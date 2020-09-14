Кот в мешке, или Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" Учитывая коронакризис и тяжелые времена для бизнеса, правительство расширило в апреле 2020 года программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая действует с 1 февраля текущего года. Последние данные Минэкономики свидетельствуют, что на 31 августа 2020-го было уже выдано 2603 кредитов на общую сумму 6,130 миллиарда гривен.



Однако, позитивная, на первый взгляд, для экономики страны программа, имеет серьезные недостатки. В чем их опасность, объясняет эксперт Международного центра перспективных исследований ЕГОР КИЯН.



Время прошло, но конкретные результаты этих программ остаются неочевидными. Да, нам демонстрируют цифры (количество выданных кредитов, размер кредитного портфеля таких программ и куда были направлены эти средства), но ключевые вопросы так и остаются не раскрытыми: а работают ли эти средства на экономику, возвращаются ли проценты – или такие кредиты постепенно превращаются в новое бремя неработающих кредитов?



Конечно, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" помогает предпринимателям и беспрекословно спасает экономику страны. Но бесконтрольность этого аспекта экономического восстановления в среднесрочной перспективе может больше навредить, чем помочь. И здесь уже необходимо описать причины опасений.



Во-первых, пугает в данной ситуации именно непрозрачность процесса. То есть, прошло уже много времени, но успехи программы "Доступные кредиты 5-7-9%" негде промониторить – выплаты и возвраты по этим кредитам остаются тайной.



Вдаваясь в детали – банки-участники программы отчитываются в Фонд развития предпринимательства.



Но сейчас Фонд не публикует никаких данных: в последний раз информация по кредитам предоставлялась в мае 2020 года. Последнее же обновление сайта состоялось 11 июня 2020-го. Годовая отчетность данной организации опубликована в 2018-м, а отчетность за 2019 год - отсутствует. Стоит отметить, что пик "Доступных кредитов 5-7-9%" пришелся именно на период после мая 2020 года.



Во-вторых, кредитные каникулы "подвинули" понимание того, способен ли бизнес и люди обслуживать свои долги. При этом официально различные программы реструктуризации завершатся только в ноябре 2020 года – и тогда уже, наверное, откроется реальная картина.



Исследование НБУ свидетельствует, что почти 70% предприятий столкнулись с уменьшением объемов реализации и доходов. Соответственно, инвестирование в расширение бизнеса в таких условиях остается под вопросом. Это подтверждается и официальными цифрами - доля инвестиционных кредитов составляет лишь 1,072 млрд грн, тогда как рефинансировано кредитов на сумму 4,937 млрд грн. Возникает вопрос: вернут ли клиенты кредиты по этой программе, особенно в части рефинансирования, если ранее такие кредиты не было возможности вернуть, а сейчас – в условиях коронавируса, – ситуация может ухудшиться?



В то же время ситуация с неработающими кредитами остается почти неизменной: на начало года их доля составила 48,4%, а в августе 2020 - 48,1%. В свою очередь, "ПриватБанк" демонстрирует неутешительную статистику – с начала года доля его неработающих кредитов выросла с 78,4% до 79,6%.



Опасным в данном русле является то, что хотя официальная статистика может и свидетельствовать об уменьшении доли неработающих кредитов, но это будет происходить за счет простого списания такой задолженности. В частности, в первом полугодии 2020 года государственными банками были списаны 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов.



К этому следует добавить, что в настоящее время только 27% клиентов банков получают положительное решение банка о предоставлении кредитов по вышеуказанной программе. Другие клиенты имеют или слабые бизнес-планы, или плохую кредитную историю. Если появится тенденция "бездумной" раздачи доступных кредитов, то есть без достаточного финансового мониторинга, то результат будет неутешительным: все опосредованно будет покрываться из карманов населения.



В-третьих, странным выглядит распределение доступных кредитов среди банков-участников программы. Несмотря на расширение банков-участников программы, данные свидетельствуют, что наибольшее количество сделок заключается через государственные банки. Соответственно, рискованным может стать неэффективное распределение финансовых ресурсов через государственные банки с большим количеством неработающих кредитов.



В свою очередь, детали распределения типов кредитов выглядит так: инвестиционных кредитов больше среди государственных банков, а кредитов рефинансирования больше среди частных банков. При этом лидерами по сумме заключенных договоров являются именно коммерческие банки. Такой дисбаланс вызывает только путаницу.



Иными словами, расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в пункте рефинансирования текущей задолженности предпринимателей, что привело к вышеупомянутым асимметриям, является слишком рисковым: в условиях коронавируса у бизнеса ограниченные ресурсы.



Соответственно, можно сделать вывод, что данная программа является попыткой внедрить дешевое кредитование и наладить партнерские отношения с бизнесом, а также заручиться его поддержкой. Главное, чтобы непрозрачность и теоретическая бездумность в этом процессе не привела к катастрофическим последствиям.



Для этого необходимо:



Нацбанк Украины должен предупреждать и штрафовать банки за предоставление кредитов сомнительным компаниям и тем, кто имеет плохую историю и репутацию;

Должна быть исправлена асимметрия распределения кредитов, в частности между государственными и частными банками и по типу кредитов;

Фонд развития предпринимательства должен обеспечить лучшую прозрачность и отчетность по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".



Только после этого количество розданных кредитов, о которой отчитывается правительство, должно превратиться в "качество" и исключить негативный сценарий развития украинской экономики.



Егор Киян, эксперт МЦПИ

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