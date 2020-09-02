Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Это самый крупный проект в российской черной металлургии с кризиса 2008 года. Новое производство позволит ОМК повысить обеспеченность сталью до 80% на фоне ужесточения конкуренции на трубном рынке и сокращения маржинальности этого бизнеса. По оценкам экспертов, наличие собственного стального передела может позволить ОМК снизить себестоимость труб на 10%.



Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси. Речь идет о поставках оборудования на €400 млн. Господин Седых выступит основным инвестором проекта через компанию «Эколант», также возможно привлечение банковского финансирования.



Проект включает в себя производство металлизованных окатышей по технологии DRI мощностью до 2,5 млн тонн в год и электрометаллургический комплекс по производству стали мощностью до 1,8 млн тонн в год. Производство планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2024 года. По размеру инвестиций новый проект — самый крупный в российской черной металлургии как минимум с кризиса 2008 года. ММК в 2008–2012 годах вложил $1,5 млрд в стан 2000 холодной прокатки, НЛМК в тот же период — $1,4 млрд в домну «Россиянка».



Сейчас у ОМК в Выксе функционирует литейно-прокатный комплекс, построенный в 2008 году, общей мощностью около 1,5 млн тонн стали. Компания выпускает горячекатаный прокат в рулонах шириной до 1800 мм и толщиной от 1 мм до 12,7 мм. На стане 5000 ОМК производит лист шириной до 4850 мм и толщиной до 150 мм для труб большого диаметра и судостроительной отрасли.



Новый комплекс позволит выпускать толстый сляб, круглые колесные и трубные заготовки для нужд входящего в ОМК Выксунского металлургического завода (ВМЗ). На ВМЗ сляб будет использоваться для производства толстолистового проката на собственном стане 5000 и выпуска труб большого диаметра, круглая заготовка — для выпуска железнодорожных колес и производства бесшовных труб. Сейчас компания строит новый цех по производству бесшовных труб нефтегазового сортамента стоимостью около 50 млрд руб.



Создание комплекса позволит ОМК увеличить уровень обеспеченности собственной сталью до 80%.



Учитывая резко возросшую конкуренцию на рынке труб большого диаметра (ТБД) и снижение заказов со стороны основного игрока, «Газпрома», трубные компании вынуждены бороться за удешевление сырья. Так, из пяти производителей ТБД в России — Ижорского завода «Северстали», Трубной металлургической компании (ТМК), ОМК, Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и Загорского трубного завода (ЗТЗ) — именно у ОМК и ЗТЗ на данный момент наибольшее отставание по обеспеченности собственным сырьем.



Согласно годовому отчету ТМК, компания обеспечивает свои потребности в стальной заготовке на 90%. ЧТПЗ обеспечен собственной стальной заготовкой примерно на 85%. ЗТЗ, не имея собственного производства заготовки, сейчас находится в процессе переговоров об углублении сотрудничества с ЧТПЗ. Гендиректор ЗТЗ Денис Сафин в октябре 2019 года говорил «Интерфаксу», что дальнейшее снижение цен на ТБД приведет к консолидации на рынке. «Из пяти игроков могут остаться три. Это те, у кого есть свой передел»,— говорил он. По его словам, «металлурги продолжают зарабатывать нормальные деньги, трубники уже работают на минимальной марже».



По оценкам Максима Худалова из АКРА, при наличии собственного стального передела себестоимость продукции снижается примерно на 10%. «Горячебрикетированное железо почти не имеет нежелательных примесей, а значит, и контроль качества входящего сырья усилится, что позволит выпускать более качественную продукцию»,— говорит аналитик.



«Кроме того, с учетом вечной, по заявлению трубников, проблемы с поставками лома, прямовосстановленное железо является решением проблемы дефицита качественного сырья»,— добавляет господин Худалов. По мнению эксперта, применяемые ОМК технологии, позволяющие сократить выбросы углекислого газа на 70%, являются преимуществом в свете ожидаемого введения в ЕС углеродного налога. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил в августе, что наибольшее негативное влияние налог может оказать на российских металлургов.



Евгений Зайнуллин



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