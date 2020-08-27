В стране не хватает денег, а правительство досрочно раздает их внешним кредиторам За последние два месяца правительство внепланово "влило" в карманы внешних кредиторов более 30 млрд грн в эквиваленте. И речь не о плановых погашениях долгов и процентов по ним, хотя целесообразность выплат текущих долговых обязательств в период кризиса вызывает сомнения, так как многие страны сейчас ведут с кредиторами переговоры о реструктуризации своей задолженности. Речь о досрочном погашении долгов будущего периода и о выкупе финансового "мусора", что позволяют себе очень богатые страны, находящиеся в фазе "сжирубесения".



В этом контексте представляется примерно следующая картина: заседание сонного правительства в скучной европейской стране "типа Лихтенштейн", на повестке дня стоит один вопрос: куда тратить деньги, которые, как в сказке про Мидаса, появляются буквально от каждого прикосновения. Ну, в общем, проблема "затаривания" страны "деньгами". Все мосты построены, все дома отремонтированы, на трассах государственного значения можно проводить соревнования "Формулы-1", социальная политика "замкнула дугу" на выплате безусловного базового дохода… На фоне этих "проблем" и заседает правительственный синклит в "грустном размышлении", и паузка как бы затянулась. И тут министр финансов хлопает себя по покатому лбу и восклицает: "Так у нас же долги будущих периодов есть непогашенные! И набор "финансового мусора", по которому мы в ближайшее время платить будем либо копейки, либо вообще ничего, но раз у нас проблема с лишними деньгами, то почему бы не выкупить все это, да с хорошей ценой для кредиторов".



Как сказал бы философ, увидев подобную картину маслом: "Верую, ибо абсурдно". И оказался бы абсолютно прав, ведь нечто подобное произошло в Украине месяц назад, когда правительство решило из 2 млрд долл., привлеченных в результате выпуска еврооблигаций, потратить примерно 800 млн долл. на досрочное (sic!!!) погашение долгов с датами платежа в 2021-2022 годах.



В свое время глава НБУ Сергей Тигипко в преддверии очередных выборов предложил досрочно погасить долг Украины перед МВФ, причем на фоне мизерного отношения задолженности страны к ВВП и высочайших темпов экономического роста (более 10% в год). За что тут же был "пожурен" более старшими товарищами, в частности Азаровым. В те времена казалось, что досрочно погашать долги даже в условиях беспрецедентного роста (Украину называли тогда восточноевропейским "тигром") нецелесообразно.



Но ситуация кардинальным образом изменилась в году нынешнем. Оказалось, что досрочное погашение долгов, время которых придет лишь через два года, – это именно то, что нужно стране в условиях падения ВВП на 8% и сокращения доходов населения на 5%. Причем сразу отметим, речь не идет о выплатах текущих платежей в пользу кредиторов: процентов и "тела". Хотя лишь на проценты мы тратим в год почти 150 млрд грн, что значительно превышает расходы на медицину и образование. Не говоря уже о науке, которая рискует умереть вместе с ее хранителем Патоном.



Но досрочный выкуп долгов может быть хоть как-то объяснен, пусть и с использованием извращенной логики лобби инвестбанкиров в стиле "захвати Минфин". Хотя стоит отметить, что практически все вменяемые страны сейчас делают все с точностью до наоборот: расширяют бюджетные дефициты, проводят эмиссию и практически все внутренние ресурсы аккумулируют на достижении двух базовых целей: инвестиции в социальный капитал (амортизаторы кризиса для населения) и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, который максимально пострадал в результате пандемии и вызванных ею карантинных ограничений. Если деньги еще остаются после финансирования двух указанных выше приоритетных направлений, то их тратят на инфраструктурные проекты, как, например, в Китае. Но еще никто не додумался тратить деньги на досрочный выкуп долгов. Точнее не так – додумались в Украине. Выкуп задолженности в кризис еще так-сяк можно было объяснить падением котировок на них, мол, выгодно купить по дешевке с дисконтом, вместо того чтобы через два года погашать по номиналу. Но весь минфиновский "финт ушами" заключен в том, что наше Министерство финансов не просто "додумалось" выкупать долги будущих периодов, оно еще и делает это с "премией" для кредиторов. Да, вы не ослышались. Минфин купил украинские еврооблигации с периодом погашения в 2021-2022 годах по цене 105% от номинала, то есть заплатил за них на 5% больше сегодня, чем потратил бы на погашение этих ценных бумаг через два года! Нам будут, конечно, рассказывать о рыночных ценах и о том, что сэкономим на процентных выплатах. И это будет циничная манипуляция, так как о "рыночной" цене в условиях риска перетока инсайдерской информации и наличия потенциально возможных аффилированных связей между чиновниками и кредиторами говорить не приходится. Резкий рост котировок на украинские еврооблигации как раз и мог быть вызван слухами об их досрочном выкупе: перспектива выхода на рынок крупного "оптового покупателя" в виде государства-эмитента всегда подогревает цены. Именно поэтому другие страны, как правило, решают такие вопросы путем прямых переговоров, существенно сбивая цены на объеме выкупа. Но только не в нашем случае. А в нашем – купили на 5% дороже, чем потратят на их погашение через 1-2 года. Да и экономия выплаты на процентах выглядит весьма и весьма иллюзорно. Тут надо просто сравнить ставки по купону досрочно выкупленных ценных бумаг со стоимостью фондирования, то есть с ценой денег, за счет которых и был произведен данный выкуп. А "фондировался" наш Минфин под более чем 7%. Получилось как в анекдоте: "Батьку, заканчиваем торговать, а то сдачу нечем давать". В то время как Министерство финансов Аргентины проводит успешную реструктуризацию долгов, добиваясь списания 45% долга и оплаты в будущем лишь 55%, наш Минфин покупает долги, срок платежа по которым еще не настал, с премией для кредиторов в 5%. Как говорится, почувствуйте разницу.



Но апофигей данной политики пришелся на август, когда Минфин принял решение выкупить 10% так называемых ВВП-варрантов, доставшихся нам в наследство от реструктуризации "имени яреськи" как налог на экономический рост. Выкуп сделали за 85% от номинала, хотя их стоимость опускалась и до 50%. Выкупили на 275 млн долл., причем именно на фазе роста до 85%. Хотя все эти котировки - типичная филькина грамота. Если проанализировать биржевые операции, то мы увидим, что "нарисованы" они с помощью операций с лотами в 30-40 "косарей". То есть существуют очень существенные основания подозревать их техничность. Имея лот в 100 тыс. долл., можно "нарисовать" любой дисконт не хуже, чем "десятку на Дерибасовской". Такие операции у нас любят объяснять позитивной "международной практикой". Мол, так делают все развитые страны. Хотелось бы поверить, да вот только практика у нас какая-то однобокая. Когда во всем мире правительства раздают "вертолетные деньги" населению и малому бизнесу, у нас заявляют о том, что мы не можем себе позволить подобное и должны придерживаться бюджетной дисциплины и социальных ограничений. Зато, когда речь заходит об интересах внешних кредиторов, а точнее о десятке закрытых венчурных фондов, мы сразу же становимся "развитыми". В связи с этим наш Минфин - единственный в мире, который раздает "вертолетные деньги" кредиторам, а не населению, при этом раздает их за счет новых долгов: частные займы у пула кредиторов, МВФ, ЕС, недавнее размещение еврооблигаций. Простая математика: Минфин привлек займ по еврооблигациям под 7,253%, чтобы купить ВВП-варранты, платежи по которым будут лишь в случае роста украинской экономики выше 3%. Идеальная покупка в 2020-м, когда ВВП рухнет на 8%, не правда ли? Даже с учетом того, что рост возобновится в 2021-м, ближайшая выплата нам светит лишь в 2023-м, и экономия на сумме выкупа будет мизерной. Но эти 300 млн долл. нужны сейчас: врачам, пенсионерам, учителям, малому бизнесу, людям, потерявшим работу. Нынешняя власть создала специальный фонд для борьбы с коронавирусом в размере 60 млрд грн и потратила примерно 30 млрд на досрочный выкуп долгов и финансового "мусора". Интересы нескольких венчурных фондов были оценены как полстраны в разгар пандемии. Но нынешняя власть полна бодрости и веселья: "У нас все хорошо, в рамках утвержденной стратегии досрочно выкупаем долги". Хорошо, то хорошо, и мы даже знаем у кого, но вот досрочный выкуп долгов происходит за счет увеличения новых и далеко не дешевых. Как говорил один покойный депутат: оцените красоту игры. Выкуп ВВП-варрантов за 275 млн долл. и одновременно привлечение Кабмином нового заимствования от Cargill Financial Services International Inc. на 250 млн евро. Как-то суммы подозрительно совпадают, равно как и "сетевой график" досрочного выкупа/нового привлечения долгов (август 2020-го с разницей в несколько дней). А ставка там не детская: 5,95% годовых по трехлетнему долгу и 6,85% - по пятилетнему, с ежеквартальной выплатой процентов. Я бы назвал эту схему "финансовый рычаг Марченко". Это, конечно, не "насос" Коли Оболонского, но тоже впечатляет.



Ближайшая выплата по ВВП-варрантам предстоит Украине в 2021 году по итогам экономического роста в 2019-м. Сумма выплат – аж 1 млрд грн, или эквивалент 40 млн долл. С учетом выкупа Минфином 10% этих ценных бумаг получаем экономию в ближайшие два года на уровне… 4 млн долл., для чего было потрачено 275 млн долл.



Суммарно, нынешнее Министерство финансов Украины "проинвестировало" во внешних кредиторов более 30 млрд грн. Это кроме сумм текущих платежей, речь идет лишь о досрочном выкупе еврооблигаций со сроком погашения в 2020-2021 годах и финансового "мусора" в виде ВВП-варрантов. Кстати, о последнем приобретении Минфин поначалу скромно умолчал, информация пришла от западных финансовых изданий ("он… постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза").



Много это или мало - 30 млрд грн? За эти деньги можно было выплатить 70% пенсионеров с наименьшими доходами (до 3 тыс. пенсионных выплат в месяц) дополнительную пенсию или в течение трех месяцев выплачивать им же по одной тысяче гривен. Или обеспечить всю страну бесплатными средствами индивидуальной защиты и антисептиками, что и должна делать власть в условиях эпидемии, как это регламентировано действующим законодательством в период карантина. Даже в лихие 90-е денег хватало на обеспечение наркоманов бесплатными шприцами, зато теперь даже пенсионер с минимальной пенсией должен самостоятельно покупать медицинскую маску за 10-15 грн или шить ее из подручных материалов. За 30 млрд грн можно было достроить долгожданный мост на Троещину в Киеве или в Запорожье. Не говоря уже о дополнительных инвестициях в медицину и разовые выплаты медикам.



Но на все мероприятия, связанные с преодолением пандемии, Минфин потратил примерно 25 млрд грн, включая дополнительные премии сотрудникам полиции. А на сверхплановые вливания в карманы кредиторов – более 30 млрд грн в эквиваленте. Перефразируя классика, модель нынешней "жлобономики" выглядит следующим образом: "шмыганомика" + внешние кредиторы – "рычаг Марченко".



Вспоминаются слова ведущего мирового экономиста и мыслителя Нуриэля Рубини: "Любая экономическая модель, которая должным образом не решает проблемы неравенства, в конечном итоге столкнется с кризисом легитимности". Ждем осенних выборов.



Алексей Кущ



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