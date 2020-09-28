Почему я не верю в аграрную сверхдержаву?

Возьмём официальную статистику. Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
2. Ограниченный потенциал производства и экспорта
В сельском хозяйстве работает закон убывающей доходности. Он значит, что есть пределы урожайности на земле. И после достижения этого предела, сколько не вкладывай дополнительно, но урожайность расти больше не будет. Просто говоря, вы не заставите яблоню рожать больше яблок, даже если будете поливать больше.
Предел урожайности равносилен пределу экспорта. Если сейчас Украина экспортирует на 20 млрд дол агропродукции, то даже увеличив урожайность вдвое-втрое, а значит и экспорт, то это будет 40-60 млрд. Для сравнения экспорт Польши 259 млрд, а маленькой Словакии — 90 млрд. О каком развитии может быть речь??
3. Рентоориентированное поведение (rent-seeking)
Когда экономика начинает зависеть только от ресурсов, то единственной возможностью достичь успеха и богатства в стране становится получение контроля над этими ресурсами. Или пристроится рядом с теми, кто ресурсами владеет. У нас это уже произошло и люди, получив рычаги влияния, начинают определять повестку дня всей страны, которая просто будет всего лишь отражать их личные интересы. Так же из этого вытекает коррупция, так как доходов мало, а желающих контролировать эти доходы много и простота работы с сырьевым бизнесом будет создавать нечестную конкуренцию за контроль над ресурсами.
4. Долги
Поскольку страна производит только сырьё, то все промышленные товары она будет импортировать. Учитывая, что стоимость промтоваров выше, чем стоимость сырья, то по этой причине она всегда будет страдать от торгового дефицита. Недостаток иностранной валюты выльется в необходимость покрытия этого дефицита долгами. А эти долги в свою очередь будет создавать постоянные экономические трудности для страны.
Павел Вернивский
...
...
Facebook
Twitter
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram, читайте нас в Facebook и Twitter, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
В Украине снова планируют существенно повысить ставки экологического налога, но при этом почти не направлять полученные деньги на охрану окружающей среды. Очевидно, задача такого налогообложения – закрывать дыры в бюджете
Спрос на нефть, резко упавший в пандемию, может восстановиться не раньше 2023 года, говорится в исследовании Argus Consulting. В 2020 году сокращение потребления аналитики оценивают в 8,3 млн б/с, или около 8% от уровня 2019 года.
Начало осени ознаменовалось амбициозными заявлениями сразу нескольких высокопоставленных чиновников и политиков относительно перспектив обновления устаревшего вагонного парка украинской железной дороги.
Только ленивый не обсуждает сейчас в Запорожье тему выбросов заводов. На острые вопросы запорожцев отвечает специалист в сфере внедрения новых экологических технологий для металлургии, генерального директора научно-производственного предприятия "Днепроэнергосталь" Вадима Осипенко.