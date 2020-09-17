За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

За последние 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?
В 1990 году Китай производил 66 млн тонн стали. (8,5% мирового производства). В 2019 Китай произвёл 993 млн тонн стали. (53% мирового производства).
Знаете, что самое интересное в этих цифрах?
950 млн тонн этой стали потребляется внутри страны. Это половина мирового производства. Китай потребляет как все остальные страны мира вместе взятые!
И куда он девает эту сталь?
Нашёл данные только за 2015. Тогда Китай произвёл 800 млн тонн. Из них 700 млн это внутреннее потребление, а именно:
Строительство - 356 млн тонн!
Производство оборудования - 130 млн тонн
Автомобилестроение - 52 млн тон
Судостроение - 16 млн тонн
Энергетика - 30 млн.
Фактически, отсюда видео, что Китай это одна Большая стройка!
Это еще не все.
В 2001 Китай стал членом ВТО. Однако, при этом Китай до сих пор не присоединился к Соглашению по госзакупкам в рамках ВТО. Причина кроется в том, что система госзакупок в Китае не отвечает правилам ВТО, а китайцы не готовы открывать рынок госзакупок как того требует соглашение.
Потому китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. Потому производство стали растёт в самом Китае, а не в других странах.
С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой. И не было бы противостояния двух стран.
Павел Вернивский
...
...
Facebook
Twitter
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram, читайте нас в Facebook и Twitter, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Ресурсное проклятие – именно так называют состояние стран, которые, понадеявшись на богатые недра или пользующиеся спросом монотовары, утратили тонус национальной экономики и в результате оказались у разбитого корыта.
В первой половине этого года рынок жилой недвижимости в Украине переживает спад. Строительство жилья в Украине подкосили карантин, дефолты застройщиков, реформа ГАСИ и отсутствие платежеспособного спроса.
На 31 августа 2020-го по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 2603 кредитов на общую сумму 6,130 миллиарда гривен. Позитивная, на первый взгляд, для экономики страны программа, имеет серьезные недостатки.
Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине, регионы в последнее время один за другим погружаются в "оранжевую" и "красную" зоны, и деловая активность там падает. Весной, в период жестких карантинных ограничений, цены практически не росли. Сейчас же ситуация противоположная.