CZ Loko, ранее проводили ремонты для "Укрзализныци", ММК им. Ильича, РЖД. "Мы поддерживаем инициативу, чтобы уровень локализации на украинских предприятиях достигал 30-50%. Мы за то, чтобы этот уровень локализации был и 60%, но все зависит от технического задания заказчика, который прописывает степень и глубину модернизации своих локомотивов", - говорит он.



От подшипников до двигателя



Для реализации проекта по закупке и локализации электровозов, по данным ФРУ, могут быть задействованы 150 промышленных предприятий машиностроительной и смежных отраслей Украины. Для примера, Вячеслав Симченко, руководитель Николаевского тепловозоремонтного завода отмечает, что их предприятие сотрудничает с такими украинскими поставщиками, как "Электротяжмаш", "Электромашина", "Смелянский электромеханический завод", "Запорожский механический завод", "Харьковский подшипниковый завод", "Запорожский подшипниковый завод", "Бериславский машиностроительный завод", "Бердянский кабельный завод", "Запорожский кабельный завод", а также с лакокрасочными заводами Украины. "Все проекты глубокой модернизации локомотивов (а мы их выполнили уже около 40 единиц), мы выполняем с максимальным использованием отечественных комплектующих. За рубежом приобретаем только те узлы, которые не производятся в Украине. Это двигатель и компрессор", - говорит он.



Другой собеседник ЦТС говорит, что за 1 млн евро в Украине мог бы быть построен хороший отечественный односекционный электровоз. Он приводит в пример, что в Харькове можно купить электрический двигатель, в Хмельницком - системы для управления и диагностики и тяговый трансформатор, в Днепре - тормозные колодки и модульную кабину, колесные пары и бандажи, в Каменском - оси. Тепловоз, по его словам, тоже можно сделать из украинских деталей. Купить у иностранцев нужно будет только дизель-генераторную установку, которая стоит около 700-800 тыс. евро. То есть, отечественный тепловоз обойдется в 1,5 млн евро.



Франтишек Буреш считает, что в плане локализации производства подвижного состава у предприятий УЗ есть свои плюсы. "Наши заводы имеют ряд преимуществ, которые могут служить как дополнительный аргумент для привлечения инвестиций. В частности, это наличие свободных производственных площадей для размещения новых цехов для локализации; наличие свободных территорий, на которых возможно строительство новых помещений, комплексов; удобная транспортная инфраструктура, наличие подъездных путей, и главное - сохраненный коллектив профессионалов, работающих у нас. Уверен, что все эти факторы в комплексе позволят обеспечить высокий уровень локализации производства локомотивов и, как следствие, получить высокотехнологичный и надежный продукт", - прокомментировал ЦТС член правления "Укрзализныци".



Взгляд в будущее



На сегодняшний день в Украине нет обязательного условия для локализации производства, при закупке импортной техники. Хотя некоторые другие страны пошли именно по этому пути.



"Большинство развитых стран мира пошли по этому пути, что, по моему мнению, дает положительный экономический эффект и стимулирует развитие собственных предприятий, и в результате - украинскую экономику, - отмечает Буреш. - Как член правления "Укрзализныци" я поддерживаю законопрокт о локализации. Во-первых, это даст возможность не только сохранить имеющиеся рабочие места, но и создать дополнительные. Во-вторых, процесс локализации производства электровозов будет стимулировать привлечение инвестиций, в первую очередь иностранных, в отрасль локомотивостроения. А это как для Украины, так и для "Укрзализныци", на сегодня важнейший вопрос. Но я уверен, что украинские промышленные предприятия также смогут инвестировать свои финансы".



На КВСЗ со своей стороны обращают внимание на то, что для того, чтобы повысить уровень локализации необходимо в первую очередь утвердить единую методику определения уровня локализации, которая должна быть введена для всех государственных закупок, а также пересмотреть минимальный уровень локализации и внести его в конкурсные требования.



Ольга Быстрицкая



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