Доллар подешевел из-за Дня независимости, но подорожает на выплатах НДС

25 августа валютная торговля на межбанке завершилась с 2-копеечным удешевлением доллара — до 27,38-27,42 грн/$.

На наличном рынке “американец” на продаже подешевел на 5 копеек — до 27,55-27,65 грн/$, а на выкупе остался в старом коридоре — 27,20-27,35 грн/$. Финансисты отмечали снижение активности населения на покупке/продаже валюты.

Доллар с Дня независимости

Торговля на безналичном рынке заметно активизировалась после Дня независимости, и связанных с ним трехдневных выходных. Объем сделок вырос с пятничных $110 млн до $150 млн.

“Экспортеры продавали выручку за два дня: и ту, что поступила вчера (ведь в мире был рабочий день), и сегодняшнюю. Торговля шла на встречных курсах. Поначалу держались высокие котировки, но после того, как госбанки вышли продавать доллар, котировки скатились вниз, и с покупкой доллара вышел регулятор”, — описал “Стране” ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

С утра при небольшом валютном предложении котировки поднимались до 27,49-27,53 грн/$, а после выхода с Ощадбанка и Укрэксимбанка с продажей доллара — скатились до 27,40 грн/$. На этом уровне (по 27,40 грн/$) доллар скупал Нацбанк, совокупно взял на рынке $20 млн.

Вечернюю коррекцию курса объяснили завершившимися покупками НБУ. А также, что еще важнее, новостью о первой крупной выплате возмещения по НДС. Госказначейство перечислило бизнесу 1,6 млрд грн.

Что не сказалось на настроениях межбанка — это итоги размещения Минфином новых выпусков гособлигаций. Они были совсем скромными, и многие даже назвали их провальными: совокупно в бюджет было привлечено лишь 894,4 млн грн, в большей части в валюте:

3-месячных гривневых ОВГЗ разместили на 80,2 млн грн под 7% годовых;

12-месячных долларовых — на $29,8 млн под 3,5% годовых.

У Минфина был шанс одолжить больше гривны: объем предложения при размещении ОВГЗ в нацвалюте составил 1,2 млрд грн, однако чиновники отсекли заявки на крупные суммы.

“По всему видно, что правительству сегодня не нужно было много гривны, потому чиновники опустили доходность бумаг на 0,5% годовых, и собрали меньше ресурса. Им нужен был доллар, и его взяли, сколько получалось, сохранив старую ставку”, — объяснил Невмержицкий.

Новый валютчик в Нацбанк

На валютном рынке продолжают обсуждать пятничный уход с должности директора департамента открытых рынков Нацбанка Сергея Пономаренко, который отвечал в НБУ за межбанк. Сегодня эта новость получила официальное подтверждение после появления на сайте регулятора новости о конкурсе на эту вакансию. Также стало известно, что и.о. директора на время поиска нового руководителя назначили Алексея Лупина, который был заместителем Пономаренко.

В числе наиболее вероятных претендентов на освободившуюся должность по-прежнему выделяют Антона Коваленко (директора департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка) и Алексея Ефремова (директора департамента казначейских операций Укргазбанка). Хотя последний сегодня сообщил, что не является претендентом: Ефремов сказал “Стране”, что на работу в Нацбанк его не приглашали.

“Ефремова могут позвать в НБУ на этой неделе, есть такой устойчивый слух. Говорят, что Коваленко на втором месте из-за своей дружбы с бывшим валютным зампредом Нацбанка Олегом Чурием (это не нравится новому председателю регулятора). Конечно, не исключается и появление нового претендента, но пока называют эти две фамилии. К среде-четвергу ситуация должна проясниться. С вакансией не должны тянуть — слишком важная позиция”, — сказал “Стране” заместитель председателя одного из банков.

Доллару прогнозируют подорожание

По дальнейшему курсовому движению на межбанке все казначеи хором дают один прогноз — доллар будет дорожать. В первую очередь, из-за выплат по НДС: из-за этого экспортеры станут менее активно продавать доллар.

Начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько назвал и второй фактор, который может давить на гривну — это покупки доллара на оплату топлива. Речь, как о закупках нефтетрейдеров на осень, так и о приобретениях аграриев для своих нужд.

26 августа, открытие межбанка прогнозируется в рамках 27,39-27,45 грн/$, с возможным движением на 27,50 грн/$.

Поверили в Германию и покупают евро

На мировом рынке подрос курс евро: с $1,1788/€ до $1,1817/€. В течение дня биржи торговали в рамках $1,1784-1,1843/€.

Поначалу инвесторов немного успокоили новости из США, и они брали доллар. Появилась информация о том, что торгпред США Роберт Лайтхайзер с американским министром финансов Стивеном Мнучиным провели неплохие предварительные переговоры по торговому соглашению с Китаем — со стороны КНР в них принимал участие вице-премьер Лю Хэ. А после Financial Times воодушевил рынки своей публикацией о том, что власти Штатов могут быстро одобрить вакцину против коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Однако после появились данные по индексу доверия потребителей в Америке, который в августе неожиданно рухнул с 91,7 до 84,8 пункта, хотя прогнозировался рост этого показателя. После чего у инвестфондов поубавилось оптимизма, и они снова стали переходить в евро.

Особенно заметным спрос на европейскую валюту вырос после появления свежего экономического отчета по Германии: индекс делового климата в этой стране за август вырос с 90,4 пункта до 92,6 (при прогнозе 92,2 пункта).

Впрочем, в Украине средняя цена продажи наличного евро не изменилась — осталась в рамках 32,55-32,75 грн/€. А выкупать единую валюту у людей стали на 10 копеек дешевле — по 31,85-32,10 грн/€.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...