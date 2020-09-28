Bloomberg: Евросоюз переходит к протекционизму Шеф бюро агентства Bloomberg в Брюсселе Никос Хризолорас, ознакомившись с проектом коммюнике предстоящего саммита ЕС, пришел к выводу, что его экономика станет более протекционистской.



Огромные, архаичные, с обилием дипломатических жаргонизмов коммюнике, которые публикуются во время марафонских саммитов Европейского союза в Брюсселе, читать нелегко, конечно. Намерено или нет, но эта проза являет собой своего рода забор, за которым скрыто то, чем заняты лидеры третьей по величине экономики мира. Инвесторы и простые люди зачастую их игнорируют. А не следовало бы.



Дискуссия, которая, состоится во время саммита на следующей неделе, отчасти будет посвящена промышленной политике ЕС. И проект совместного заявления дает возможность определить направление развития событий на ближайшие годы. Центральные темы — это "автономия" и "суверенитет". Эти два термина в тексте повторяются постоянно.



Согласно проектам коммюнике, с которыми ознакомилось Bloomberg, лидеры определят ключевой целью ЕС "стратегическую автономию". Однако, как же это отразится на торговой политике?



Они пообещают репатриировать производство определенных товаров, таких как: медицинское оборудование, микропроцессоры и защищенные телекоммуникационные сети, а также осуществлять контроль над ключевыми технологиями, включая микроэлектронику; с использованием, при необходимости, "средств ЕС и национальных фондов". Они предложат законодательные меры для сокращения "стратегической зависимости" в "чувствительных промышленных экосистемах", например, в системе здравоохранения.



Благодаря "обновленному" законодательству ЕС о госпомощи, будут ослаблены действующие ограничения на государственные субсидии. При этом ЕС пойдет на жесткие меры, ограничивающие доступ к европейскому рынку конкурентам не из ЕС, которые также получают государственные субсидии.



Упоминания государственной поддержки местных компаний и предельно четкое обещание снизить зависимость от других стран дает понять, что для блока, который гордится тем, что является самым ярым сторонником принципа невмешательства в международную торговлю, маятник уже качнулся в другом направлении.



Коммюнике саммита задают политический вектор нормотворческой машине ЕС. Поэтому ожидайте в ближайшие месяцы принятия законов — от пошлин на импорт для не являющихся членами ЕС стран, загрязняющих экосистемы, до возвращения к налогообложению американских технологических гигантов. Государственное же финансирование европейских гигантов в целях "преодоления проблем на рынке и запуска революционных инноваций" будет осуществляться через наполняемый всеми странами ЕС фонд восстановления.



Еще несколько месяцев назад президент Франции Эмманюэль Макрон мог без труда забраковать все эти предложения как ненужные, которые не очень активно поддерживает Германия. Однако после саммита, который состоится 1-2 октября, без сомнений все 27 стран—членов их поддержат. Да, будут споры по отдельным моментам, но вектор вырисовывается предельно четко — сегодня создается более протекционистский и уверенный в себе ЕС.





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