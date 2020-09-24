Рынок топлива на переломе: грядет резкий скачок цен Минувшая неделя была отмечена небольшим, но повсеместным снижением цен на бензины и дизельное топливо. Цены на автогаз менялись разнонаправленно, но в большинстве областей он пока не подорожал.



Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.



Что изменилось за неделю



Цены на бензин снизились в большинстве областей, а на дизтопливо – во всех областях, кроме Луганской – там они не изменились.

Бензины А-92 и А-95 подешевели на 1-13 коп./л, дизтопливо – на 1-15 коп./л.

Цены на автогаз менялись по-разному. В Киеве он подешевел на 17 коп./л, а в Хмельницкой области подорожал на 12 коп./л.



Цены на А-92



Средняя цена по Украине – 21,97 грн/л (удешевление на 3 коп./л).



Цены на А-95



Средняя цена по Украине – 23,04 грн/л (удешевление на 4 коп./л).



Цены на ДТ



Средняя цена по Украине – 22,44 грн/л (удешевление на 5 коп./л).



Цены на LPG



Средняя цена по Украине – 11,98 грн/л (удешевление на 2 коп./л).



Почему цены пошли вниз



Сразу несколько сетей-дискаунтеров опустили цены ниже уровня цен крупнейшей украинской сети заправок "Приват" (20,95 грн/л А-95), чтобы увеличить объемы продаж. Это в итоге чуть снизило среднюю стоимость как по отдельным областям, так и в целом по стране.



"Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, за прошедшую неделю снизили стоимость бензина и ДТ на 20–90 коп./л, – говорит Сергей Куюн. – Наибольшее снижение отмечено в сети "Укр-Петроль" — 90 коп./л. Так, бензин марки А-95 подешевел до 20,80 грн/л, А-92 — до 19,80 грн/л, ДТ — до 20,80 грн/л. AMIC снизил цены на все виды топлива на 54–56 коп./л. На станциях столичной KLO бензины подешевели на 40 коп./л: А-95 до 23,49 грн/л, А-92 — до 22,49 грн/л, а дизтопливо — на 20 коп./л, до 22,29 грн/л. Motto сняла со стел 48 коп. по бензинам и 37 коп./л по дизтопливу. Была и одна сеть, которая подняла цены: на станциях UPG 18 сентября бензины подорожали на 50 коп./л: А-95 до 23,40 грн/л, А-92 — до 22,40 грн/л".



Из-за снижения цен в крупном опте. По данным "Консалтинговой группы "А-95", с 17 августа по 17 сентября крупнооптовые партии дизельного топлива подешевели на 1170 грн/т, до 19 380 грн/т.



Рост цен на топливо ранее сдерживали котировки цен на нефть, которые упали две недели назад на 10%, до 39 долларов за баррель.



"Но теперь котировки вернулись к 43 долларам за баррель, – говорит Геннадий Рябцев. – К тому же, гривня продолжает дешеветь, поэтому трейдеры пытаются удерживать минимальные цены, зарабатывая на росте спроса. Сейчас из-за увеличения в разы роста заболеваемости коронавирусом, все больше украинцев пересаживаются с общественного на личный транспорт, у кого он есть. Из-за чего пробок в городах-миллионниках становится все больше, это означает повышенный расход топлива и дополнительный спрос на него".



По словам Артема Куюна, хотя на рынке автогаза цены на неделе не показали четкого тренда, но продолжал формироваться потенциал для плавного роста цен к концу сентября и в октябре.



"В борьбе за покупателя региональные сети ведут себя по-разному: одни повышают цены, другие понижают. В среднем по стране пока получается почти ноль", – объяснил Артем Куюн.



Что может измениться за неделю



Эксперты говорят, что на розничном рынке бензина и дизтоплива уже не стоит ожидать снижения цен. И главный фактор – дешевеющая гривня.



"С начала месяца гривня обесценилась к доллару более чем на 50 копеек, это значит, что уже есть основания повысить цену литра топлива на 35-40 копеек, – анализирует Геннадий Рябцев. – Напомню, 80% нефтепродуктов Украина импортирует, покупая их за валюту, поэтому чем дешевле гривня, тем дороже литр в опте в долларах. Но розничный рынок, похоже, пока выжидает, пока гривня еще обесценится, до 28,5 грн/доллар. И тогда цены могут повыситься сразу на 50 коп./л и более".



Сергей Куюн также говорит о возможности повышения цен в рознице на 50 коп./л на наступившей неделе.



"Пружина сжимается, в Украине сейчас цены (без учета налогов, то есть, себестоимость плюс маржа) самые низкие в Европе, а год назад были самые высокие. К тому же баланс рынка топлива за 8 месяцев показал прирост его потребления по сравнению с прошлым годом, несмотря на кризис и коронавирус. Поэтому надо ждать, что ценовой тренд развернется в обратную сторону", – подытожил Сергей Куюн.



Сжиженный газ на неделе также может подорожать, уверен Артем Куюн.



"Все прогнозы подтверждаются: цены газа в опте растут, поставки сокращаются, – анализирует Артем Куюн. – Итоговый импорт в сентябре может составить около 130 тыс. т, что на 15 тыс. меньше, чем в августе. Стоимость автогаза за 18 дней сентября возросла на 500-1000 грн/т в зависимости от региона. Поэтому цена в рознице постепенно начнет повышаться. Ненамного, в пределах 20 коп./л, но рост на неделе будет. На рынке газа запасов намного меньше, чем на рынке бензина и дизеля, временной лаг короче. И повышение цен в опте – это показатель того, что в конце сентября розничные цены пойдут вверх".



Александр Панченко



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