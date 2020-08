Як Ярославський може стати власником акцій Мотор Січ

Ключовий виробник авіаційних двигунів на пострадянському просторі – запорізьке підприємство "Мотор Січ" – може отримати нового міноритарного акціонера.



В серпні харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив про домовленості з китайцями зі спільного управління підприємством.



"Мотор Січ" потрапила у власність китайської Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment у 2016 році. Вона сконцентрувала 76% акцій, які їй продав В'ячеслав Богуслаєв, багаторічний директор і основний акціонер підприємства.



Концентрація відбулася без дозволу Антимонопольного комітету (АМКУ) і вважалась незаконною з точки зору держава Україна. В 2018 році Служба безпеки України через суд заарештувала 56% акцій підприємства і домоглася заборони на вчинення будь-яких дій на іншу частину акцій.



Однак наразі "Мотор Січ" через суд отримало шанс зняти заборону на перепродаж акцій, які не входять в пакет в розмірі 56%. Таким чином, Ярославський зможе зайти в капітал підприємства. Однак для цього йому потрібно отримати дозвіл від АМКУ.



У цій справі відбувається боротьба інтересів Китаю, США, Росії та українських олігархів.



Диверсія проти України



20 квітня 2018 року суддя Шевченківського районного суду Києва арештував 56% акцій виробника авіадвигунів "Мотор Січ".



Суд також заборонив вносити будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів "Мотор Січ", або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.



Арешт накладено в рамках кримінального провадження (стаття "диверсія") за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління СБУ.



За даними СБУ, власник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв в 2016 році продав контрольний пакет підприємства китайським інвесторам - Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co (далі - Skyrizon). Акції були розписані на шість офшорних компаній та одну фізичну особу.



З Skyrizon в 2015 році "Мотор Січ" уклала меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка.



В квітні 2016 року "Мотор Січ" отримало від компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (БВО), яка належить китайській Beijing Skyrizon, десятирічну позику в $100 млн під 0,3% річних.



Ймовірно, ця операція і була оплатою Богуслаєву за акції "Мотор Січі", оскільки після цього він впродовж 2016 року продав китайцям акції.



Богуслаєву напряму належало 15,83% акцій. Через підконтрольну компанію Business House Helena йому належало ще 17,31%, а через ТОВ "Гарант Інвест", ТОВ "Гарант Альфа", ЗАТ "Торговий дім "Олена", СК "Мотор Гарант" та інші він володів ще 15,7% акцій підприємства.



Своє клопотання про арешт акцій "Мотор Січі" СБУ аргументувало тим, що це підприємство – єдиний в Україні виробник авіаційних двигунів для цивільної та військової авіації і є виконавцем держаного оборонного замовлення. Водночас, новий власник планував перенести технологію виробництва авіадвигунів в Китай та зруйнувати "Мотор Січ".



Окрім того, для концентрації акцій "Мотор Січі" у 2016 році китайська компанія повинна була отримати дозвіл від Антимонопольного комітету, чого не зробила.



У вересні 2017 року СБУ відкрило кримінальне провадження про підготовку диверсії, спрямовану на ослаблення держави через руйнування стратегічного підприємства. Акції "Мотор Січі", які Богуслаєв продав китайцям були визнані речовим доказом.



У квітні 2018 року Шевченківській районий суд Києва заарештував ці акції. Також він заборонив вносити будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності цінних паперів "Мотор Січ", або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.



Тобто, суд також заборонив вчиняти будь-які дії з усіма акціями "Мотор Січі".



США проти продажу "Мотор Січі" Китаю



Заблокувати покупку китайською корпорацією контрольного пакету акцій "Мотор Січ" від України вимагали США.



Штати не бажали, щоб Китай отримав технологію виробництва авіаційних двигунів, в першу чергу - для військових гелікоптерів.



Щоб розблокувати угоду, китайські інвестори запропонували безоплатно передати Україні 25% "Мотор Січі". Уряд пішов на цю пропозицію і призначив уповноваженим в цій угоді державний концерн "Укроборонпром".



27 квітня 2018 року між "Укроборонпромом" і групами компаній із Китаю Сіньвей (Xinweі) і Скайрізон (Skyrison) було підписано договір про співпрацю.



7 червня 2019 року в АМКУ було подано спільну заяву від Держави Україна в особі ДК "Укробронопром" і компанії Skyrizon на концентрацію ними відповідно 25% і 50% акцій з метою спільного управління і контролю над "Мотор Січ".



Це обов'язкова процедура, оскільки згідно із законодавством, концентрація пакетів акцій понад 10% в одних руках потребує дозволу АМКУ.



19 червня 2019 року було підписано весь основний пакет договорів між сторонами, які перед тим підписали базовий договір. Пакет договорів мав вступити в силу автоматично після дозволу АМКУ на концентрацію.



Однак комітет не дав свого дозволу. Колишній голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив, що "Укроборонпром" може потрапити під санкції США в разі участі концерну в купівлі акцій "Мотор Січ" спільно з китайцями.



В червні 2020 року "Укроборонпрому" заявив, що більше не претендує на акції "Мотор Січі".



Новий партнер китайців



Бажання стати партнером китайців в "Мотор Січі" замість державного концерну виявив український бізнесмен Олександр Ярославський.



4 серпня 2020 року DCH Group Ярославського разом в китайською компанією Beijing Skyrizon і її афілійованими компаніями спільно подали нову заяву в АМКУ про покупку акцій "Мотор Січ".



Через пару днів Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою невідкладно, спільно з Радою нацбезпеки і оборони (РНБО) та СБУ, вжити заходів щодо захисту економічних інтересів держави. Зокрема, в рамках угоди з акціями ПАТ "Мотор Січ".



РНБО, у свою чергу, заявило про ризик незаконної передачі китайцям технологій "Мотор Січі".



Тобто, влада ще раз офіційно заявила про небажання входження китайців в капітал "Мотор Січ". Можливо, це було зроблено через тиск зі сторони США, яким не подобається, що Китай може отримати технології виробництва двигунів для військової та цивільної авіації.



Кому зараз належать акції "Мотор Січ"?



Ми ідентифікували власників трохи більше 76% акцій компанії "Мотор Січ". Серед них контрольний пакет акцій, а саме більше 51%, знаходиться у власності шести офшорних компаній та однієї фізичної особи - Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські острови), Business House Helena, AG (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd. (Британські Віргінські острови), Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кіпр) та громадянин Китаю Ван Сіньлей. Ці офшорні компанії афілійовані з китайськими інвесторами, яким "червоний директор" та колишній власник В'ячеслав Богуслаєв продав ці акції.



Ще 25,2% акцій "Мотор Січ" належить трьом іншим компаніям:



9,7% у ТОВ "Мотор-Інтеркомс", яка записана на компанію "Крофтдейл Інвестмент" з Белізу;

9,3% у ПАТ "Торговий дім "Олена", яка належить белізькому офшору MONTAGNE LTD.

6,23% у офшору Твінстар Холдінгс (Белізу).



Кінцевим бенефеціаром першої та другої компаній є ще один громадянин Китаю - Сюй Чаншун. Таким чином, ще 25% акцій належить китайцям.



Ймовірно, саме про ці 25% йшла мова, коли китайці спочатку пропонували "подарувати" Укроборонпрому пакет акцій в "Мотор Січ", а згодом, після відмови держконцерну, заявили про майбутнє партнерство з Ярославським.



Як Ярославський може зайти в "Мотор Січ"?



Окрім протесту влади у бізнесмена Олександра Ярославського є ще одна перепона на входження разом з китайцями в капітал "Мотор Січі" – арешт контрольного пакету акцій та заборона вчиняти будь-які дії з іншою частиною акцій.



Однак в цій частині у Ярославського є шанс. В червні 2020 року представник "Мотор Січ" Василь Вітюк звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з заявою про виправлення помилки в ухвалі суду від 20 квітня 2018 року, якою акції підприємства були заарештовані в рамках кримінальної справи про диверсію.



Представник "Мотор Січі" просив суд виправити абзац 3 резолютивної частини тієї ухвали від 2018 року, виклавши його в такій редакції:



"Заборонити будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій АТ "МОТОР СІЧ" (ЄДРПОУ 14307794), власниками яких є зазначені компанії та фізична особа, або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування".



Внесенням цих змін в ухвалу суду від 20 квітня 2018 року представники підприємства намагалися зняти заборону на зміну власників тих акцій, які не потрапили під арешт. Нагадаємо, що суд арештував більше 56% акцій, які Богуслаєв продав китайцям, а на інші акції наклав заборону вчиняти будь-які дії.



Аргументація представника "Мотор Січі" звучить так: старший слідчий СБУ ініціював арешт пакету акцій АТ "Мотор Січ", який належить конкретним шести іноземним компаніям і фізичній особі в загальному розмірі 56% акцій, який органом досудового розслідування було визнано речовим доказом.



Разом з тим, представник підприємства стверджував, що в клопотанні старшого слідчого не зазначалося про необхідність накладення арешту та будь-яких заборон щодо залишку акцій, які не входять до речових доказів у вигляді 56% акцій, що належать конкретним іноземним компаніям і фізичній особі.



Суддя Шевченківського районного суду міста Києва залишив без задоволення заяву "Мотор січі". Аргументація суду: виключно суддя, який ухвалив рішення, може виправити в ньому описку, тобто той слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва, який накладав арешт на акції в 2018 році.



"Мотор Січ" не погодилося з відмовою і подало апеляцію. 9 липня 2020 року Київський апеляційний суд частково задовольнив позов підприємства: скасував ухвалу Шевченківського районного суду міста, якою представнику "Мотор Січ" було відмовлено в проханні змінити текст ухвали про арешт акцій підприємства.



Також апеляційний суд вважає, що цю справу має розглянути інший суддя Шевченківського райсуду, якого буде визначеним автоматизованою системою документообігу суду.



Суддя Олег Лінник, який арештовував акції підприємства, через два місяці, 29 травня 2018 року, звільнився за власним бажанням.



Таким чином, Київський апеляційний суд призначив новий розгляд у Шевченківському районному суді Києва заяви Василя Вітюка в інтересах АТ "Мотор Січ" про виправлення описки в ухвалі від 20 квітня 2018 року, якою були заарештовані 56% акцій і заборонено вчиняти будь-які дії з іншими акціями підприємства.



Якщо суд постановить виправити "цю помилку", то у Олександра Ярославського, або іншого бізнесмена, з'явиться шанс стати власником 25% акцій "Мотор Січі".



Юрій Віннічук



