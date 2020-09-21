Недвижимость во времена коронавируса: чего ждать украинцам Мировая пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике Украины. И хотя уже несколько месяцев строгие ограничения не действуют, но некоторые сектора экономики все еще находятся в упадке. Рынок недвижимости пострадал от коронакризиса не так сильно, как, скажем, туризм, или ивент-индустрия, но утверждать, что кризис на нем никак не отразился, было бы неправильно. "Апостроф" разбирался, что происходило на рынке жилья во время карантина и что с этим рынком будет дальше.



Недвижимость на карантине



Во время жестких карантинных ограничений, которые действовали в Украине в марте-мае 2020 года, рынок недвижимости всей страны включая столицу, перешел в режим вынужденной паузы. В частности, это было связано с тем, что люди не могли пользоваться общественным транспортом, поэтому многие элементарно не имели возможности поехать посмотреть жилье.



Еще один момент - стали невозможными, как регистрация по месту жительства, так и снятие с регистрации. Кроме того, не работали нотариусы, которые совершают сделки купли-продажи.



И на все это накладывалась общая паника о неопределенном будущем, вызванная коронакризисом. Ведь люди часто не знали, смогут ли они сохранить свое место работы, поэтому мысли о покупке жилья однозначно отходили на задний план.



Все это привело к тому, что в течение первых трех - самых жестких месяцев карантина, спрос на покупку недвижимости упал почти на 50%.



Но, по мере снятия строгих карантинных ограничений, люди понемногу начали возвращаться к этому вопросу.



"Первичка" против "вторички": кто кого



Во время действия строгого карантина застройщики приостанавливали строительство, которое, соответственно, возобновилось с первыми признаками снятия ограничений.



Что касается покупателей, то они в основном обращают внимание именно на новостройки, и на это есть несколько весомых причин.



Во-первых, такое жилье можно приобрести в рассрочку с минимальными процентами переплаты, в то время, как "вторичка" требует полной суммы сразу или приобретения жилья в кредит.



Ипотека в Украине пока довольно дорога, хотя проценты уже не такие заоблачные, как были еще пять-десять лет назад. Президент Владимир Зеленский заявил, что кредиты на жилье некоторые банки уже выдают под 10% годовых, но это сегодня, скорее, исключение, чем правило.



"Кредиты на жилье сегодня не популярны. В случае рассрочки, цена за квадратный метр тоже увеличивается, но это все равно меньшие цифры, чем при кредитовании", - рассказала "Апострофу" Наталья Чацкис, представитель юридической компании "Наказ", которая занимается вопросами недвижимости.



Кроме того, карантин - читай кризис - внес свои коррективы, и застройщики начали предлагать акционные цены на свои объекты со скидками на уровне 7-15%, что, безусловно, привлекает потенциальных покупателей.



На вторичном рынке, даже несмотря на кризис, цены на жилье не спешат снижаться. Более того, если учесть колебания курса доллара, за полгода цены на такое жилье выросли в гривневом эквиваленте на 8% - если в феврале средняя цена на "вторичке" составляла - 29 618 гривен за 1 квадратный метр, то в августе - 32 077 гривен за квадрат.



Соответственно, подорожание "вторички" отталкивает потенциальных покупателей недвижимости.



Кроме того, те, для кого квартиры - это способ заработка на их сдаче в аренду, тоже сегодня делают паузу в приобретении именно вторичного жилья (такие квартиры, в отличии от "первички", уже готовы для проживания), поскольку из-за карантина рынок аренды тоже замер.



С другой стороны, если у людей нет времени ждать, они, скорее, выберут вторичное жилье, ведь, даже если оно будет дороже чем первичное, в течение года (в лучшем случае), пока будет продолжаться строительство, им нужно будет где-то жить, то есть нужно будет платить за аренду, и, по большому счету, цена может оказаться такой же.



Также "вторичку" часто выбирают из-за того, что возле нее уже есть готовая инфраструктура.



И аферы со строительством пока никуда не делись, а потому вторичный рынок сохраняет позиции и, как было сказано выше, цены на нем даже в кризис не падают.



Какие прогнозы



На вопрос, что будет дальше, эксперты имеют несколько разные прогнозы, но в одном они едины: предложение жилья преобладает над спросом, и надеяться на то, что, по крайней мере, в ближайшие месяцы эта картина как-то изменится, не стоит.



Из-за карантина все больше людей начали задумываться о приобретении загородной недвижимости - если работать "из дома", то лучше, чтобы жилье находилось в более экологическом месте. Продавцы довольно быстро отреагировали на этот запрос, и цены на жилье за городом начали расти.



Но с ослаблением карантинных мероприятий и, соответственно, с возвращением на рабочие места, а также в связи с окончанием летнего периода, этот запрос понемногу теряет свою актуальность.



Скандальные истории с "Укрбудом" и банком "Аркада" (который имел немало проектов именно в строительстве жилья) заставляют инвесторов более пристально подходить к вложениям средств в недвижимость - тщательно изучать историю выбранного ЖК, мониторить, происходило ли "замораживание" строительства и по каким причинам, проверять репутацию застройщика.



Директор по маркетингу жилого комплекса BASA City Виктория Погасий рассказала "Апострофу", что осенью в Киеве ожидается "точечное подорожание", в основном, вызванное переходом на новый этап уже ведущихся строек и изменчивостью валютного курса. "Но это не будет касаться застройщиков, у которых есть значительные проблемы с объемами продаж - они точно не будут повышать цены", - добавила она.



В свою очередь, директор агентства недвижимости City Development Solutions Роман Герасимчук в комментарии изданию отметил, что, несмотря на заметные изменения в структуре спроса (преимущество первичного жилья над вторичным более чем на 15%), показатели рынка оставались стабильными, "поэтому значительных ценовых изменений в ближайшие месяцы можно не ждать".



И напоследок - по мнению опрошенных "Апострофом" экспертов, в ближайшее время массовой скупки жилья в Украине точно не будет.



Анастасия Шкалева



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