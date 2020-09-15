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Нефть признана умирающим топливом

15.09.20 , Коммерсант
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Нефтяная отрасль понесет основные потери в энергетическом секторе в связи с последствиями пандемии COVID-19, следует из долгосрочного прогноза BP. Компания разработала три возможных сценария глобального перехода к чистым видам топлива, все они приведут к существенному падению спроса на нефть в ближайшие 30 лет — от 10% до 80%. При этом в двух сценариях из трех спрос на нефть больше никогда не превысит пикового уровня 2019 года в 100 млн баррелей в сутки. Газ окажется в более выигрышном положении, но и его доля в мировом энергобалансе будет постепенно сокращаться в пользу возобновляемой энергетики.

Мировой спрос на нефть, вероятно, уже никогда не превысит уровня 2019 года из-за устойчивых поведенческих изменений населения в связи с пандемией COVID-19, говорится в новом прогнозе развития мировой энергетики до 2050 года, подготовленном британской BP.

Так, согласно сценарию быстрого энергоперехода к низкоуглеродной энергетике (Rapid), мировой спрос на жидкое топливо, включая нефть и биотопливо, сократится почти вдвое и составит менее 55 млн баррелей в сутки к 2050 году. Доля нефти в мировом энергетическом балансе сократится с нынешней трети до 14%.

При более консервативном сценарии (Business-as-usual), согласно которому развитие отрасли продолжится по традиционной модели, BP прогнозирует, что мировой спрос на нефть достигнет плато в течение нескольких лет на уровне около 100 млн баррелей в сутки. В целом же в течение 30 лет падение спроса на нефть по этому сценарию составит 10%.

Наиболее радикальный сценарий безуглеродной энергетики (Net Zero) предусматривает, что спрос на нефть будет ежегодно падать примерно на 3 млн баррелей в сутки к 2025 году и на 2 млн баррелей в сутки в 2050 году. Совокупно потребление нефти сократится на 80% в ближайшие 30 лет. Таким образом, согласно сценариям Rapid и Net Zero, спрос на нефть уже никогда больше не восстановится до уровня, существовавшего до пандемии, и пик спроса в 100 млн баррелей в сутки уже был пройден в 2019 году.

По ожиданиям BP, доля возобновляемой энергетики в мировом энергобалансе вырастет с 5% в 2018 году до 45% в сценарии Rapid. По сценарию Rapid, выбросы углерода к 2050 году сократятся примерно на 70% из-за жесткой климатической политики Европы, а по сценарию Business-as-usual — примерно на 10%, достигнув пика в середине 2020-х годов.
Перспективы природного газа более устойчивы, чем у нефти, полагают в BP, что объясняется его ролью в поддержке быстрорастущих экономик развивающихся стран по мере их декарбонизации и сокращения доли угля в энергобалансах, а также как источника энергии с почти нулевым содержанием углерода.

Но, под давлением более выраженного перехода на возобновляемую энергетику, доля газа все же будет снижаться. Так, спрос на газ достигнет пика в середине 2030-х годов, достигнув 26% энергобаланса в сценарии Rapid, а затем к 2050 году снизится до 21%.

Что касается России, то газ останется основным источником энергии в стране, нарастив долю в энергобалансе до 57% в сценарии Business-as-usual, останется на стабильном уровне в 48% в сценарии Rapid и снизится до 23% в низкоуглеродном сценарии. Доля ВИЭ может вырасти до 4%, 20% и 48% соответственно. В сценарии Business-as-usual спрос на нефть и газ к 2050 году останется без изменений, в Rapid снизится на 39% на нефть и на 22% на газ, в Net Zero на 65% на нефть и на 61% на газ. Вместе с тем, компания делает довольно жесткий прогноз по спросу на уголь: согласно Rapid и Net Zero- сценариям, он будет стремиться к нулю к 2050 году.

Татьяна Дятел

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