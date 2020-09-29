Почему ЕС может ввести новый налог на все товары из Украины ЕС может ввести специальный налог на всю продукцию, которая поставляется из Украины. БизнесЦензор рассказывает, почему это может произойти.



Что случилось



В начале 2020 года Европейский Союз принял European Green Deal. Это комплекс инициатив Европейской комиссии, которые должны сделать Европу климатически нейтральной до 2050 года.



В качестве одного из инструментов нового климатического курса Европа рассматривает введение так называемого механизма граничной регулировки углерода (Carbon Border Adjustment Mechanism).



Это специальный налог на выбросы СО2. ЕС планирует применять его ко всей импортной продукции из стран, которые не уделяют должного внимания уменьшению выбросов двуокиси углерода.



В 2014 году Украина подписала Соглашение об Ассоциации с ЕС. Тем самым взяла на себя обязательство имплементировать ряд документов. В том числе – нормы, связанные с противодействием изменению климата.



Одним из таких документов является Директива №2003/87/ЕС об установлении системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.



Что такое торговля квотами на выбросы углерода?



Приведем пример. Если условная Япония имеет много выбросов углерода, то она может приобрести право на выбросы этого количества углерода у другой страны.



А другая страна, которая имеет меньше выбросов, может продать часть собственной квоты на выбросы углерода.



Япония может покупать квоту каждый год. А может раз и навсегда провести модернизацию, которая сократит выбросы СО2 и не платить другим странам.



Что означает такая сделка? Например, в 2009 году Япония купила у Украины квоты на выброс 30 млн тонн парниковых газов.



Украина должна была использовать деньги от продажи квот на проекты по защите окружающей среды и внедрению энергосберегающих технологий.



На эти деньги в Киеве модернизировали часть вагонов метро так, чтобы они стали потреблять меньше электричества. А полиция купила гибридные автомобили Toyota Prius, которые потребляют меньше топлива.



Получается, что система торговли квотами на выбросы парниковых газов для Украины – не новый инструмент реализации государственной политики в сфере изменения климата. Но и не привычный.



Поэтому при внедрении такой системы важно учитывать международный опыт. Например, за рубежом уже более 10 лет определена система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.



В Украине такая система пока что отсутствует. Но 12 декабря 2019 Верховная Рада приняла закон "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" № 337-IX.



Цель закона – создать правовую базу для работы системы мониторинга выбросов парниковых газов и приблизиться к законодательству ЕС. Согласно закону, система мониторинга должна заработать в Украине с 01 января 2021 года.



Что будет, если рынок квот на выбросы парниковых газов не заработает



Сегодня во всем мире говорят об изменениях климата и декарбонизации экономик. Поэтому внедрение новых источников, таких как водород или биогаз – это просто вопрос времени.



Чем дольше украинские власти будут затягивать с запуском рынка квот, тем вероятнее к украинской продукции будет применен "углеродный налог".



Им будет облагаться вся продукция, которая экспортируется из Украины. Соответственно, компании которые продают товары в Европу, столкнуться со сложностями. Их продукция будет облагаться налогом, станет дороже, а следовательно – менее конкурентоспособной. Из-за этих сложностей проблемы в виде "дыры" в бюджете появятся у государства.



Пути решения



Из-за вышеперечисленных моментов государство уже сейчас должно работать над вопросом снижения выбросов углерода. Первый шаг – модернизация газовой системы Украины под новый вид топлива.



Новый вид топлива уже тестирует Региональная газовая компания. В феврале 2020 года компания начала испытывать транспортировку смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы в пяти областях страны. Исследование рассчитаны на 1,5 года. Если эксперимент будет успешным, то это будет означать, что газовые сети Украины готовы принять новое экологичное топливо.



Директор РГК Олег Никоноров говорит, что цель водородного проекта РГК – определить оптимальную стратегию и необходимые инвестиции для редизайна газовых сетей и их работы с газоводородными смесями.



Такие проекты дорогостоящие, а на их реализацию может уйти до 5 лет. Поэтому чем быстрее начать, тем проще будет потом принять новые правила международной торговли.



Поскольку для модернизации системы нужны инвестиции, то роль государства – создавать условия, в которых распределительным компаниям будет выгодно инвестировать в модернизацию сетей.



Сделать это можно за счет изменения тарифной модели: вместо Cost Plus ввести RAB-тариф, который считается эффективной моделью регулирования инфраструктурных компаний во всем мире.



Изначально RAB-тариф будет более высоким для конечного потребителя. Но он предусматривает, что распределительные компании получат в тарифе процент на стоимость активов, который смогут направлять на модернизацию сетей. Когда инвестиций в модернизацию сетей понадобится меньше, а качество услуг вырастет, то тариф для конечного потребителя снизится.



Как итог – выиграют все. Потребители получат более качественные услуги, операторы газового рынка смогут инвестировать в модернизацию сетей и декарбонизацию экономики, экспортером не придется платить углеродный налог, а государству – нести потери. Более того, Украина сможет продавать квоты на выбросы углерода и направлять полученные средства на дальнейшей развитие декарбонизации экономики.



Следует отметить, что в конце августа Украина уже утвердила RAB-тарифы для операторов систем распределения электроэнергии – облэнерго.



Для них стимулирующее тарифообразование начнет действовать с 2021 года. Очередь за другими инфраструктурными компаниями – операторами систем распределения газа (облгазами), тепло- и водо-поставляющими компаниями.



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