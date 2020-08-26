Рада увеличила минималку: из чьих карманов заплатят за банкет

Верховная рада проголосовала за повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен уже с 1 сентября. За президентский законопроект отдали голоса 295 народных депутатов. Противники документа считают, что такая инициатива только увеличит нагрузку на бизнес и на украинскую экономику, а часть компаний просто уйдет в “тень”. Подробнее — в тексте “Апострофа”.

Для того, чтобы проголосовать за повышение “минималки”, Рада собралась на внеочередное заседание. По итогу голосами “Слуги народа”, “Оппозиционной платформы-За жизнь”, партии “За будущее”, депутатской группы “Доверие” и внефракционных парламентариев законопроект был принят в целом.

Согласно документу, уже с 1 сентября размер минимальной зарплаты составит 5 тысяч гривен. Прежде всего, это затронет работников бюджетной сферы. Хотя и для них особых поводов для радости нет: повышение составит всего 277 гривен. Но если для одного отдельного человека эта сумма может быть не ощутимой, то для украинской экономики такое повышение может иметь свои негативные последствия.

Как пояснили “Апострофу” оппоненты законопроекта, это увеличение только усилит давление на бизнес, который будет вынужден платить больше налогов, из-за чего все больше начнет уходить в “тень”: “Даже в пояснительной записке есть настоящая цель этого законопроекта — просто собрать дополнительные налоги. Давая небольшую сумму — у бизнеса и людей будут забираться гораздо большие денежные средства. Поэтому, с одной стороны, это выглядит популистически красиво, а с другой — увеличивается налоговое давление, загоняется бизнес в “тень”. А для малого и среднего бизнеса это вообще может быть убийственно, они могут закрыться”, — комментирует “Апострофу” нардеп от фракции “Голос” Ярослав Юрчишин.

Можно было бы сделать это без такой нагрузки на бизнес, считает парламентарий, если была бы изменена тарифная сетка: “А зарплаты бюджетникам поднимали, не отвязывая их от минимальной заработной платы, но это сложный момент и на это нужно искать средства. А они могут появится благодаря борьбе с коррупцией или активной приватизации. Но тогда бы не было таких быстрых результатов до выборов”, — считает Юрчишин.

К тому, что это предвыборный пиар перед местными выборами, которые состоятся осенью, говорили неоднократно и эксперты и многие нардепы. Кроме того, это не приведет к реальному увеличению доходов, когда дойдет дело до выплат на практике.

“Эта инициатива президента и “Слуги народа” — предвыборный ход. Потому что, когда первый тарифный разряд привязан не к минимальной заработной плате, а к прожиточному минимуму — это неправильно. И повышение минимальной заработной платы не приводит к ее реальному повышению для бюджетников. Это только дополнительное бремя для бизнеса. Потому что они больше начинают отсчитывать НДФЛ и ЕСВ в государственный бюджет”, — комментирует “Апострофу” нардеп от “Батькивщины” Иван Крулько.

В пропрезидентской фракции на критику отвечают тем, что опасения, которые были высказаны при предыдущем повышении “минималки” — не оправдались. “Кроме того, мы надеемся, что принятие законопроекта приведет к тому, что как можно больше сотрудников будут оформляться официально. Так как у нас есть статистика Мирового банка, в которой сказано, что очень много украинцев получают зарплату “в конвертах”, — считает глава фракции “СН” Давид Арахамия.

Хотя в “Слуге народа” при этом признают, что давление на бизнес действительно увеличится, правда, за каждого сотрудника бизнес должен будет заплатить не более 120 гривен. “У нас 16 млн работающих граждан, из них 3 млн в тени, они не платят налоги. Из остальных 13 млн трудоустроенных только 2% граждан работают в бюджетной сфере на минималку или на зарплату ниже минимальной. И еще 6% граждан работают в частной сфере на минималку или меньше. И только о них идет речь, то есть о 1,2 млн граждан. Из этой цифры 2% ляжет на бюджет, а это мизер, и 6,4% лягут на частный сектор. Частному сектору это увеличение налога на прибыль и ЕСВ только на 120 гривен, то есть за каждого работника работодатель будет доплачивать еще 120 гривен, это не так много, но для пост карантинного бизнеса это ощутимо”, — комментирует “Апострофу” нардеп от “СН” Ольга Василевская-Смаглюк.

Но, учитывая, что в планах власти поднять “минималку” еще два раза: в 2021 году она должна вырасти — до 6000 гривен с 1 января и до 6500 гривен с 1 июля, то тогда давление на бизнес станет еще ощутимее, и парламентарий это признает. “Это будет ощутимо когда повысят на тысячу гривен — до шести. Но пока мы не увидим программу действий правительства, не увидим проекта бюджета на следующий год, мы не сможем принимать такие социальные обязательства перед народом”, — уверяет нардеп.

Юлия ЗАБЕЛИНА

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...