Отсудить миллиарды. Сможет ли бизнес добиться компенсаций за карантин после решения Конституционного суда

В конце августа Конституционный вынес вердикт по карантинным ограничениям. что, как считают некоторые юристы, может стать достаточным поводом для успешных исков против властей.

Уже готовятся иски, а некоторые дела — уже на рассмотрения в судах.

“Мы будем убеждать предпринимателей судиться. Все поводы выиграть есть, хотя, понятно, что это будет стоить времени и денег, так как суды могут затягивать подобные дела. Но это — единственный способ отрезвить власти и предостеречь их от принятия необдуманных решений в дальнейшем”, — говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Как рассказал нам руководитель адвокатского объединения “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец, он уже подал иск от своей компании. Также к ним обращались автоперевозчики, но будет ли от них иск — пока неясно. “Многие боятся, так как в соответчиках будут проходить и местные власти, которые в отместку могут лишить бизнес права работать, к примеру, выбросят из тендеров”, — пояснил Кравец.

По его словам, все шансы выиграть “карантинные” дела есть. “Предприниматели могут требовать компенсации за время вынужденного простоя, это немалые суммы. В общем итоге государству Украина придется выплатить бизнесу миллиарды гривен”, — уверен Кравец.

Впрочем, тут не все так просто.

“В описательной части решения КС действительно указывает, что Кабмин не мог принимать решения по карантинным ограничениям, так как это прерогатива Верховной Рады. Но в резулятивной части говорится о закрытии конституционного производства по этому делу. Основание — сам акт (постановление Кабмина) утратил силу”, — говорит адвокат Юрий Радзиевский.

То есть, КС прямо не признал карантинные ограничения незаконными. Юристы уже спорят на этот счет — можно ли толковать решение КС как такое, что однозначное “да” в пользу неконституционности жесткого локдауна для бизнеса. А если нет однозначной трактовки, то, получается, что могут быть варианты и по искам о компенсациях.

“Страна” разбиралась, смогут ли предприниматели выбить компенсации за вынужденный простой на карантине.

Как судили карантин, а отменили ограничения по чиновничьим зарплатам

В конце августа Конституционный суд рассмотрел на пленарном заседании дело по карантину. Проанализировать законность отдельных положений постановления Кабмина №392 и закона “О государственном бюджете на 2020 год” (в которых прописывались ограничения) КС попросил Верховный суд.

В частности, по карантину речь шла о следующих ограничениях:

- проведение массовых мероприятий

- запрет работы ресторанов, ТРЦ, гостиниц, фитнес-центров, учреждений культуры

- прекращение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок

- отмена плановых мероприятий по госпитализации

- обязательная самоизоляция лиц старше 60-летнего возраста.

КС отметил, что подобные ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина не могут быть установлены подзаконными актами, такими как постановление Кабмина.

То есть, фактически суд указал на то, что ограничения вводились незаконно, а правительство превысило свои полномочия.

Но вся эта “лирика” вынесена в описательную часть решения. А вот в резулятивной части говорится о закрытии конституционного производства на основании того, что акт, относительно которого поднимался вопрос соответствия Конституции Украины, утратил силу. Также указано, что решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

“Приятно, что в решении КС упомянуто, что постановление Кабмина принято с нарушениями, но окончательно незаконность карантинных ограничений по факту не установлена”, — говорит адвокат Юрий Радзиевский.

В постановление Кабмина №392 вносились изменения отдельными 10 постановлениями, которые изменили его до неузнаваемости. А скандальные нормы, конституционность которых просил проверить ВС уже не действуют.

Интересно, что на том же заседании КС признал незаконными отдельные положения закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” по ограничению зарплат госслужащим (на время карантина — 10 минималок). И тут Конституционный суд отработал как нужно — в резулятивной части четка говорится о неконституционности такого решения и отмечено, что эти положения закона утрачивают силу с момента решения КС.

Юристы считают, что, собственно, решение по зарплатам и было основной целью Верховного суда. А карантинные ограничения он добавил в запрос КС, чтобы не привлекать лишнего внимания к вопросу чиновничьих зарплат.

Впрочем, многие юристы полагают, что даже такое не совсем понятное решение КС по карантинным ограничениям можно расценивать как признание их незаконными.

“Само постановление Кабмина, которым вводился карантин, КС не признал незаконным, так как на тот момент документ уже утратил силу. Но незаконными признаны прописанные в нем ограничения. Конституционный суд постановил, что указанные ограничительные меры могут вводиться только при введении военного или чрезвычайного положения, которых в Украине не было. А, если бы они были, то полностью меняется процедура — представление о введении ЧП подается президентом и его должна утвердить Верховная Рада. Но этого не было сделано, так как для введения того же чрезвычайного положения тогда не было никаких оснований. Никакие эпидпороги не были превышены. Сотня человек заболела, а остановили всю страну”, — говорит Кравец.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, дело не только в эпидемиологии. Собственно, карантин может вводиться и как превентивная мера.

“Главный санитарный врач должен был внести соответствующее представление на Кабмин. Но проблема в том, что у нас нет легитимного санврача. Просто к должности замминистра Виктора Ляшко добавили советующую приставку.

По законодательству, главный санврач — руководитель центрального органа исполнительной власти. Самой санстанции в Украине давно нет, а при реформе по децентрализации функции формирования и реализации политики в санитарно -эпидемиологической сфере разделили. По формированию политики полномочия получил Минздрав, а по реализации — Гспотребслужба, которая вообще подчищается Минэкономики.

Чтобы ввести карантин законно, нужно было вернуться либо к редакции закона об эпидемиологическом благополучии населения от 2013, где предусмотрена возможность передачи полномочий главного санврача замминистра здравоохранения, либо отменить постановление Кабмина о ликвидации СЭС и восстановить ее.

Но в первом случае нарушалось законодательство о децентрализации, во втором — интересы лоббистов, которые в свое время добились ликвидации СЭС. Это международная фармафия, поставляющая в Украину препараты с истекающими сроками годности и сомнительного качества, аграрные компании (СЭС проводила санконтроле идущего на экспорт зерна) и застройщики (СЭС выдавала санзаключения на объекты).

“Поэтому сделать все по закону не смогли, и сделали как получилось”, — говорит Кравченко. ТО есть, и по самому карантину, и по ограничительным мерам придраться явно есть к чему. Но официального и однозначного судебного решения о незаконности юристам и бизнесу пока получить не удалось.

Заплатит ли государство миллиарды?

Но даже легкий намек КС на превышение Кабмином своих полномочий при введении карантинных ограничений многие юристы и бизнес восприняли как сигнал к действию. И считают, что теперь им будет проще судить у государства компенсации за время вынужденного простоя.

Стоит отметить, что о судах против карантина бизнес задумался уже давно, а некоторые компании подали иски еще в апреле. Первый такой иск был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева в начале апреля. Его подал владелец центра развлечений (кинотеатр, кафе, детский центр) из Белгород-Днестровского Одесской области Дмитрий Чебан. Главное исковое требование — признать незаконным постановление Кабина, которым, собственно, и вводился карантин в Украине.

“Сейчас у меня цель — не получить компенсацию, хотя потери для бизнеса просто колоссальные. В один день нас закрыли, 30 людей остались на улице. При этом нам чуть ли не каждый день звонит налоговая и спрашивает, почему не платим и когда будут деньги. Никакие отсрочки по налогам, ка показывает практика, не действуют. Но деньги — потом. Сначала я просто хочу доказать, что мы не стало баранов, и власти не имеют право вот так обращаться с людьми. Добиваюсь, чтобы признали весь этот карантин и запреты бизнесу работать неконституционными”, — рассказывал нам тогда Сергей Чебан.

Пока никакого решения по этому делу нет. Суд несколько раз собирался, но лишь чтобы обсудить возможность его объединения с другими аналогичными исками.

Стоит отметить, что в предыдущих исках о компенсациях речь не шла — только о признании карантина незаконным.

Если бы удалось добиться такого судебного решения, иски о компенсациях посыпались бы следом.

Тем не менее, некоторые уже пытаются судиться с властями на деньги.

“Мы подали иск к Кабмину и КГГА. Дело в том, что на каком-то этапе карантина власти разрешили работу адвокатам и нотариусам. И так мы узнали, что нас, оказывается, “запрещали”. Я подал запрос и выяснил, что запрет предусматривался в общем постановлении Кабмина об ограничительных мерах, но из-за того, что сам документ был подготовлен неграмотно, возникла такая коллизия — нам стало известно о запрете только когда его сняли. Но наше объединение все это время платил за аренду офиса, налоги и т.д. В общей сложности мы требуем компенсировать школ 300 тысяч гривен. первое судебное заседание должно было состояться 31 августа, но из-за отпуска судьи его перенесли на 7 сентября”, — говорит Кравец.

По его словам, сейчас все компании, бизнес которых пострадал за время вынужденного простоя, — кинотеатры, рестораны, фирмы-перевозчики, непродовольственные магазины, бизнес-центры и др.— могут оспорить действия властей и потребовать компенсацию.

“Компаниям фактически запретили работать, но в то же время они должны были платить налоги, коммуналку, аренду (формально послабление по ней были, но на практике на уступки пошли далеко не все собственники помещений — Ред.). Плюс — недополученная прибыль. Без введения ЧП власти могли разве что менять режим работы для бизнеса, но не полностью его останавливать, как это сделали у нас. При этом меры так называемой поддержки предпринимателей вызывают большие вопросы. Тех же денежных компенсаций, у нас, в отличие от той же Европы, не платили”, — говорит Кравец.

По его подсчетам, речь может идти о миллиардных суммах.

“Признание КС того, что ограничения вводились с нарушениями открывает новые возможности для бизнеса и граждан. Если есть документы, подтверждающие финансовые потери, можно и нужно обращаться в суд. Такими документами могут быть, к примеру, финансовые претензии от внешних и украинских партнеров, касающиеся срыва сроков поставки продукции, финансовая отчетность за время, когда не был поступлений, но были затраты. даже налоги, уплаченные во время карантина, можно попытаться компенсировать”, — говорит и Сергей Доротич.

По его словам, малый и средний бизнес может отсудить у государства единый налог и ЕСВ, которые платил во время карантина (ЕСВ отменяли только для самого физлица- предпринимателя, но не для наемных работников).

Впрочем, там суммы небольшие, в большинстве случаев до 5 тысяч гривен, поэтому не факт, что предприниматели пойдут в суд, чтобы их компенсировать — с учетом оплаты юристов и судебного сбора придется потратить столько же, а то и больше.

А вот по издержкам, которые бизнес нес на карантине, суммы уже другие. “К примеру, те же магазины, которые размещаются в ТЦ и во время карантина не работали, но платили налоги, коммуналку, нередко и аренду, содержали охрану, влетели в убытки не менее 100 тысяч гривен каждый”, — говорит Доротич.

Юрий Радзиевский рассказал, что они подавали иск в админсуд против ограничений на свободу передвижения граждан (когда запретили ходить в парки, а на улице нужно было появляться только с паспортом). “Готовили два аналогичный иска, но прошел один. Была попытка объединения его с другими аналогичными исками, но она не удалась. затем пошла новая волна противостояния ОАКС с НАБУ, и судьям стало не до нас. Пока даже нет даты следующего заседания”, — рассказал он.

Радзиевский оценивает шансы бизнеса добиться компенсаций скептически.

“Вы же понимаете, если будет хоть дно положительное решение, бизнес просто разорвет бюджет. Никто не позволит этого сделать. Да и пока нет особых правовых оснований для компенсаций. Для этого все же нужно требовать четкого признания карантинных ограничений незаконными, то есть, обращаться с такими исками в Окружной суд. И только если будет получен соответствующий вердикт, можно поднимать вопрос о деньгах. Но ни легким, ни быстрым этот процесс явно не будет”, — резюмировал Радзиевский.

Людмила КСЕНЗ

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