Между коллапсом и кризисом: чем грозит Украине нецелевое использование средств МВФ Украина может остаться без средств Международного валютного фонда. Об этом сообщили источники "Апострофа". Причин возможного прекращения сотрудничества с МВФ несколько: нецелевое использование средств фонда, неэффективная борьба с коррупцией, возможная отставка правительства. В связи с этим возрастает опасность неконтролируемой эмиссии, которая обесценит и без того скромные доходы украинцев.



Международный валютный фонд (МВФ) недоволен тем, как Украина использует средства транша в размере 2,1 миллиарда долларов, которые наша страна получила в рамках выделенного фондом кредита, рассказал информированный источник "Апострофа".



По словам другого источника, МВФ не то, что недоволен, а просто возмущен тем, как Украина распорядилась полученными деньгами.



Провал за провалом



Чем же так провинилась наша страна, что представители фонда рвут и мечут? Один из собеседников "Апострофа" напомнил, что МВФ выделял Украине деньги на борьбу с коронавирусом: "А мы взяли и направили все на дорожное строительство – понятно же, что в дорожном фонде есть и средства фонда. Они (МВФ) говорят: вы даже не можете организовать тестирование по всей стране".



МВФ уже проводит расследования о нецелевом использовании своих средств в двух странах. "Украина вполне может стать третьей", - говорит собеседник издания.



Но пока, вроде бы, получается договориться. По крайней мере, такое впечатление складывалось до недавнего времени. До того, как Конституционный суд Украины не признал незаконным назначение Артема Сытника главой директором Национального антикоррупционного бюро.



Западные партнеры также прекрасно осведомлены о том, что коррупционные схемы никуда не делись, контрабанда на таможне как была, так и остается, и никаких подвижек в преодолении коррупции нет.



"Блокирование антикоррупционных реформ заблокирует наше сотрудничество с фондом", - констатирует источник издания.



Отставка не ко времени



Дальше – больше. Уже в сентябре правительство могут отправить в отставку, рассказывает источник "Апострофа". Официальная причина – неудовлетворительная работа экономического блока, что, на самом деле, соответствует действительности. Однако истинным мотивом возможного увольнения членов Кабинета министров, по словам собеседника издания, является желание главы Офиса президента Андрея Ермака избавиться от министра внутренних дел Арсена Авакова, с тем, чтобы на ведомство поставить близкого к нему человека.



Однако сейчас, когда Украина все еще надеется получить новый транш МВФ, отставка правительства будет означать полное прекращение сотрудничества с фондом (при условии, что оно не прервется по причинам нецелевого использования транша и антикоррупционного коллапса).



Сейчас полным ходом идет работа над проектом госбюджета 2021 года, который должен быть представлен в Верховную Раду до 15 сентября, и отставка членов Кабмина, в том числе, министров финансов и экономики, сорвет подготовку над этим документом. МВФ всегда анализирует подготовленный правительством бюджет прежде, чем выделять стране очередной транш.



Пат или мат



А сейчас Украине нужны деньги, возможно, как никогда. По словам источника, знакомого с ситуацией, кассовый разрыв государственного бюджета вырос до 100 миллиардов гривен (то есть, до 10% от всего госбюджета), и правительство практически исчерпало возможности для его покрытия.



В рамках текущей программы МВФ на 5 миллиардов долларов наша страна в июне получила первый транш в сумме 2,1 миллиарда долларов. Это значит, что еще остается около 3 миллиардов долларов. В пересчете на национальную валюту это – несколько меньше, чем 100 миллиардов гривен (это – порядка 80 миллиардов гривен), но все же немало. Кроме того, сотрудничество с фондом, как правило облегчает странам привлекать заимствования на внешних рынках.



Но, как было сказано выше, существуют сразу три причины, по которым сотрудничество с фондом может прекратиться, - нецелевое использование средств для борьбы с коронавирусом, сворачивание антикоррупционных реформ и возможная отставка правительства.



"Ситуация, по сути дела, патовая, - сокрушается собеседник "Апострофа". – С одной стороны, в стране управленческий коллапс, с другой, - если сейчас отправить правительство в отставку, это окончательно похоронит все надежды на получение средств западных партнеров".



Положение усугубляется еще и тем, что госчиновники стремятся держать президента в неведении, опасаясь видимо, государева гнева, рассказывает собеседник издания.



Государственная печать



В результате, на сегодня единственным способом хоть как-то подлатать бюджетные дыры, остается денежная эмиссия. Тем более, что в Украине есть влиятельные силы, которые подталкивают власти именно к такому варианту. "Кирилл Шевченко (глава Национального банка Украины – "Апостроф") морально уже готов к такому шагу", - с сожалением констатирует источник.



Последствия неконтролируемого печатания денег хорошо известны наперед. Это, прежде всего, - галопирующая инфляция и девальвация национальной валюты. А они, в свою очередь, без труда съедят все увеличения зарплат и пенсий украинцев, которые в последнее время широкими жестами делала власть.



Виктор Авдеенко

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