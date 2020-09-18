Доллар растет. Что давит на курс и стоит ли бежать в обменники На валютном рынке опять штормит: курс доллара пополз вверх, и гривня стала активно дешеветь. Всего за месяц украинская валюта упала в цене почти на одну гривню. Если 20 августа официальный курс доллара был 27,31 грн за доллар, то уже на 17 сентября Национальный банк Украины установил курс на отметке 28,11 грн за доллар.



Ослабление национальной валюты заставило НБУ действовать – 15 сентября, чтобы сдержать негативный тренд, он начал продавать валюту на межбанковском рынке, чего не делал с 23 июля, весь этот период НБУ только скупал доллары. Всего в этот день НБУ предложил на продажу около $20 млн, а на следующий день — 16 сентября — продолжил интервенции.



Еще месяц назад премьер-министр Денис Шмыгаль, пытаясь развеять опасения инвесторов и бизнеса, ожидающих роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, заявлял, что до конца года он будет колебаться в районе 27-28 грн за доллар и вряд ли выйдет за пределы 29. При этом премьер отметил, что стране сейчас очень нужен более высокий уровень инфляции, что поможет экспорту, развитию промышленности и созданию рабочих мест.



Однако когда курс нацвалюты стал проседать на 10 коп. в день, рынок забеспокоился и вынудил НБУ принять меры.



НБУ хочет девальвации



"ДС" попросила экспертов объяснить причины девальвации и спрогнозировать, каким будет курс доллара до конца года и следует ли по старой украинской традиции "бежать покупать доллары" уже сегодня.



Учредитель и президент группы "Универ" Тарас Козак считает, что НБУ заинтересован в определенном росте курса доллара к нацвалюте. Он поделился своими наблюдениями поведения Нацбанка на валютном рынке. Когда курс гривни усиливался и пытался преодолеть отметку 27,3 регулятор выходил на рынок и выкупал валюту. А когда гривня двигалась в сторону девальвации, НБУ интервенций не проводил и валюту не продавал. Но как только курс на межбанке перескочил через 28,15 грн за доллар, он понял, что ситуация может выйти из под контроля и вышел с интервенциями. "Явно видно определенное изменение политики НБУ на валютном рынке: он четко не хочет усиления гривни и не против плавного ее ослабления.



По мнению Тарас Козака, для значительного изменения курса нацвалюты сегодня нет фундаментальных причин. Такие показатели, как внешняя торговля, объем перечисленных в Украину средств заробитчанами, вывод доходов от ценных бумаг нерезидентами, объем урожая и упавшая цена на нефть – все в рамках предыдущих месяцев. "То есть не было оснований реальных для обесценивания гривни. А если она обесценивается, значит, в этом кто-то заинтересован. Я думаю, что это НБУ", — сказал он.



Эксперт предположил, что регулятор позволяет гривне девальвировать на основании определенных договоренностей, возможно, с президентом и правительством, которые критиковали предыдущее руководства Нацбанка за очень крепкую национальную валюту. "Возможно, не желая услышать такую же критику, новое руководство НБУ и идет на ослабление гривни. Может быть, это происходит и в угоду крупным экспортерам и финансово-промышленным группам, которые заинтересованы в усилении доллара", — сказал он.



В свою очередь, эксперт с Экономической экспертной платформы Илья Несходовский считает, что в дальнейшем на гривню может значительно надавить падение цен на внешних рынках на основные украинские экспортные товары и рост цен на импорт, но эти факторы он назвал маловероятными. С другой стороны, влияние могут оказать внутренние проблемы — задержка с возмещением НДС экспортерам может привести к недостатку свободных средств у бизнеса, и, как результат, падению спроса на валюту. "Еще один фактор — как поведут себя НБУ и банки. Если для выполнения бюджета через НБУ будет осуществляться эмиссия денег через механизм рефинансирования, а потом эти деньги пойдут на ОВГЗ, это приведет к тому, что объем нацвалюты вырастет, и повлечет девальвацию", — сказал он.



Включили станок?



У экономического эксперта Алексея Куща более радикальное объяснение происходящего. По его мнению, нынешнее правительство последние несколько месяцев привлекало для финансирования дефицита бюджета деньги из непродуктивных источников. В частности, Национальный банк перечислил в бюджет почти 43 млрд грн прибыли, кредит МВФ в размере $2 млрд был использован на покрытие дефицита бюджета, "Нафтогаз України" в июне направил в бюджет почти 40 млрд грн дивидендов, а также в июне Приватбанк направил в бюджет 24 млрд грн дивидендов. "Я подсчитал, что из шести месяцев нахождения при власти нынешнего правительства, из таких непродуктивных источников было привлечено 240 млрд грн из 480 млрд, которые были нужны бюджету", — сказал он.



По словам Алексея Куща, пока деньги из этих источников были, у правительства была возможность решать проблему дефицита бюджета без особого влияния на курс и инфляцию. "Летом у правительства было кого "раскуркулить" и не включать при этом печатный станок. Но источники этих денег закончились, единственный, который остался, – это печатный станок, и он начинает работать все более активно", — сказал эксперт.



Гадание на курсе: стоит ли покупать доллары



По мнению Тараса Козака, прогноз курса гривни до конца года сегодня невозможно предсказать. "Договоренности НБУ с президентом, правительством, другими игроками, могут ломать фундамент. Мы понимаем, что у нас гривня — пока еще не рыночная валюта, и определенные интересы могут на нее влиять, чтобы двигать курс туда-сюда.



Илья Несходовский считает, что основной сценарий курса с вероятностью 80% — незначительная девальвация до конца года до 28-29 грн. "А сейчас он будет держаться вокруг отметки 28 гривен за доллар плюс-минус 20-30 копеек", — сказал эксперт. При этом он добавил, что политика НБУ и Минфина в ситуации с курсом будет определяющим фактором, но сложно предсказать, как будет действовать Нацбанк в условиях существенного невыполнения бюджета.



Алексей Кущ пока не видит ситуации, которая могла бы привести к катастрофе с курсом. "Я думаю, что курс будет колебаться +-5% от точки 28 гривен за доллар, то есть – находится в коридоре 27-29. И пока не вижу предпосылок, что может быть катастрофическое падение до 30, и нужно бежать покупать доллары", — сказал он.



Александр Суков



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