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После выборов все тарифы вырастут. Как правительство портит Зеленскому избирательную кампанию
02.09.20 , Деловая столица
печать
Минэкономиразвития обнародовало “Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы”.
Газ меняет ценник
В преддверии нового отопительного сезона цены на газ все-таки начали расти — несмотря на большие запасы топлива в подземных хранилищах. ООО “Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины” сообщила, что повышает цену на газ в рамках реализуемого в сентябре пакета “Месячный” на 45,1% (на 1,46 грн/куб. м) по сравнению с августом — до 4,7 грн/куб. м (здесь и далее — с НДС, без учета доставки).
Интересно также и то, что с августа действует тариф “Годовой” — то есть можно заказать себе газ на год по стабильной цене. И этот тариф повышается не столь существенно. С 15 сентября цена в рамках этого пакета увеличится с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м, или на 10,8% (51 коп./куб. м).
Впрочем, это повышение сейчас вряд ли вызовет массовые протесты. Напомним, “Нафтогаз” ранее прогнозировал, что в нынешнем отопительном сезоне цена на голубое топливо хотя и вырастет, но все равно будет на 20-30% ниже, чем в прошлом. Тогда самая высокая розничная цена газа для населения была в ноябре 2019 г. — 6,53-7,09 грн за 1 куб. м в зависимости от региона. А вот спрогнозированная “Нафтогазом” цена уже на этот отопительный сезон — 5-5,7 грн за 1 куб. м.
Представители НАК, конечно, сформулировали объяснение происходящему: “Цены на газ во всем мире циклические и зависят от баланса спроса и предложения. Ближе к холодам цена на газ растет, а после окончания отопительного сезона падает”.
В самом деле, по данным Минэкономразвития, в июне нынешнего года Украина закупала газ в среднем по $88,37 (2357,32 грн) за 1 тыс. куб. м, а уже в июле — по $124,44 (3150,4 грн) за тысячу кубов, то есть на 40,8% дороже.
Однако следует учитывать, что новые цены — это результат запуска рынка, точнее, того, что с 1 августа с НАК “Нафтогаз Украины” сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. Соответственно, с августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно. Впрочем, здесь надо понимать, что “Нафтогаз” не продает ресурс населению, а скорее влияет на цены опосредованно как крупнейший оптовый поставщик. На розничном рынке главный игрок — вовсе не госкомпания. Как свидетельствует мониторинг НКРЭКУ, в I квартале 2020 г. примерно 69% объемов газа, потребляемого населением, поставляли компании группы “РГК”, а вот группа “Нафтогаз” — всего порядка 2%, другие поставщики — 29%.
Впрочем, у всех нынешних “газовых” ценников есть кое-что общее: они совершенно не вписываются в прогнозы, которые составлялись еще год назад. И это заставляет нас говорить о новой реальности — такой, в которой делать долгосрочные прогнозы просто бессмысленно.
Кофейная гуща прогнозов
Недавно финансовый директор одной из крупных украинских компаний в разговоре с обозревателем dsnews.ua признался: “Мы больше не составляем прогнозов и финансовых планов даже на год. Максимум — на полугодие, а то и на квартал. Зато по-максимуму дробим их на мелкие задачи — для конкретных подразделений и рабочих групп. Иначе планирование теряет смысл в новых условиях”.
Новые условия — как раз то, что принес всем нам 2020 г. И это не только пандемия Covid-19, уже поменявшая ход истории человечества, отбросившая мировую экономику на годы назад. Это и уже упоминавшийся обвал углеводородных цен, и хаос на мировых рынках всего — от аграрного сырья до продукции машиностроения.
Впрочем, простым украинцам цены на мировых биржах мало интересны. Людям важнее их будущие расходы, которые Минэкономиразвития прописало в “Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы”, утвержденном 29 июля, но опубликованном лишь в середине текущего месяца.
Что для нас тут интересно? Во-первых, посмотреть, как, по мнению правительственных аналитиков, меняются и будут меняться (читай: повышаться) цены на газ, электричество, водоснабжение. Также интересен прогноз увеличения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки.
Итак. Розничные цены на природный газ в 2019-м упали на 28,7%, по итогам 2020-го их изменение не прогнозируется вовсе. А вот дальше начнется рост: цены на газ для населения будут увеличиваться на 19% в 2021 г., на 24% в 2022-м и на 6% — в 2023 г. Причина таких изменений прямо указана в документе: “Прогнозируется, что в течение 2021-2023 гг. среднегодовая цена на импортированный природный газ будет расти на 19,6% в среднем ежегодно — до $214 за 1 тыс. куб. м в 2023 г.”
Цена на электричество для бытовых потребителей не менялась в прошлом году, не поменяется в нынешнем, а вот в в 2021-2022 гг. будет расти на 25% каждый год, в 2023-м — на 5%, считают в министерстве.
Что касается централизованного водоснабжения (и, соответственно, централизованного водоотвода), то в нынешнем году эти услуги подорожают на 23%, в 2021-м — на 20%, в последующие два года — на 11% и 5%, прогнозирует Минэкономики. Горячая вода и водоснабжение повысятся в цене в последующие три года на 16%, 20% и 5% соответственно.
Также министерские эксперты ожидают роста тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. По их оценкам, билеты на поезд подорожают на 17% в этом году, на 22% — в 2021-м и на 26% — в два последующих года.
Хотя сложно сказать, конечно, насколько оправданы все эти прогнозы. Можно вспомнить, что Минэкономики Украины в октябре 2019 г. прогнозировало рост промышленности в 2020-м на 2,6%, а менее чем через полгода пришлось говорить о 6,9% падения. Экспорту товаров и услуг в стоимостном выражении министерство обещало рост в 7,8%, а уже в марте — сменило прогноз в сторону сокращения на 13,3%. Ну и главное — изначально Минэкономики обещало рост ВВП по году на 3,7%, а в марте сменило прогноз на сокращение на 3,9%.
В любом случае, реальные суммы наших доходов и расходов будут связаны с макроэкономическими показателями экономики Украины в целом. А по итогам текущего года Минэкономики снизило прогноз номинального ВВП с 3,985 трлн грн до 3,975 трлн грн, хотя в процентном соотношении к прошлому году министерство все так же ожидает падения ВВП на 4,8%. Ну а далее (в 2021-2023 гг.) ежегодный рост экономики Украины прогнозируется на уровне 4,5%.
В свою очередь, инфляция в нынешнем году ожидается на уровне 5,9%; в 2021-м — 7,3%, в 2022-м — 6,2%, в 2023-м — 5,3%. Ну а средняя зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, по итогам 2020-го должна вырасти на 4,3%, в следующем году — на 12,1%, в 2022-м — на 6%, в 2023-м — на 5,1%. Вроде бы неплохо. Но это всего лишь прогноз…
Денис ЛАВНИКЕВИЧ
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