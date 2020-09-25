Нефть сливают в долгий ящик Спрос на нефть, резко упавший в пандемию, может восстановиться не раньше 2023 года, говорится в исследовании Argus Consulting. В 2020 году сокращение потребления аналитики оценивают в 8,3 млн б/с, или около 8% от уровня 2019 года. По их мнению, сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти сейчас способствует стабилизации рынка, но восстановлению может помешать вторая волна коронавируса. Большинство аналитиков более оптимистичны, хотя и допускают негативные сценарии.



Предкризисного уровня мирового спроса на нефть удастся достичь не ранее 2023 года, хотя он уже увеличился примерно на две трети относительно «провального уровня апреля», считают аналитики Argus Consulting. По их оценкам, в этом году потребление сократилось на 8% по сравнению с 2019 годом, до 92,3 млн б/с. На восстановление может потребоваться больше времени, чем ожидалось ранее, из-за новых вспышек коронавируса во многих странах, отмечают в Argus Consulting. В июле Goldman Sachs прогнозировал восстановление спроса на докоронавирусный уровень к 2022 году, BofA предполагал, что в первой половине 2021 года цена на Brent может вырасти до $60, если не будет второй волны COVID-2019. Глава Минэнерго Александр Новак в начале сентября был более оптимистичен, допуская восстановление потребления уже в 2021 году.



В то же время Argus Consulting отмечает решающую роль соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в стабилизации рынка. Напомним, согласно перезаключенной в апреле сделке, ОПЕК+ пошла на крупнейшее в истории сокращение добычи нефти. Предполагалось, что условия соглашения смягчатся в июле, но по инициативе Саудовской Аравии участники пакта сохранили квоты сокращения. В августе сделка выполнялась более чем на 100%, хотя не все страны выполнили оговоренные квоты. Тем не менее по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ «штрафники» обязались компенсировать избыточные объемы добычи до конца года (см. “Ъ” от 18 сентября).

Пока что предпосылок для ужесточения сделки нет — реакция правительств на вторую волну достаточно сдержанная. Но риски повторения ситуации апреля—мая сохраняются.



В случае повторения масштабных карантинов ужесточение сделки ОПЕК+ вполне вероятно, считает Василий Танурков из АКРА, но более вероятным представляется сценарий, в котором до конца 2021 года завершится массовая вакцинация и полное восстановление спроса на нефть произойдет уже в 2022 году. Стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе отмечает, что в базовом сценарии банка «уровня спроса в более 100 млн б/с удастся достичь во втором полугодии 2021 года». «Мы считаем, что вероятные дальнейшие ограничения, связанные со второй волной коронавируса, будут несравнимо мягче весенних и не приведут к повторному обвалу спроса, а у ОПЕК+ не будет острой необходимости отходить от текущих условий сделки»,— говорит эксперт.



В теории спрос на нефть действительно может никогда не превысить 100 млн б/с при условии, что пандемия растянется во времени, что будет сильно сдерживать в том числе потребление авиакеросина, а ключевые страны—потребители энергии уже в ближайшем будущем станут прилагать больше усилий для снижения потребления нефти, полагает Дмитрий Маринченко из Fitch. Но более вероятен сценарий, что спрос достигнет предкризисных значений к концу 2021 года и достигнет пика в течение ближайших пяти-десяти лет, после чего начнется снижение, прежде всего из-за планируемого запрета на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания во многих европейских странах к 2030–2035 годам. Многое будет зависеть от позиции США и исхода президентских выборов: демократы больше внимания уделяют вопросам экологии, считает аналитик.



Дмитрий Козлов



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