Конец эпохи бедности. Почему и на сколько урежут субсидии этой осенью Еще в середине июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство не намерено сокращать субсидии на 2021 г. В интервью он предположил, что в бюджет-2021 заложат достаточно средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.



Однако, нет. В четверг Верховная Рада 240 голосами «за» приняла в первом чтении законопроект №3991 о внесении изменений в госбюджет. Он, в частности, предлагает увеличить максимально допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели. Еще в этом законопроекте предложено увеличить доходную часть госбюджета на 750 млн грн (до 978,925 млрд грн), и на ту же величину – расходную часть (до 1,269 трлн грн). Предполагается, что доходная часть вырастет за счет неналоговых поступлений. В обновленном бюджете вырастут расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследований, областные госадминистрации. Но нам более интересно другое: на 2,16 млрд грн сократятся расходы на Министерство соцполитики – по статье финансирования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Попутно урежут расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.



Документ в парламенте представил нардеп из фракции «Слуга народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин, который заявил: «Законопроект предлагает унормировать финансовое обеспечение ряда важных министерств, направлений по развитию нашей страны, обеспечение фонда оплаты труда райгосадминистраций… на компенсацию выплат уволенным сотрудникам, выплаты денежного обеспечения военнослужащим и пограничникам, избежание дефицита средств на питание осужденных в тюрьмах, введение системы автофиксации нарушений автодорожного транспорта».



Уменьшение субсидий на оплату ЖКХ раскритиковал депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Он напомнил, что с сентября стоимость газа выросла на 45% и голубое топливо продолжит дорожать. «Вместо того, чтобы увеличить субсидии и помочь малоимущим гражданам, "слуги" забирают деньги у малоимущих и отправляют на ГБР, – пишет Гончаренко. – Ну и насчет дорог, бюджет НАБУ — 1 млрд грн. НАБУ поймало коррупционеров на 14 тыс. грн. Вот вам и ответ, а откуда взять деньги на ремонт дорог. Не из субсидий людей, а из некомпетентных и неэффективных органов, которые покрывает (президент Украины Владимир Зеленский — "ДС")».



В бюджет на 2020 г. было заложено 39 329,5 млн грн на выплату субсидий на ЖКУ для населения.



С одной стороны, изымаемые теперь 2,16 млрд грн «погоды не сделают», особенно если учесть, что как раз погода поможет – по прогнозам метеорологов, в этом году отопительный сезон начнется поздно. Да и зима, вполне вероятно, будет похожа на прошлую – то есть зимы, по сути, не будет. К тому же весеннее резкое удешевление газа на европейских рынках также позволило сильно сэкономить на выплате субсидий. Но, с другой стороны, погода вполне может не оправдать ожиданий. В начале года нам уже обещали засуху едва ли не библейских масштабов – но обошлось (а запад страны вообще чуть не смыло). Так что и зима может оказаться, на горе коммунальщикам, снежной и холодной.



Кроме того, потребность в субсидиях может меняться в зависимости от того, сколько людей на нее могут рассчитывать. А это, в свою очередь, зависит и от цен на коммуналку, и от формулы расчета. Цены же растут: придется больше платить и за вывоз мусора («управление отходами»), и за газ, да и за многое другое. Так что деньги в бюджете на компенсацию расходов по ЖКХ совсем не лишние.







Особая ситуация с газом. Населению он больше не поставляется по фиксированным ценам, теперь теоретически суммы в платежках никак не ограничены, все зависит от воли рынка. И газ действительно подскочил в цене в сентябре и, вероятно, будет только дорожать. Другое дело, что рынок еще благосклонен: по всем доступным прогнозам, ресурс в этом отопительном сезоне обойдется украинцам дешевле, чем в прошлом. Но никто не сомневается в росте цен по сравнению с летом и сегодняшним днем, так что единственная возможность как-то застраховаться от подорожания газа – использовать тариф «Годовой», заказывая газ на 12 месяцев по стабильной цене.



Однако самое важное в контексте субсидий даже не коммунальные тарифы как таковые, а то что их суммы начнут уменьшаться благодаря заблаговременным и целенаправленным действиям правительства. Речь вот о чем. Еще в мае была изменена формула, по которой домохозяйствам начисляют субсидии. С 1 мая с 15% до 20% вырос процент обязательного платежа за коммунальные услуги.



Обязательный процент платежа за услуги ЖКХ рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от доходов каждого члена.



"Ежемесячные платежи за ЖКУ в расчете на квартиру в этом сезоне могут вырасти на 30-40%, или в среднем на 500 грн на семью. Формула расчета теперь такова: берется доход на одного члена семьи, делится на два прожиточных минимума, далее умножается на 20% (а раньше умножали на 15%), – пояснил «ДС» экономист одного из жилищных товариществ Владимир Ясницкий".



Таким образом мы узнаем процент от общего дохода, который нужно будет заплатить. Рассмотрим пример.



Семья пенсионеров из двух человек (пенсии 2500 грн и 2000 грн), их общий доход за 6 месяцев составит 27 тыс. грн. Месячный доход на одного человека – 2250 грн. И далее сама формула:



Среднемесячный доход на 1 чел / на прожиточный минимум * 2 * 20%.



Получаем процент:



2250 грн / 2118 грн * 2 * 20% = 2250 / 4236 * 20% = 10,62%.



Затем считаем размер обязательного платежа, умножая среднемесячный общий доход семьи на обязательный процент платежа. В нашем случае это 10,62% от 4500 грн = 477,9 грн.



Подчеркнем, что здесь 4500 – это среднемесячный общий доход именно за шесть прошедших месяцев (27000 грн / 6 мес.).



Размер субсидии – это разница между суммой оплаты за коммунальные услуги в пределах нормы и суммой обязательного платежа. В нашем примере если размер оплаты за коммунальные услуги 2000 грн/мес, тогда государственная субсидия составит 2000 грн – 477,9 грн = 1522,1 грн. А эти 477,9 грн — то, что заплатит данная семья.



Несложно подсчитать, что в старом варианте формулы, которая действовала до мая этим пенсионерам пришлось бы заплатить меньше, всего 7,97% от общего дохода, то есть — 359 грн. А субсидия, соответственно, составила бы 1641 грн.



Получается, в суммах субсидий потеряют почти все, но сколько именно – будет зависеть от реального потребления жилищно-коммунальных услуг. Добавим сюда не имеющих права на субсидии должников по ЖКУ – а таковых, в зависимости от региона, от 5% до 15%.



Стоит также отметить, что при оформлении субсидии потребитель подает две бумаги – заявление и декларацию, с данными всех членов семьи старше 14 лет. Органы соцзащиты эту информацию проверяют и либо предоставляют субсидию, либо отказывают. Также субсидии лишают в том случае, если возник долг по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму более 340 грн.



Похоже, депутаты решили, что раз климат в Украине быстро становится более теплым, чем прежде, то для наших граждан станет менее актуален обогрев жилья, зато их потянет путешествовать – и дороги станут для них важнее расходов на ЖКУ. Быть может, так и будет. Однако, скорее, мы услышим недовольный глас народа уже после пары месяцев второго отопительного сезона «конца эпохи бедности».



Денис Лавникевич



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