Стимуляция или симуляция: возможно ли создание отечественного электрического автопрома В Украине подготовлены законодательные стимулы для организации отечественного производства электромобилей, которые, в первую очередь, касаются льготного налогообложения. "Апостроф" разбирался, помогут ли эти инициативы народных депутатов наладить в стране производство электрокаров, и есть ли шанс, что Украина станет европейским электромобильным хабом.



Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, которые направлены на стимулирование производства в Украине электромобилей. Речь о законопроектах №№ 3476, 3477, которыми предлагается внести ряд изменений в Налоговый и Таможенный кодексы соответственно.



В пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине" (№3476) отмечается, что сейчас в стране стимулируется импорт, а не производство электрокаров.



В частности, напоминают авторы документа, при ввозе в Украину автомобиля с электрическим двигателем применяется нулевая ставка таможенной пошлины. Кроме того, такие машины освобождаются от уплаты НДС. При этом ставка акцизного сбора для электромобилей установлена в размере 1 евро за 1 киловатт-час емкости электрического аккумулятора.



Но Украина имеет собственный промышленный потенциал, который, как считают авторы, можно и нужно использовать для производства электромобилей.



Их законодательные инициативы предусматривают, в частности, что до конца 2028 года от НДС и ввозной таможенной пошлины должны быть освобождены оборудование и комплектующие для производства электромобилей на территории Украины. Кроме того, до конца 2033 года от налогообложения должна быть освобождена прибыль предприятий, задействованных в производстве электромобилей, электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов, зарядных устройств.



Также предусматривается продление до конца 2025 года освобождение от уплаты НДС на электромобили (по состоянию на сегодня, льгота действует до конца 2022 года). При этом, помимо легковых электрокаров, льгота должна распространяться на другие транспортные средства с электрическим двигателем.



Новые законодательные инициативы также предусматривают льготы для покупателей электромобилей. Они должны получить временную скидку на уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также освобождение от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.



Автопром умер, да здравствует автопром



Но реально ли в Украине запустить производство электрокаров, учитывая, что традиционный отечественный автопром находится в полумертвом состоянии? В 2019 году в нашей стране было произведено всего 6254 легковых автомобиля. В нынешнем году производство авто продолжает падать: по итогам первых шести месяцев было произведено всего 1611 легковушек, что на 36,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Понятно, что коронавирус погрузил экономику в рецессию, но тенденция началась задолго до пандемии.



"Все реально. Мы же видим, что, например, в Турции, в Польше возникают производства электромобилей, поэтому в Украине это тоже реально, - заявил в комментарии "Апострофу" генеральный директор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий. - Тем более, у нас есть все для этого составляющие. Например, есть залежи лития, необходимые для производства электробатарей, есть незадействованная рабочая сила, есть свободные мощности".



По словам генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, автомобильное производство во всем мире работает по двум моделям – на внутренний рынок и на внешние рынки.



"Наш внутренний рынок закрыт, потому что он очень маленький, поэтому остаются только внешние рынки. Российский рынок и рынок СНГ Украиной потерян. ЕС на свой рынок наши автомобили с двигателями внутреннего сгорания не пускает, потому что соглашение (о зоне свободной торговли) мы подписали таким образом, что есть десятилетний переходный период, и до 2027 года украинские автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут поставляться с взиманием таможенной пошлины", - рассказал он изданию.



Эксперт отметил, что европейским политикам невыгодно, чтобы производство, в том числе и автомобилей, уходило в другие страны, в частности, в Украину, где производство существенно дешевле.



По соображениям экономии, многие европейские производства переезжают в такие страны как Словакия или Болгария, но, так как эти государства входят в ЕС, на них нельзя ввести пошлины.



При этом Олег Назаренко обратил внимание на такой нюанс, что в соглашении с ЕС ничего не сказано об электромобилях, в связи с чем вполне возможно, что отечественные электрокары можно будет поставлять на европейский рынок беспошлинно.



Жесткая конкуренция



Дело за малым - эти электромобили сделать.



И для этого, по идее, и были подготовлены упомянутые законопроекты.



Однако заложенных в этих документах стимулов недостаточно, чтобы в Украине появилось серьезное производство электромобилей, считает Олег Омельницкий: "Чего не хватает? Самое основное – гарантий прав собственности, борьбы с коррупцией. Кроме того, необходимы долгоиграющие преференции и какая-то государственная стратегия. Да, есть (в законопроектах, - "Апостроф") освобождение на ввоз комплектующих, от налога на прибыль. Это – важная составляющая, но для того, чтобы здесь возникло производство, нужен рынок и защита этого рынка".



Эксперт напомнил, что отечественный рынок полностью открыт для импорта электромобилей, и очевидно, что крупные производители, которые имеют возможность инвестировать в свои производственные программы миллиарды долларов и евро (например, под Берлином строится завод Tesla), будут поставлять в Украину свои электрокары беспошлинно.



"И при этом мы хотим конкурировать с ними каким-то гипотетическим украинским производством", - отметил Омельницкий. - Предлагаемые стимулы недостаточны, и я уверен, что подобные стимулы могут предложить и Польша, и Словакия, где уже есть автомобильные кластеры, и Румыния, и Турция. Почему должны прийти именно к нам?".

Главное - что-то делать



При этом речь идет о серьезном производстве, а не "прикручивании колес", говорит Олег Омельницкий. А дело может закончиться именно этим - пресловутое "прикручивание колес" к готовым автомобилям (в данном случае электромобилям) гордо назовут собственным производством, и "производители" получать за это нулевую ставку налога на прибыль.



Тем более, что раньше такие случаи были. Но, по словам Омельницкого, когда подобные эксперименты заканчивались, Украина не получала ни технологий, ни "вообще ничего". "Украинский электромобиль не появится, пока здесь не будет серьезных инвестиций", - убежден эксперт.



Впрочем, надежда, все же, есть.



Так, по словам Олега Назаренко, например, китайские автомобили в Европе облагаются пошлинами, и, чтобы попасть на европейский рынок, китайские компании могут построить заводы по производству электрокаров в Украине: "Это будут украинские электромобили, и, если для китайских существуют пошлины, то украинские будут поставляться беспошлинно".



Кроме того, отметил Назаренко, компания "Еврокар" (село Соломоново, Закарпатская область), кстати, единственный на сегодня производитель легковых автомобилей в Украине, ведет переговоры о производстве электромобилей Volkswagen. Очевидно, что эти машины также в основном пойдут на экспорт в Европу.



Специалист рассказал, что словацкий автомобильный кластер начинался с малого, "а сегодня Словакия занимает первое место в мире по производству автомобилей на душу населения".



"Главное – начать что-то делать", - резюмировал Олег Назаренко.



Виктор Авдеенко

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