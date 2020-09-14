Воскрешение ЗАЗа? Смогут ли французы из Рено спасти убыточный завод 10 сентября Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Как сказано в пресс-релизе, «проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине».



Как утверждают представители предприятия, чтобы запустить проект сотрудничества, ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, и она позволяет полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Речь идет о системе Alliance Production Way, которая развернута на заводе.



Как видим, очень много существенной информации осталось за кадром, а та, что есть, – расплывчата. «ДС» постаралась сама выяснить подробности.



Неразборчивость в связях



За годы независимости Украины легендарный некогда производитель «Запорожцев» пытался наладить сотрудничество с самыми разными автомобилестроительными концернами многих стран мира. В перечень деловых партнеров вошли DaimlerChrysler (с 2002 г.), Adam Opel (с 2003 г.), АвтоВАЗ (с 2003 г.), General Motors Daewoo Auto (с 2004 г.), ТАТА (с 2004 г.), Chery (с 2006 г.), KIA Motors (с 2009 г.), опять АвтоВАЗ (с 2019-го).



Желание возобновить производство именно легковых автомобилей понятно: в свое время оно было успешным. Напомним, что в 2004-м на ЗАЗе началось производство Opel Astra Classic и крупноузловая сборка автомобилей Chevrolet и грузовиков ТАТА. Но главным событием в декабре того же года стал запуск полномасштабного производства Lanos на конвейере в Запорожье. Причем в Украине выпускались и многие комплектующие, а значительная часть машин шла на экспорт (в основном в РФ).



Многие годы подряд модели Lanos и Sens были самыми продаваемыми авто в Украине. В 2006-м было продано 44 514 Lanos, в 2007-м – 61 408, в 2008-м – 56 725. Но по производству ударили сперва кризис и падение гривни, а затем и бесконтрольный ввоз «евроблях». Уже в 2009-м было продано всего 8572 автомобиля, снижение продолжилось до 2016 г., когда было реализовано всего 2738 машин этой марки.



Понятно, что хочется повторить триумф 2007 г., когда на ЗАЗе было выпущено 282 310 автомобилей. В том числе: ЗАЗ – 20 977, Lanos – 120 011 (из них 60 425 на экспорт), Sens – 21 801 (из них 10 525 на экспорт), Оpel – 13 450, Chevrolet – 46 307, Chery – 23 641, ВАЗ – 34 466, автобусы I-VAN – 484, ТАТА – 1104.



Как видим, украинская автоиндустрия работала очень даже успешно – и грех не попытаться этот успех повторить.



Однако кризис 2008 г., а затем конкуренция, в том числе со стороны «евроблях», наконец, долги из-за кратной девальвации гривни, подорвали производство и продажи ЗАЗа. К 2018 г. ЗАЗ уже был глубоко убыточен, а еще через год вообще не производил легковых авто. В итоге дело свелось к санации предприятия: решение о ее проведении Хозяйственный суд Запорожской области вынес 11 марта 2019 г.



ЗАЗ принадлежит финансово-промышленной группе "УкрАВТО" (ПАО «Украинская автомобильная корпорация»), конечным бенефициаром которой является Тариэл Васадзе. "УкрАВТО", созданная в 1992 г., помимо контрольного пакета акций ЗАЗ (с 2000 г.), владеет польским автозаводом FSO. В структуру группы входит также около 400 автосервисных предприятий в городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ряда ведущих автомобильных брендов и сеть автозаправочных комплексов. Порядка двух сотен структурных подразделений "УкрАВТО" работают в Польше.



Сотрудничество с Groupe Renault



В марте нынешнего года стало известно, что Groupe Renault ведет переговоры с корпорацией "УкрАВТО" относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода. По информации Renault, обсуждение сотрудничества началось еще в 2019-м, после чего французский автоконцерн провел аудит качества линии сборки на украинском заводе. Тогда речь шла о выпуске легковушек марки Lada (также принадлежит Renault). В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено некоторое количество машин моделей Vesta, Xray и Largus.



Собранные машины даже успели поступить в автосалоны, но потом проект был приостановлен. И вот теперь речь идет как о возобновлении производства моделей семейства Lada, так и о выпуске кроссовера Renault Arkana. Он пока производится только в России и не представлен на украинском рынке.



«Пока сложно сказать, насколько будет локализовано подобное производство. Насколько я могу судить, в первый год будет проходить обкатка как сборочных мощностей (значит, все комплектующие будут поступать из-за рубежа), так и спроса внутри Украины. Есть надежда, что на фоне предпринимаемых властью мер по борьбе с «евробляхами» спрос на новые машины украинской сборки появится опять, – сказал «ДС» эксперт автомобильного рынка Антон Тихонов. – Можно вспомнить, что в свое время машинокомплекты для сборки Daewoo Lanos приходили на ЗАЗ с завода FSO в Польше, и оба завода принадлежат "УкрАВТО". Цена, опять же, будет зависеть от спроса и, думаю, все это будет проверяться примерно до середины 2021-го. Если спрос будет – начнется локализация производства, крупносерийный выпуск и определится стабильная цена».



Кроссовер Renault Arkana в РФ стоит от $16 тыс. и выше, в зависимости от комплектации. В Украине цена будет если и ниже, то ненамного, поскольку модель Arkana с самого начала разрабатывалась как бюджетная и для выпуска в странах с дешевой рабочей силой. Однако если учесть, что прежде подобные кроссоверы в Украине не выпускали, а реноме у французской марки у нас хорошее, можно спрогнозировать довольно высокий спрос на Renault Arkana – в пределах десятков тысяч штук.



Экспортный потенциал также будет зависеть от цены – после коронакризиса она становится определяющим фактором. Ну а цена – от массовости производства и степени его локализации. Так что, действительно, все будет зависеть от результата пробных продаж новой продукции ЗАЗ в конце 2020-го – начале 2021 г.



Денис Лавникевич





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