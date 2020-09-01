Расплата за осеннюю тень. Какие санкции ждут бизнес за неоформленных работников В правительстве Украины хорошо понимают, что незадекларированный труд – важная составная часть теневой экономики. Страдает не только социальная политика: теневая, неформальная занятость способствует недобросовестной конкуренции, ведь в проигрыше оказываются те субъекты хозяйствования, которые в полном объеме обеспечивают выполнение обязательств по уплате налогов, охраны труда и социального обеспечения работников. В общем, с точки зрения власти теневая занятость – это зло, которое следует всячески искоренять.



25 августа Государственный центр занятости «погрозил пальчиком» предпринимателям: опубликовал напоминание о том, что с 1 сентября запланировано проведение инспекционных мероприятий у работодателей, которые, как сказано в документе, «имеют высокий риск применения незадекларированного труда».



Критерий отнесения к таковым, с высоким риском, прописан там же: это компании, у которых объем предоставленных услуг (выполненных работ) не соответствует фактической численности наемных работников. А также те, у которых уменьшилось количество наемных работников во время карантина и отсутствует положительная динамика трудоустройства после смягчения карантинных мероприятий. Третья группа – те юрлица, которые скрывают трудовые отношения, заменяя их другими видами гражданских или хозяйственных отношений.



Все три группы «с высоким риском», конечно, вызывают вопросы, поскольку отнесение к ним очень условно. Что значит объем выполненных работ не соответствует численности работников? Про рост производительности труда слышали? Про автоматизацию, роботизацию, просто новые технологии? А если компания уволила людей во время карантина, а теперь не нанимает новых – она мошенничает или просто не может очухаться от коронакризиса? Ну а о практике использования ФОПов вместо найма работников в целых отраслях мы и сами писали, это не новость, это скорее общая практика.



В общем, с проведением трудовых инспекций пока все довольно туманно. Причем настолько, что юристы, к которым мы обычно обращаемся за комментариями, отказались в этот раз что-то комментировать – сослались на нехватку практики по конкретным делам.



По данным Госслужбы занятости, среди всех видов экономической деятельности неформальная занятость была наиболее распространенной в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (42%), в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (18%), а также в строительстве (16%). Особенно среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет.



Новейшая история трудовых проверок



Напомним, что в апреле 2017 г. было принято (и в мае вступило в силу) постановление Кабмина №295 о проверках предприятий всех форм собственности инспекторами Госслужбы по вопросам труда. А за несколько месяцев до этого были внесены определенные изменения в Кодекс законов о труде в Украине, которые устанавливали огромные штрафы. Одновременно данное постановление Кабмина предоставляло инспекторам Гоструда неограниченные возможности для проверок — в любое время заходить на предприятия, даже по собственной инициативе.



В ответ работодатели начали обращаться в суды, и Шестой апелляционный административный суд 14 мая 2019 г. признал постановление №295 недействительным.



Кабмин, впрочем, не отступал, и 31 декабря 2019 г. вступило в действие постановление №1132 «Некоторые вопросы осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде», которым утвержден Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде. Этот документ модифицировал существовавшую ранее процедуру госконтроля за соблюдением законодательства о труде юридическими и физическими лицами, использующими наемный труд. Некоторые процедуры контроля изменились по сравнению с предыдущей версией документа – того, который был отменен 14 мая.



Но дальше с миром и с Украиной случился Covid-19, и для защиты интересов бизнеса в период карантина государство решило ограничить проведение определенных видов проверок. В частности, с 18 марта по 31 мая (позднее был продлен) установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок субъектов хозяйствования, кроме тех, которые касаются бюджетного возмещения НДС.



И вот теперь проверки возвращаются.



Кто что может делать



Согласно упомянутому порядку основная форма контроля – инспекционные визиты, являющиеся по своей сути внеплановыми мероприятиями. Контроль за соблюдением законодательства о труде возлагается на Гоструда и местные исполнительные органы. При этом инспекторы органов местного самоуправления могут только выявлять неоформленных работников и контролировать оплату труда.



Основания для проверок – обращение работника; обращение физического лица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношений; решение руководителя Гоструда исключительно по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, принятое по результатам анализа информации, полученной из СМИ, других источников; решения суда; информация Госстата и его территориальных органов (о задолженности по выплате зарплаты), ГФС и ее территориальных органов, Пенсионного фонда и его территориальных органов, профсоюзов. Также в числе оснований для визита инспектора труда – поручение премьер-министра, обращение Уполномоченного ВР по правам человека, запрос народного депутата.



Постановление №1132 некомфортно для бизнеса в том плане, что о проверках никто предупреждать не будет. Хотя профильный Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» («Закон») не предусматривает никаких внезапных проверок со стороны Гоструда, в порядок было включено право инспекторов при проведении визитов на предмет выявления неоформленных трудовых отношений самостоятельно и в любое время суток (!) проходить в любые производственные, служебные, административные помещения, в которых используют наемный труд. А предупреждать о проверке – по собственному усмотрению.



Учитывая повышенное внимание Гоструда к поиску скрытых трудовых отношений, бизнесу следует быть готовым к внезапным проверкам без предупреждения, особенно если предприятия широко используют услуги физических лиц и ФОПов.



Срок проверки – до 10 рабочих дней, причем вне зависимости от масштабов объекта ревизии (ранее малые предприятия могли проверять не более четырех дней).



Статистика и штрафы



Государственный центр занятости со ссылкой на Госстат приводит такую статистику: в I квартале 2020-го в Украине 3,4 млн человек были заняты неформально, в частности, в сельском хозяйстве – 1,4 млн, в промышленности – 2 млн, в строительстве – 0,5 млн человек, в торговле – 0,6 млн, в транспортной сфере – 129,4 тыс. человек, во временном размещения и организации питания – 85,1 тыс.



Одновременно с начала года и до мая включительно уменьшалось количество застрахованных лиц. Численность наемных работников в мае 2020-го составила 9,8 млн, что на полмиллиона меньше, чем в мае 2019-го и на 429,4 тыс. меньше, чем в декабре 2019-го. Даже с апреля по май нынешнего года куда-то пропали 39,8 тыс. наемных работников.



Инспекция труда приводит также такие данные: с июня в рамках информационной кампании по недопущению использования незадекларированного труда визитами инспекторов было охвачено почти 155 тыс. работодателей. Расхождение между фактической численностью работников и количеством оформленных трудовых договоров составило почти 100 тыс. И «по результатам проведенной информационной работы» количество застрахованных лиц в июне выросло на 59 тыс.



За этими цифрами – реальные люди, работающие неофициально, а с 1 сентября, возможно, будут еще и реальные наказания. Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками:



Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до полугода. Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн. Финансовая ответственность: штраф от 47230 грн до 141 690 грн.



Уголовная ответственность наступает за грубое нарушение законодательства о труде. Но тут вступает в силу субъективный фактор – какое нарушение считать грубым, нигде четко не прописано. Добавим сюда штраф за неоформление трудовых отношений и финансовые санкции за нарушение налогового законодательства. В сумме может оказаться вполне разорительно для малого или среднего бизнеса.



Но вот выяснить, сколько проверок проводилось ранее, с каким результатом и какие санкции были наложены на нарушителей, — оказалось нетривиальной задачей. Сводных данных за 2019 г. Гоструда не предоставило вообще. Есть отчет за 2018-й — там указано, например, что за год был проверен 13971 субъект хозяйствования, выявлено 33900 нарушений, 30915 из них — устранены. Больше всего нарушений (18135) было связано с оплатой труда, а с составлением и расторжением трудовых договоров — 6377 нарушений. А главное — было выявлено 25179 работников, допущенных к работе без оформления трудовых отношений. Однако нет очень важной цифры: сколько штрафов заплатили работодатели за таких работников. Впрочем, такие санкции применяется — об этом свидетельствуют реальные кейсы.



Реальные истории



«Нас в начале 2019 г. проверяли, что называется, по полной, разве что маски-шоу не устроили, и на том спасибо. А у меня множество агентов работает, и все на разных основаниях – кто-то на стажировке (первый год работы всегда так, не только у меня), кто-то как ФОП, кто-то как независимый подрядчик. Инспектора аж лапки потирали, обещали завалить штрафами, – рассказал «ДС» владелец одного из киевских агентств недвижимости Валерий Макогон. – По итогам проверки кучу протоколов о нарушениях оформили, ушли. Ну, юристы сели с ними разбираться, потом два месяца в инспекцию по труду как на работу ходили. Оспорили почти все, я заплатил по итогу чуть меньше 100 тыс. грн штрафов. На юристов куда больше потратил».



В разговорах с конкретными работодателями, которых коснулись вполне реальные проверки Гоструда, удивляло одно: по их словам, им самим выгоднее было оформлять всех работников по закону и не рисковать. Вот только сами работники предпочитают получать деньги наличкой, никак не оформляться и вообще не связывать себя никакими бумагами о трудовых отношениях.



«Я был поражен, насколько работники не доверяют никаким бумагам и насколько презрительно говорят о будущей пенсии. Попросту говоря, никто не рассчитывает на пенсионную помощь государства, только на себя и на свою семью. Это же деревня, людям важнее живые деньги и собственное хозяйство, а не обещания государства, – поделился с «ДС» бизнесмен, инвестировавший в небольшую птицефабрику под Белой Церковью, Владимир Козловский. – Меня за последние три года «трудовики» проверяли дважды, но юристы грамотно подстраховались – был заключен договор с какой-то фирмой, что, мол, они сопровождают технологические процессы у меня на производстве как подрядчики. У всех работников была одна инструкция: говорить, что я работаю на фирму, условно, «Три лося», а сюда прислали оборудование наладить и корма раздать. Ну а проверяют-то меня, а не «Три лося». В общем, оба раза все обошлось, ничего предъявить не смогли. Но и я не смог убедить людей позаключать договора».



Но есть и куда более печальные истории — например, фермера из Черкасской области, которому довелось заплатить более 13 млн грн штрафа за то, что он не оформил трудовые отношения со 106 своими работниками…



Денис Лавникевич





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