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Доллар подешевел из-за Дня независимости, но подорожает на выплатах НДС
25 августа валютная торговля на межбанке завершилась с 2-копеечным удешевлением доллара — до 27,38-27,42 грн/$.
На наличном рынке “американец” на продаже подешевел на 5 копеек — до 27,55-27,65 грн/$, а на выкупе остался в старом коридоре — 27,20-27,35 грн/$. Финансисты отмечали снижение активности населения на покупке/продаже валюты.
Доллар с Дня независимости
Торговля на безналичном рынке заметно активизировалась после Дня независимости, и связанных с ним трехдневных выходных. Объем сделок вырос с пятничных $110 млн до $150 млн.
12-месячных долларовых — на $29,8 млн под 3,5% годовых.
У Минфина был шанс одолжить больше гривны: объем предложения при размещении ОВГЗ в нацвалюте составил 1,2 млрд грн, однако чиновники отсекли заявки на крупные суммы.
“По всему видно, что правительству сегодня не нужно было много гривны, потому чиновники опустили доходность бумаг на 0,5% годовых, и собрали меньше ресурса. Им нужен был доллар, и его взяли, сколько получалось, сохранив старую ставку”, — объяснил Невмержицкий.
Новый валютчик в Нацбанк
На валютном рынке продолжают обсуждать пятничный уход с должности директора департамента открытых рынков Нацбанка Сергея Пономаренко, который отвечал в НБУ за межбанк. Сегодня эта новость получила официальное подтверждение после появления на сайте регулятора новости о конкурсе на эту вакансию. Также стало известно, что и.о. директора на время поиска нового руководителя назначили Алексея Лупина, который был заместителем Пономаренко.
В числе наиболее вероятных претендентов на освободившуюся должность по-прежнему выделяют Антона Коваленко (директора департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка) и Алексея Ефремова (директора департамента казначейских операций Укргазбанка). Хотя последний сегодня сообщил, что не является претендентом: Ефремов сказал “Стране”, что на работу в Нацбанк его не приглашали.
“Ефремова могут позвать в НБУ на этой неделе, есть такой устойчивый слух. Говорят, что Коваленко на втором месте из-за своей дружбы с бывшим валютным зампредом Нацбанка Олегом Чурием (это не нравится новому председателю регулятора). Конечно, не исключается и появление нового претендента, но пока называют эти две фамилии. К среде-четвергу ситуация должна проясниться. С вакансией не должны тянуть — слишком важная позиция”, — сказал “Стране” заместитель председателя одного из банков.
Доллару прогнозируют подорожание
По дальнейшему курсовому движению на межбанке все казначеи хором дают один прогноз — доллар будет дорожать. В первую очередь, из-за выплат по НДС: из-за этого экспортеры станут менее активно продавать доллар.
Начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько назвал и второй фактор, который может давить на гривну — это покупки доллара на оплату топлива. Речь, как о закупках нефтетрейдеров на осень, так и о приобретениях аграриев для своих нужд.
26 августа, открытие межбанка прогнозируется в рамках 27,39-27,45 грн/$, с возможным движением на 27,50 грн/$.
Поверили в Германию и покупают евро
На мировом рынке подрос курс евро: с $1,1788/€ до $1,1817/€. В течение дня биржи торговали в рамках $1,1784-1,1843/€.
Поначалу инвесторов немного успокоили новости из США, и они брали доллар. Появилась информация о том, что торгпред США Роберт Лайтхайзер с американским министром финансов Стивеном Мнучиным провели неплохие предварительные переговоры по торговому соглашению с Китаем — со стороны КНР в них принимал участие вице-премьер Лю Хэ. А после Financial Times воодушевил рынки своей публикацией о том, что власти Штатов могут быстро одобрить вакцину против коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Однако после появились данные по индексу доверия потребителей в Америке, который в августе неожиданно рухнул с 91,7 до 84,8 пункта, хотя прогнозировался рост этого показателя. После чего у инвестфондов поубавилось оптимизма, и они снова стали переходить в евро.
Особенно заметным спрос на европейскую валюту вырос после появления свежего экономического отчета по Германии: индекс делового климата в этой стране за август вырос с 90,4 пункта до 92,6 (при прогнозе 92,2 пункта).
Впрочем, в Украине средняя цена продажи наличного евро не изменилась — осталась в рамках 32,55-32,75 грн/€. А выкупать единую валюту у людей стали на 10 копеек дешевле — по 31,85-32,10 грн/€.
Николай БОГДАНОВСКИЙ
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