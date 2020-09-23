Зачем ЕС хочет отменить запрет на экспорт леса-кругляка и как Украина будет защищаться 22 и 23 сентября проходят слушания Арбитражной группы в споре между ЕС и Украиной в споре относительно моратория последней на экспорт леса-кругляка.



Запрет на вывоз необработанной древесины сроком на 10 лет вступил в силу еще в 2015 году, однако в ЕС утверждают, что он нарушает положение Соглашения об ассоциации (СА) в части запрета на ограничение экспорта или импорта товаров.



Украинская сторона утверждает, что спор нарушает ее право устанавливать и регулировать управление лесными ресурсами и в целом национальную политику в этой области.



Delo.ua рассказывает историю вопроса и с помощью каких аргументов Украина собирается отстаивать свою позицию.



В чем суть спора



10-летний запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде вступил в силу в 2015 году на основании Закона "О внесении изменений в Закон Украины № 325-VIII "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" относительно временного запрета экспорта лесоматериалов в необработанном виде". Мораторий касался всех древесных пород, кроме сосны — в отношении этого вида он заработал с 1 января 2017 года. Именно в связи со вступлением в силу норм этого закона между ЕС и Украиной возник спор.



Не устраивает ЕС еще и бессрочный запрет на экспорт лесо- и пиломатериалов из 10 ценных и редких пород деревьев, который был внедрен еще в 2015 году на основании Закона № 2860-IV "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".



В целом, на страны ЕС припадало 70% украинского экспорта древесины. И сейчас ЕС настаивает — действующие моратории противоречат положениям статьи 35 Соглашения об ассоциации относительно запрета на ограничение экспорта и импорта товаров.



В начале 2019 года между сторонами состоялись консультации, однако подвижек в вопросе не произошло. После этого ЕС инициировал решение спора при помощи арбитражного рассмотрения.



По мнению украинской стороны, дело, которое сейчас слушается Арбитражной группой, задевает правовые вопросы интерпретации положений Соглашения об ассоциации. В частности, речь идет о праве каждой страны устанавливать и регулировать собственные уровни национальной защиты окружающей среды, управления лесными ресурсами, а также вопросах национальной политики Украины в сфере лесного хозяйства и защиты окружающей среды.



"Это спор имеет смешанную природу. Первое главное отличие состоит в том, что для ЕС это исключительно торговый спор, а для нас это спор в соответствии с Соглашением об ассоциации. Мы видим, что вопрос торговли лесом более комплексный по сравнению с торговлей любым другим товаром, — объясняет замминистра экономического развития — торговый представитель Тарас Качка, который представляет Украину в этом споре, — Есть еще история этого вопроса, которая важна. Запрет на экспорт был одобрен в 2015 году, то есть длится он 5 лет. Было несколько итераций изменений в этот запрет и долгий политический процесс консультаций на разных уровнях: техническом, политическом, на наивысшем политическом. И только тогда, когда стало понятно, что политически эту ситуацию не исправить, Европейская комиссия обратилась с официальным требованием".



По его словам, для Украины арбитражное рассмотрение станет возможностью понять, как построить политику в сфере оборота леса таким образом, чтобы она служила на пользу Украине и отвечала положениям Соглашения.



Чего добивается Украина и сколько ей это будет стоить



По словам Тараса Качки, для Украины мораторий на экспорт леса-кругляка не является запретом экономического характера, а четко связан с проблематикой защиты окружающей среды и лесов. Главный аргумент Украины в споре будет основан на том, что запрет на экспорт леса-кругляка следует оценивать не только в контексте статьи 35 СА, но и в контексте раздела по торговле и устойчивому развитию, в котором есть статья относительно леса, и разделом о защите окружающей среды.



"Наша позиция слаба с точки зрения того, что статья 35 Соглашения об ассоциации не соблюдена, потому что в ней прямо сказано: любые ограничения на экспорт запрещены... Но в более широкой плоскости, чем торговля, у нас достаточно сильная позиция. Мы ожидаем от арбитров нормального отчета, которым можно было бы показать Европейской комиссии, правительству и парламенту Украины, как другим способом достичь целей, которых мы добились запретом на экспорт леса, так, чтобы он соответствовал Соглашению об ассоциации. Мы не ждем 100%-ой победы или 100%-го поражения. Для нас важно то, каким образом будут оценены взаимосвязи между разными статьями Соглашения", — сказал он.



По словам Качки, тактика Украины еще состоит в том, чтобы показать успехи в реформировании рынка леса, например, переведение торгов на открытые аукционы, как альтернативу мораторию, направленную на построение эффективной и прозрачной отрасли.



При этом, пока вопрос находится в ведении Арбитражной группы, расходы на проведения слушаний ложатся на плечи Украины и могут стоить от нескольких сотен тысяч до миллиона евро, отметил Качка. В эту сумму войдет оплата работы арбитров, технической организации процесса и юридического сопровождения.



Отметим, что подобный спор — первый с истории Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, и в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19, слушания пройдут в формате видеоконференции.



В Арбитражную группу вошли три арбитра: глава группы Кристиан Хеберли (Швейцария), Джорджио Сакердоти (назначенный ЕС) и Виктор Муравьев (назначенный Украиной).



ЕС будут представлять юридические советники из Еврокомиссии Дэвид Греспан и Рамон Видаль Пудж. Украину — Тарас Качка, сотрудники департамента защиты национального производителя Министерства экономического развития и внешние юридические советники адвокаты Елена Омельченко и Роман Процишин ("Ильяшев и партнеры"), а также адвокат французской юридической фирмы "Sygna Partners" Жан-Марк Тувенен.



Слушания Арбитражной группы проходят в закрытом режиме, а отчет по делу, по словам Качки, будет обнародован в течение нескольких недель.



Но даже при неблагоприятном для Украины исходе, скорее всего не стоит ждать каких-то моментальных имплементаций в законодательство Украины. Так что история еще далеко не на финишной прямой. До местных выборов, которые пройдут в октябре этот вопрос точно никто не захочет вносить в Раду — бить по своим рейтингам не захочет ни одна политсила.



Напомним, что с 1 февраля 2020 года начался экспериментальный проект по проведению электронных аукционов по продаже необработанной древесины только в торговой системе "Prozorro.Продажи" и на других электронных аукционах.



Также урегулированы основные особенности аукционов: они будут проходить на повышение цены, и в случае отсутствия победителя будет проводиться обязательный повторный аукцион со снижением стартовой цены, которая не может быть меньше себестоимости древесины. Кроме того, победитель аукциона обязуется внести 10% предоплаты по заключенному договору купли-продажи.



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



