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Китай прибавил в профиците

08.09.20 , Коммерсант
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Экспорт из Китая в другие страны в августе в годовом выражении вырос на 9,5% после роста на 7,2% в июле, свидетельствуют данные китайской таможни. Импорт же КНР в августе из-за снижения мировых цен на сырье сократился, но по мере их восстановления этот показатель, по мнению экспертов, вернется к росту. Между тем у России сальдо торговли с Китаем по итогам первого полугодия является отрицательным — экспорт РФ в КНР на фоне низких цен на сырье сократился на 12% и оказался ниже импорта на $655 млн.

Темпы роста китайского экспорта в августе ускорились, сообщила таможня КНР. Поставки из этой страны за рубеж выросли на 9,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года (до $235,2 млрд) после роста на 7,2% в июле. При этом к июлю объем экспорта сократился на 1%. Импорт в Китай по итогам августа, напротив, сократился на 2,1% (до $176 млрд) после падения на 1,4% в июле. Такое сокращение объясняется в первую очередь снижением цен на сырье. Сальдо торговли КНР в итоге в августе оказалось высоким, но все же немного ниже рекордного майского показателя ($58,9 млрд против $62,9 млрд).

При этом, как подсчитали в Capital Economics, в физических объемах китайский импорт в августе не падал, а рос, и этот рост мог составить 9,5% год к году.

По данным китайской таможни, поставки нефти в КНР в августе 2020-го выросли на 12,6% по сравнению с августом 2019 года и составили 47,5 млн тонн. Рост «физического» экспорта дополнительно мог ускориться с 6% до 9,7%, но это является следствием эффекта низкой базы показателя в прошлом августе.

С очисткой же от сезонности объем экспорта в августе сократился на 1,3% месяц к месяцу — это связано с выравниванием глобального спроса на медицинские товары, а также товары для работы из дома (спрос на эти категории резко вырос за время пандемии). «Очищенный» импорт снизился на 0,3%. «Учитывая продолжающийся рост кредитования и увеличение расходов на инфраструктуру, показатели физического импорта в ближайшие месяцы будут расти, а с учетом постепенного восстановления цен на сырье темпы станут положительными и для объема поставок в денежном выражении»,— ожидают эксперты центра.

В ING Bank также полагают, что нынешний рост китайских поставок отчасти объясняется низкой базой прошлого года, отмечая, что увеличение вывоза затронуло главным образом такие категории товаров, как микросхемы, процессоры, текстиль, смартфоны и бытовая техника. Импорт же в первую очередь сократился за счет ввоза энергоносителей и тех же микросхем. «Развитие технологической войны с США привело к усложнению экспорта в Китай полупроводников, в дальнейшем это может затронуть и поставки технологической продукции из КНР»,— полагают эксперты ING Bank.

В торговле Китая с Россией (КНР — главный торговый партнер для РФ) сейчас фиксируется некоторый спад.

Как следует из данных Федеральной таможенной службы, за первую половину 2020 года торговый оборот между странами сократился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $48,2 млрд (экспорт из РФ в Китай упал на 11,6% — до $23,8 млрд, импорт из Китая вырос на 0,8% — до $24,4 млрд). При этом доля Китая в общем обороте торговли России за полгода выросла с 16% до 18,1%, но сальдо в торговле с КНР стало отрицательным. Если в прошлом году экспорт в Китай превысил импорт из него на $2,65 млрд, то сейчас же оказался ниже на $655 млн. Для сравнения: по данным за восемь месяцев, оборот КНР—США снизился на 3,5%, в том числе экспорт из Китая — на 3,6% (до $266 млрд), а импорт американских товаров в КНР — на 2,9% ($78 млрд).

Татьяна Едовина

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