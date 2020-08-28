Земли без учета и миллиард мимо кассы. Что показал аудит Академии аграрных наук Счетная палата провела аудит Национальной академии аграрных наук (НААН). БизнесЦензор рассказывает, на что тратит бюджетные деньги и как использует землю один из крупнейших "агрохолдингов", находящийся в собственности государства.



Незарегистрированные земли



Согласно отчету об аудите Счетной палаты, ро состоянию на начало 2020 года в постоянном пользовании НААН находится 465 тыс. га земли. Но в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс. га или 69%. Данные о 145 тыс. га земель отсутствуют. Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена частично.



Это означает, что НААН не ведет учет земель должным образом. Из-за этого есть угроза потерять часть земли, а также открывает возможность вести деятельность "в тени".



Президентом Академии с 2014 года является Ярослав Гадзало. Со времен прошлого аудита в 2017 году, академия под его руководством так и не провела инвентаризацию объектов недвижимости, включая земли, предоставленные ей и ее предприятиям в постоянное пользование.



В июле 2018 года БЦ записал интервью с Гадзало. В нем президент НААН уверял, что хозяйства НААН зарабатывают не меньше, чем сельхозпердприятия в среднем по стране. При этом, 60% земли в стране засеяно сортами-гибридами НААН.



Эффективность использования



В пользовании государственных предприятий Академии находится 336 тыс. га с/х угодий. Урожайность основных культур на этих предприятиях, согласно отчету Счетной палаты, значительно ниже чем в среднем по Украине. Из-за этого недополучено почти 1,5 млрд грн в 2018 году и 1,3 млрд грн в 2019 чистого дохода (выручки) от реализации продукции.



Например, в 2018 году урожайность зерновых и зернобобовых была на 35% ниже средней по Украине. Подсолнечника, рапса – на четверть. В 2019 году урожайность зерновых и зернобобовых на госпредприятиях была ниже на 33%, подсолнечника – на 26%, рапса – на 23%.



При реализации выращенной продукции не учитывались тенденции рынка. Из-за этого предприятия не получили около 800 млн грн выручки.



Исходя из этого, можно сказать, что решения руководства НААН приводят к фактической потере некоторых земельных участков, недополучению выручки и коррупции.



Потери Академии = потери государства



По данным Счетной палаты, государство фактически лишилось права на 11,2 га земельных участков четырех научных учреждений в Киеве и Одессе. Их Академия аграрных наук получила в бессрочное и безвозмездное пользование для исследовательских и учебных целей. Но НААН дала согласие на изменение целевого назначения земельных участков и строительство на них жилых зданий. А в дальнейшем согласовала договоры о строительстве на указанных землях.



Все это происходило несмотря на то, что в договорах о совместной деятельности учреждений Академии с коммерческими структурами содержатся условия, которые могут стать причиной потери земель.



В общем Академии на праве хозяйственного ведения принадлежит государственное имущество стоимостью 5,6 млрд грн. В том числе, в пользовании госпредприятий есть объекты стоимостью 3,4 млрд грн. Наибольшую долю имущества НААН занимают земельные участки – 53%, здания составляют 42%, инженерные сооружения и объекты незавершенного строительства – 6%.



Только десятая часть недвижимости (кроме земельных участков) зарегистрирована в Госреестре имущественных прав на недвижимость. Всего госрегистрации подлежат права на почти 13,5 тыс. объектов.



Счетная палата также обращает внимание на то, что площади помещений, которые не используются, постоянно растут. Сейчас 772 тыс. кв. м из 1,1 млн кв. м. общей площади находятся в непригодном для использования состоянии. А еще 284 тыс. кв. м в проанализированный период были пригодны к эксплуатации, однако не использовались.



Использование бюджетных денег



В течение 2018-2019 годов НААН использовала почти 2,4 млрд грн из государственного бюджета (по общему фонду – 775 млн грн, по специальному – 1,6 млрд грн). Эти средства были направлены на четыре бюджетные программы:



в сфере научной и организационной деятельности президиума НААН;

исследований и научных разработок;

поддержки научно-исследовательских хозяйств;

сохранение природно-заповедного фонда в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".



НААН и структуры, которые находятся под ее контролем, с нарушением освоили 1,6 млрд грн из 2,4 млрд грн.



По нецелевому назначению было расходовано 589 млн грн. С нарушением закона использовано около 15 млн грн. 52 млн грн – с нарушением закона при проведении закупок. Еще 1 млн грн стоило государству неэффективное управление средствами.



Кроме того, Счетная палата оценивает в 7 млн грн нерезультативное и неэкономное использование денег. При планировании расходов госбюджета были нарушения законодательства на 787 млн ​​грн. А в бухгалтерском учете и финансовой отчетности неправильно и несвоевременно отразили операции на 102 млн гривен.



Государственный бюджет также потерял около 9 млн грн поступлений вследствие ненадлежащего претензионно-исковой деятельности.



В аудите также указано, что НААН ввела процедуру внесения благотворительных взносов предприятиями, которые подконтрольны Академии. За два года общий объем взносов составил почти миллион гривен в виде материальных ценностей, бесплатных ремонтно-восстановительных работ в административном здании НААН и средств. Все это похоже на обычную схему отмывания денег.



Вместо итога



Несмотря на то, что НААН прежде всего научная организация, наука приносит ей меньше всего дохода.



64% средств (926 млн грн) за услуги учреждения получили и перечислили в специальный фонд госбюджета благодаря своей хозяйственной деятельности. В частности, выращиванию с/х продукции, предоставлению в аренду имущества или его реализации.



При этом, основная научная деятельность обеспечила менее трети (29%) от 1,5 млрд грн поступлений. Это говорит о том, что научные разработки Академии не популярны у аграрных предприятий.



За последние 10 лет количество договоров об использовании объектов права интеллектуальной собственности сократились более чем в три раза. А за последние 5 лет половина научных учреждений (42 учреждения) таких сделок вообще не заключала.



Проще говоря, НААН больше зарабатывает на сельскохозяйственной деятельности и сдаче в аренду своего имущества. А наука остается на втором плане.



Элина Редих



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