Просто давать людям деньги. Почему массовая халява - это хорошо В некотором роде это революционная экономическая идея: выплачивать людям деньги, чтобы они достойно жили, даже не работая, – и ничего не требовать взамен. Мы привыкли к тому, что деньги нужно зарабатывать и только потом тратить. Но экономисты XXI в., подогретые Современной монетарной теорией (ММТ), все чаще приходят к выводу, что правильнее будет просто выплачивать деньги своим гражданам – и тем самым стимулировать экономические механизмы.



Идея «просто давать людям деньги» еще недавно воспринималась многими в штыки, но теперь все больше правительств видят в базовом безусловном доходе (ББД) способ вывести экономику из кризиса. Преимущества очевидны: во-первых, ликвидируется проблема безработицы. Когда все получают ББД, работает только тот, кто хочет, – просто испытывает внутреннюю потребность или стремится к более высокому уровню жизни. Нет безработицы – сразу снимается мощный фактор социально-политической напряженности.



Во-вторых, ББД обеспечивает потребительский спрос. А в большинстве стран мира именно сфера услуг и розничная торговля являются основой ВВП. Когда у граждан на руках есть деньги – экономика работает. И этот простой аргумент сразу перебивает все доводы о том, что неэтично платить незаработанные деньги.



Итак, базовый безусловный доход (его еще часто называют универсальный базовый доход) – это ежемесячная выплата государства своим гражданам, фиксированная на уровне немного ниже среднего уровня жизни, не зависящая от того, работает человек или нет, занимается ли он бизнесом и т.д.



Остается одно закономерное сомнение: ведь если всем будут просто так платить достаточно хорошие (не нищенские) деньги – то люди просто не захотят работать, экономика остановится. Так ли это, можно проверить только путем экспериментов. И такие эксперименты начались.



Германия, Испания и другие смельчаки



Издание Business Insider 19 августа рассказало о социальном эксперименте по внедрению ББД, который стартовал в Германии. Его участников с самого начала разделили на две группы. Первая (основная, 120 человек) будет получать выплаты в размере 1200 евро в месяц на протяжении трех лет. Вторая – контрольная группа (1380 человек) деньги получать не будет, но будет находиться под плотным контролем ученых-социологов. Задача которых – сравнить изменения в качестве их жизни людей из двух групп.



Задача эксперимента – развеять или подтвердить устоявшиеся стереотипы о получателях базового безусловного дохода. Причем проводит эксперимент не государство, а Немецкий институт экономических исследований, который собрал на эксперимент 140 тыс. евро частных денежных пожертвований. Однако результаты эксперимента обязательно будут изучены на государственном уровне.



В разных странах мира проводилось немало экспериментов по введению ББД. Классическим считается эксперимент, проведенный в канадском Дофине еще в 1974 г. На протяжении пяти лет все жители этого небольшого города (4 тыс. человек) получали гарантированный доход (одинокие по 17 тыс. канадских долларов, семейные пары — по 24 тыс.). Его результаты проанализировали только 25 лет спустя, и оказалось, что жители Дофина стали не только богаче, но и умнее и здоровее. Значительно улучшилась успеваемость школьников, на 8,5% снизилась частота госпитализации. И люди не бросили свою работу. Работать меньше стали только женщины с маленькими детьми и студенты.



ББД способствует сокращению бедности и сглаживанию экономического неравенства. Так, Аляска (там тоже проходил эксперимент по введению ББД) в 1981 г. занимала 30-е место из 50-ти штатов по уровню равенства доходов, а к 2015 г. поднялась до второго места. В штате увеличение покупательной способности получателей ББД привело к созданию 10 тыс. дополнительных рабочих мест (при населении 730 тыс. человек).



Впрочем, стоит учесть, что на Аляске ББД выплачивается всем жителям штата и финансируется из его нефтяных доходов — то есть это на самом деле дивиденды от добычи нефти. Номинальная величина дивидендов варьировалась от $331 на одного человека в 1984 г. до более чем $1000 с 1996-го, достигнув пика в 2015 г. — $2072.



А вот в Финляндии аналогичный эксперимент провалился. Правда, там ББД действовал только для безработных – и он не привел к росту занятости среди этих людей.



В 2017 г. Финляндия стала первой европейской страной, решившей протестировать идею безусловного гарантированного базового дохода. Эксперимент проводило бюро социального обеспечения Финляндии Kela. С января 2017-го по декабрь 2018-го две тысячи произвольно отобранных безработных получали 560 евро в месяц, без каких-либо условий. Этот доход был гарантирован вне зависимости от того, останутся они безработными или найдут себе работу (либо откроют свой бизнес).



Как выяснилось, уровень занятости среди участников эксперимента не изменился, но эти люди чувствовали себя счастливее, у них снизилось ощущение постоянного стресса.



Реальное воплощение идеи ББД пока есть только в Испании. В июне этого года испанское правительство начало выплачивать безвозмездную денежную помощь всем малоимущим гражданам. В программу денежной поддержки включены 850 тыс. семей — это 2,3 млн человек.



Сумма выплаты – 462 евро в месяц, к которой добавляется 139 евро на каждого члена семьи получателя, но не больше 1015 евро на семью. На выплату «минимальной жизненной ренты», как ее официально называют в Испании, правительство будет тратить 3 млрд евро в год.



Кстати, многие в мире связали выплату минимальной жизненной ренты с пандемией COVID-19, сильно ударившей по Испании. Но это не так: на введении ББД долгое время настаивала партия «Подемос», входящая в правящую коалицию. Один из лозунгов партии – борьба с бедностью.



Сейчас подобные эксперименты продолжаются по всему миру. Взрослые жители одной из деревень на западе Кении будут гарантированно получать $22 в месяц в течение 12 лет. Правительство Италии разрабатывает план под названием «Доход гражданина». Власти города Утрехт в Нидерландах проводят собственный эксперимент с безусловным базовым доходом под названием Weten Wat Werkt – «Знай, что это работает».



Бывают и достаточно странные ситуации: так, в июне 2016 г. в Швейцарии 76,9% участников референдума, на котором обсуждалось введение ББД, проголосовали против этой идеи. Тут, судя по всему, сыграл свою роль религиозный фактор. В Швейцарии сильны идеи лютеранства и кальвинизма, а эти течения в протестантизме отвергают любое получение незаработанных денег. Инициаторы референдума, тем не менее, заявили о сенсационном успехе. По их словам, в первую очередь, было важно не одобрение большинства, а вовлечение в дискуссию как можно большего количества жителей и ее выход на международный уровень. Даже среди тех, кто проголосовал против, 53% верят в продолжение дебатов на эту тему, 69% уверены, что при повторном голосовании у идеи безусловного базового дохода будет больше сторонников, и лишь 24% убеждены, что этот вопрос можно считать закрытым.



Теоретическая база



Противники раздачи денег «просто так» уверены, что получатели ББД перестанут работать, будут лежать на диване, есть фаст-фуд и смотреть телевизор. Их оппоненты убеждены, что люди работать не перестанут – но станут относиться к работе более креативно и меньше подвергаться стрессам, когда что-то идет не так.



Еще 500 лет назад философ Томас Мор упоминал идею ББД в своей книге «Утопия». И именно в современном ключе: безусловный базовый доход – это не благодеяние правительства, а право каждого гражданина страны.



Исследования показывают, что ББД помогает переосмыслить отношение человека к работе. Сейчас миллионы людей считают свою работу бессмысленной. По данным одного из упоминаемых социологами опросов, лишь 13% респондентов действительно заинтересованы в том, что они делают на работе. В другом опросе 37% считают, что их работа вообще не нужна.



Понятно, что возникает естественный вопрос: откуда брать деньги на базовый доход? На самом деле он обходится не так дорого, как кажется. Например, по подсчетам экономистов, чтобы вывести из состояния бедности всех нуждающихся в Америке, в 2016 г. потребовалось бы $185 млрд – это четверть расходов США на оборону, или 1% от ВВП. (Теперь, конечно, цифры другие.)



Но главным источником средств должен стать налог на роботов (об этом, например, говорит Билл Гейтс). Это вдвойне справедливо, ведь сегодня очень многие предприятия – от машиностроительных заводов до банков – получают значительную долю дохода, сокращая штат работников и заменяя их роботами и системами искусственного интеллекта. Получается, что крупный бизнес повышает свою норму прибыли – и одновременно плодит безработных. Так что было бы вполне справедливо, чтобы часть этой прибыли шла на выплату базового безусловного дохода. Ведь его будут получать, в том числе недавно еще вполне обеспеченные белые и синие воротнички, внезапно оказавшиеся без работы.



ББД гарантирует доход для неработающих родителей и опекунов, тем самым расширяя их права, особенно права женщин. ББД превращает все виды работы, включая уход за детьми и пожилыми людьми, в одинаково заслуживающих оплату, позволяет работающим родителям сокращать свое рабочее время для того, чтобы больше времени проводить со своими детьми.



Раздача денег не меняет самого механизма общественных отношений. Основная цель предпринимателя сейчас – построить такой бизнес, который бы приносил стабильный постоянный доход. При этом хваленое удовлетворение потребности клиента на деле – повод заставить его приходить еще (и приносить больше денег).



К слову, в Украине тоже обсуждается введение ББД – правда, в очень и очень урезанном варианте. Ну, хоть обсуждается всерьез – и то хорошо.



Денис Лавникевич





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