Поэтапно снижать выбросы – миссия выполнима? Только ленивый не обсуждает сейчас в Запорожье тему выбросов заводов. Мы попросили ответить на острые вопросы запорожцев специалиста в сфере внедрения новых экологических технологий для металлургии, генерального директора научно-производственного предприятия «Днепроэнергосталь» Вадима Осипенко.



– Что произошло с выбросами промышленных предприятий в Запорожье в последнее время? Можно ли безопасно жить и дышать в Запорожье?



– Запорожская промышленность – своеобразный парадокс. В последние 10 лет производство падает, предприятия закрываются. Их обоймы выпал один из крупнейших загрязнителей ЗалК. Две трубы аглофабрики «Запорожстали» уже не дымят, хотя и это был крупный загрязнитель. Валовые выбросы падают. Огромные средства тратятся на газоочистки. Экологическая ситуация в городе улучшается, но если послушать выступления общественных организаций, у нас все хуже. Лет 10 назад ситуация была в разы хуже, но не было одиозных заявлений политиков или активистов. У людей нет понимания, что «экоцид», «хватит травить» – это просто лозунги с политической подоплекой, которая имеют под собой очень мало фактов и реальных событий.



Мы живем в городе, где есть металлургическое производство, это факт. Как бы мы ни старались, экологическая ситуация будет хуже, чем на горе Говерла, но жить тут можно и нужно. Всё, что могли сделать крупные предприятия, по основным источникам выбросов, практически сделано.



– Что нужно для того, чтобы предприятия и дальше продолжали снижать выбросы? Технически это возможно сегодня?



– Технически возможно продолжать снижать выбросы для всех предприятий, но к каждому конкретному случаю надо подходить, исходя из применяемой технологии и того оборудования, которое эти выбросы генерирует. К примеру, если новая газоочистка будет стоить дороже, чем весь цех, то владелец вряд позволит себе такие расходы. Самые современные технологии, позволяющие очистить воздух до минимальных концентраций пыли или других компонентов, требуют серьезного финансирования.



Поэтому поэтапное снижение выбросов имеет смысл к тем производствам, которые сейчас значительно превышают нормы по выбросам взвешенных веществ или каких-то химических соединений. И к ним необходимо подходить программно, после обмена мнением с предприятием, убедив его, что такие технологии и оборудование существуют и необходимы, то создать программу и в течении 3-5 лет реализовать то или иное мероприятие по снижению выбросов, которое бы всех устроило.



– В соцсетях многие рассуждают, как заводы «отключают фильтры» по ночам. Что вы об этом думаете?



– Попытаюсь объяснить, почему отключить фильтры невозможно. Есть аспирационные установки газоочистки, есть технологические. Чем они отличаются? Аспирация – например, забирает воздух от конвейера, ее можно выключить, но этих выбросов никто не увидит, они осядут на территории комбината, ими подышат рабочие. А вот технологическую газоочистку, например, агломерационной машины, в принципе невозможно отключить, потому что процесс спекания шихты происходит только с притоком свежего воздуха, идет процесс горения и спекания агломерата. И вентилятор как раз просасывает воздух через слой шихты и далее через газоочистку. Отключить газоочистку возможно только через отключение всей агломашины, тогда не будет ни производственного процесса, ни выбросов. Невозможно остановить газоочистку мартеновской печи и при этом печь не остановить, потому что выделяются газы – печь либо взорвется, либо нарушится технологический процесс, и поэтому обязана газоочистка работать, отключить ее невозможно. Либо технологический агрегат работает с газоочисткой, либо не работает вообще. И если мы говорим о комбинате «Запорожсталь», на который чаще всего нападают, то там таких процессов львиная доля.



– Но если мы видим дым из заводской трубы?



– В любом случае, то, что прошло через трубу, прошло очистку априори. То есть, если вы видите, как дым идет из трубы, то газоочистка включена и работает. Вопрос только в качестве очистки.



Бывает разные аварийные ситуации, когда технологическое оборудование работает и пылит через цех, дым идет через крышу, и это называется залповый выброс. Сложная технология, к которым относится металлургическое и химическое производство, редко бывает без внештатных ситуаций, которые могут приводить к незапланированным выбросам. С этим нужно бороться, модернизируя производство.



Был случай, когда на одном из предприятий мы поставили новую газоочистку на аглофабрике – а собственник подумал, что машину отключили. Если дыма из трубы нет, это не значит, что газоочистка отключена, просто она эффективно работает.



Беседовала Татьяна Жавжарова



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