Минималка увеличилась до 5000 гривен: что изменилось для украинцев Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября 2020 года составляет 5000 гривен. Верховная Рада 25 августа проголосовала за внесение соответствующих изменений в государственный бюджет, а президент Владимир Зеленский, который и инициировал повышение "минималки", 29 августа подписал принятый парламентом закон.



Еще летом размер минимальной зарплаты был 4723 гривны, то есть рост составил 277 гривен.



Повышение "минималки" повлечет за собой увеличение бюджетных расходов – именно поэтому Рада внесла изменения в госбюджет. По словам первого заместителя министра финансов Дениса Улютина, за три месяца текущего года дополнительные расходы казны составят около 3 миллиардов гривен.



На своем заседании 26 августа Кабинет министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с увеличением минимальной зарплаты.



Правительство также рекомендовало руководителям бюджетных организаций и предприятий обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию должностных окладов по тарифным разрядам (всего 25 разрядов).



50 оттенков "серого"



Это - то, что касается бюджетной сферы, но повышение "минималки" затрагивает и частный бизнес – работодатели теперь не имеют права платить своим работникам меньше 5000 гривен (кроме случаев, когда речь идет о работе на неполную ставку).



По статистике, в Украине менее 5000 гривен получают 20-25% работающих. При этом речь исключительно о "белых" зарплатах.



Не секрет, что многие компании оформляют сотрудников на минимальную зарплату, а остальное доплачивают в "конверте". Это позволяет сэкономить на налогах, как работнику, так и работодателю – ведь налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18% от размера зарплаты (его платит сам работник), а единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% от размера зарплаты (платит работодатель). Еще есть военный сбор в размере 1,5% от зарплаты, его платит работник.



Таким образом, те работодатели, которые платят работникам "серую" зарплату, теперь вынуждены увеличить ее "белую" составляющую, что, в свою очередь, обеспечит большие поступления в бюджет (НДФЛ, военный сбор) и Пенсионный фонд (ЕСВ).



Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что вследствие нынешнего повышения "минималки" дополнительные поступления в бюджеты разных уровней (НДФЛ идет в местные бюджеты, военный сбор – в госбюджет) составят около 1,2 миллиарда гривен, а в Пенсионный фонд – порядка 1,7 миллиарда гривен.



Пенсионное исключение



Пенсии в Украине напрямую (за исключением ЕСВ) не связаны с минимальной зарплатой, правда, есть одно исключение. Речь идет о гражданах, достигших 65-летнего возраста, имеющих при этом внушительный трудовой (страховой) стаж - 35 для мужчин и 30 лет для женщин.



Размер минимальной пенсии для этой категории граждан должен составлять 40% от минимальной зарплаты. Таким образом, если до 1 сентября она была на уровне 1889,2 гривны, то теперь - 2000 гривен.



По оценке Министерства социальной политики, такое повышение затронет примерно 1,5 миллиона человек.



Напомним, обычная минимальная пенсия в Украине привязана к размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с 1 июля 2020 года составляет 1712 гривен.



Всего в Украине чуть более 11,2 миллиона пенсионеров.



Больше налогов, меньше субсидий



И еще немаловажный момент: часть украинских граждан (пока невозможно даже приблизительно сказать сколько), получающих жилищно-коммунальные субсидии, утратят право на эту льготу, так как их доходы вырастут, а суммы платежей за услуги ЖКХ, скорее всего, принципиально не изменятся. В зимний период (когда используется отопление) субсидии в нашей стране, по последним данным, получали примерно 3,1 миллиона домохозяйств, при этом средний размер субсидии составлял порядка 1200 гривен. В летний период (без отопления) на субсидии претендовали примерно 2,9 миллиона домохозяйств, средний размер субсидии – около 250 гривен.



Кстати, уже с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 6000 гривен, а с 1 июля 2021-го – до 6500 гривен. На 2022 год пока запланировано одно повышение "минималки" - до 7167 гривен.



Соответственно, с каждым повышением будут расти и суммы отчисляемых с зарплат налогов и сборов.



Кроме того, вероятно, в связи с этим будет сокращаться и количество украинцев, получающих субсидии. Если, конечно, коммунальные тарифы не вырастут. Правда, в это мало, кто верит.



Виктор Авдеенко

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