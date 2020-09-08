Что случилось с Аркадой: кто виноват и получат ли инвесторы свои квартиры В Киеве не утихает громкий скандал вокруг банка "Аркады", который признан неплатежеспособным. Эта история очень похожа на компанию "УкрБуд" с 11 тысячами инвесторов и 21 незавершенным объектом в столице.



В "Аркаде" дела еще хуже, потому что количество объектов почти в два раза больше. Это 39 домов, 5 дошкольных учебных заведений, 5 школ, 3 наземных паркингов, 1 пожарное депо и другие объектов социальной инфраструктуры. Все они рискуют оказаться в роли недостроев, а инвесторы 一 лишиться денег и надежды на завершение строительства.



Delo.ua рассказывает историю с самого начала от большого успеха до перспектив покупателей квадратных метров в ближайшее время.



Что такое банк "Аркада"



Банк "Аркаду" знали на банковском рынке скорее не как банк с классическими продуктами, кредитами, депозитами, а больше в роли надежного застройщика, с проверенной годами репутацией.



Компания успешно справилась с кризисами 2008 и 2014 годов, что еще больше укрепило ее репутацию, а покупка квадратных метров становилась хорошей инвестицией, как для собственного жилья, так и с целью заработка 一 перепродажи после сдачи домов в эксплуатацию по выгодной цене.



Кроме этого, доверие к компании подкреплялось способом финансирования объектов. "Аркада" использовала ФФС или фонд финансирования строительства. Этот фонд работал таким образом: инвесторы покупали квадратные метры, а банк переводил средства на счета фонда. Со счетов фонда средства выделялись на объекты.



Более того, доверие к компании подкрепляли еще и рейтинги застройщиков. Простой пример 一 рейтинг портала "Минфин", в котором еще в начале 2019 года компания была в списке надежных застройщиков, прочно занимая 13 место. Однако уже во втором полугодии компания вовсе исчезла из "хит-парада" застройщиков.



На портале "Где в Киеве жить хорошо" в конце прошлого года был опубликован другой рейтинг. В нем лишь 1% проголосовавших выразили доверие компании. Как оказалось, неспроста.



Что стало причиной проблем



В 2019 году на рынке недвижимости заговорили о проблемах в "Аркаде". Разговоры были связаны сразу с несколькими проблемами:



1. Под вопрос попал земельный участок в районе жилого массива "Осокорки" для нового жилого комплекса "Патриотика на озерах". Компания планировала сделать этот проект продолжением первого ЖК "Патриотики" в соседнем микрорайоне, Позняках, но приостановила строительные работы. В итоге часть домов были сданы, а часть 一 заморожены на неопределенный срок.



2. Построили, но не сдали и объекты в другом жилом комплексе "Эврика" в Голосеевском районе, рядом со станцией метро "Ипподром".



3. Примерно тогда же случилось судебное разбирательство вокруг суммы в 365 млн грн на строительство инфраструктуры, которую должны были вернуть компании из бюджета города. Но эти средства так и не были возвращены.



В результате все строительные работы были прекращены. Это послужило причиной недоверия к компании во второй половине 2019 года и многим другим последствиям.



Почему в 2020 году все было уничтожено



В 2020 году активисты из числа инвесторов жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах" написали более 1 тысячи обращений к органам местной власти с просьбой решить проблему.



Начиная с 29 мая 2020 года инвесторы банка "Аркады" начали бессрочную мирную акцию протеста под стенами Киевской городской государственной организации. При этом палаточный город под этим зданием стоит до сих пор. Чуть позднее, ночью 19 июня 2020 года, мэр столицы вышел к активистам и пообещал поддержку.



В тот же день Катерина Рожкова, заместитель председателя правления Национального банка, предложила создать рабочую группу при Кабинете Министров для решения проблемы.



А уже 26 июня, согласно постановлению Голосеевского районного суда города Киева (от 23 июня 2020 года), в банке "Аркаде" провели обыски и выемку документов.Также были арестованы счета и активы, имущество банка. Впрочем, это решение признали незаконным 16 июля.



Спустя несколько дней после обысков, 30 июня 2020 года, народный депутат Елена Шуляк вместе с другими нардепами инициировала создание Межведомственной рабочей группы при КМУ для урегулирования критической ситуации со стройками банка "Аркада" при Кабмине. В итоге группа была создана 12 августа.



Но еще перед этим, 6 августа, правление Национального банка приняло решение признать банк "Аркаду" проблемным. Кульминацией стала новость о признании банка неплатежеспособным со введением временной администрации с 25 августа.



"Признание банка "Аркады" неплатежеспособным де-факто означает блокировку всех средств на счетах, в том числе и на счетах управляющего фонда. Поэтому средства не могут быть направлены на строительство, что на самом деле означает замораживание такого строительства и не введение в эксплуатацию в определенный паспортом объекта время", 一 объясняет Орися Юзвишин, директор департамента розничных клиентов, вертикали розничной продажи "Кредобанка".



Для вкладчиков это будет значить другое: 72% из них получат деньги в полном объеме, так как их вклады меньше 200 тысяч грн, которую гарантирует Фонд гарантирования вкладов физических лиц. После выплаты гарантинтированной суммы Фонд будет работать с активами и возвращать средства следующей очереди кредиторов.



В то же время, 3 сентября было возбуждено уголовное производство о присвоении денежных средств президентом банка "Аркады" 50 млн грн. Кроме этого, сейчас проводится аудит объектов банка "Аркады" компанией "Киевгорстрой". Однако о перспективах достройки объектов компанией речи пока не идет.



Что дальше?



История компании "Аркада" не первая и явно не последняя на украинском рынке недвижимости. Ее известные предшественники 一 "Укрбуд", "Укогрупп", "Элита-центр" и многие другие. У вкладчиков этих компаний разные сценарии развития событий.



Например, объекты компании "УкрБуд" завершает компания "Киевгорстрой". Есть и другие примеры, когда у инвесторов появилась надежда на достройку. Это столичные многоквартирные дома по улице Семьи Сосниных, 4-А, для достройку которых выделили более 800 млн грн и строительные работы все же ведутся.



Есть и опыт достройки долгостроев. Это объект в центре, жилой комплекс "Фундуклеевский", по улице Богдана Хмельницкого, 58а, который удалось завершить с привлечением дополнительных средств. Тогда каждому инвестору понадобилось доплатить по $127 за каждый квадратный метр в квартирах. Эти средства были потрачены на завершение строительства, коммуникации, инфраструктуру. Другая история со положительным концом — жилой комплекс по улице Борщаговской.



Как закончится история "Аркады", пока неизвестно.Согласно закону о финансово-денежных механизмах и закону о системе фонда гарантирования вкладов, по ​​решению суда управление фондом может передаваться другому финансовому учреждению, отвечающему требованиям законов. К новому управляющему переходят все права и обязанности по доверителям этого ФФС и соответствующего застройщика.



В случае ликвидации управителя ФФС средства на счете ФФС не включаются в ликвидационную массу управляющего ФФС и направляются исключительно на удовлетворение требований доверителей к управляющему ФФС согласно правилам ФФС. Несмотря на связанность застройщика и управляющего (банка) инициатором такого поиска может выступить объединения самих доверителей (покупателей).



"Такой процесс сложный и длительный и без помощи со стороны государства является малоуспешным", 一 объясняет Орися Юзвишин, директор департамента розничных клиентов, вертикали розничной продажи "Кредобанка".



Пока же вкладчики ждут пока закончится аудит "Аркады" — на это уйдет 2-3 месяца после чего будет понятно как действовать дальше . Виталий Щербаков, преставитель актива инвесторов говорит, что вкладчики не против, если их недострои возьмет на баланс "Киевгорстрой". Но доплачивать ничего не хотят — говорят, что еще остались непроданные квартиры в комплексах, и целый участок для "Патриотики на озерах". Мол, поэтому застройщик сам должен привлекать средства.



Буквально на днях Кабмин провел заседание и постановил взяться за комплексное решение проблемы недостроев. Для этого была создана межведомственная рабочая группа, которая уже через 2 месяца должна презентовать варианты решения.



Екатерина Спорыш



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