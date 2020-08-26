1 трлн долларов на прощание с Китаем. Как США и Европа пытаются оставить всемирную фабрику без работы «Вход – доллар, выход – два доллара», — это выражение явно не вспоминали многочисленные западные компании, которые в 90-х азартно, буквально наперегонки, переносили свои фабрики в Китай – или строили их там с нуля, или инвестировали в местных производителей. Низкая себестоимость производства и реальная защищенность инвестиций привлекали так сильно, что политические риски отходили на второй план, а проблемы вроде нынешнего коронакризиса – и вовсе не брались в расчет.



Но теперь маятник качнулся в обратную сторону. Сперва президент США Дональд Трамп сделал возвращение производств из Китая в Штаты частью государственной политики, а затем пандемия Covid-19 одним махом разорвала цепочки поставок, остановила тысячи фабрик и развернула мировую экономику обратно, от глобализации производств к их регионализации.



Плюс еще сама Поднебесная была поймана на нечестном поведении – как минимум, там пытались скрыть информацию о коронавирусе, а как максимум – украсть разработки по вакцине, и скупали подешевевшие акции промышленных компаний.



Дорогая перестройка



В общем в какой-то момент стало понятно: мировому бизнесу необходима перестройка, включающая возвращение промышленных производств в страны, в которых они начинали работать первоначально, а также в государства с более демократическими правительствами. Ну и в любом случае больше не стоит разбрасывать фабрики по всему миру, лучше чтобы производители комплектующих были поближе к сборочному конвейеру.



Недавно Трамп заявил, что Штаты начнут предоставлять налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Китая. Цель этой политики – снизить зависимость американской экономики от цепочек поставок, включающих производителей из КНР.



Уже после этого Bank of America (BofA) опубликовал исследование, в котором указывалось, что за следующие пять лет американские и европейские компании потратят порядка $1 трлн на вывод производственных операций из Китая. Причем прогноз этот первоначально базируется на опросе, который эксперты BofA провели в январе нынешнего года, еще до пандемии. Тогда он указал на наличие "реальной и структурной" тенденции к движению от глобализации к локализации.



Теперь же новый опрос показал, что компании в 80% глобальных секторов промышленности столкнулись с разрушением цепочек поставок в период пандемии. И это подтолкнуло 75% из них к тому, чтобы расширить планы возвращения производства из-за рубежа. Так что теперь, говорят эксперты BofA, стало очевидным наличие "тектонических сдвигов". В обзоре сказано, что расходы, связанные с переносом производств, сократят рентабельность акционерного капитала компаний на 70 базисных пунктов (б.п.). "Это будет существенно, но не неприемлемо", — отмечают в банке.



Самые высокоприбыльные отрасли, в том числе здравоохранение и технологии, смогут справиться с ростом расходов, в то время как другим, возможно, придется прибегнуть к привлечению средств за счет размещения облигаций или дополнительных эмиссий акций.



Аналитики BofA рекомендуют инвесторам покупать акции компаний, работающих в сфере инженерного строительства и оборудования, автоматизации, а также производителей электрического и электронного оборудования, полагая, что они могут выиграть в результате тренда к локализации производства.



Ну и тут, конечно, стоит понимать: триллион долларов, о котором говорится в отчете Bank of America, — это деньги, которые компании из разных стран инвестируют в восстановление производств или у себя на родине, или в таких «альтернативах Китаю», как Мексика, Тайвань, Индонезия, Малайзия, Бразилия и т.п. Украина – тоже. Более того, наша страна может стать очень предпочтительным вариантом для европейских компаний в рамках регионализации производств. Рабочая сила у нас довольно дешевая и высокопрофессиональная, а логистика – предельно удобная для европейцев.



Выигрышная «декитаизация»



Некоторые из последних новостей уже указывают на то, что Украина, вполне вероятно, выиграет от «декитаизации» мировой промышленности. Другое дело, что сейчас говорить о суммах потенциально возможных инвестиций пока преждевременно. Все будет зависеть от нас самих.



«Я вижу несколько серьезных последствий для мировой экономики, как позитивных, так и негативных. С одной стороны, возвращение производств в страны «золотого миллиарда» и создание новых заводов у их союзников и сателлитов – однозначно хорошо в том плане, что это позволит сбить безработицу, резко выросшую на фоне коронакризиса, – сказал в комментарии для «ДС» польский эксперт МВФ Кшиштоф Стрыйковски. – По нашим оценкам, в странах ЕС безработица сократится на 30-45% от нынешнего уровня в зависимости от страны, в США прогнозировать сложнее, но минимум 20% снижения будет точно. Плюс консолидируются, окрепнут уже существующие региональные союзы, такие как между США, Канадой и Мексикой».



С другой стороны, отмечает эксперт, начнет расти безработица в том же Китае и других странах АТР; будут падать доходы – людей и бизнеса. Это значит, что эти страны будут вести себя более агрессивно – тот же Пекин начнет укреплять отношения с Москвой и Тегераном, обострять ситуацию в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. То есть мир станет более беспокойным, что бизнесу совсем не способствует.



Тут стоит отметить, что крупный американский и европейский бизнес не в восторге от необходимости релоцировать производства на родину, да и вообще раздражен из-за глобального противостояния между Китаем и США. Ведущие американские корпорации десятилетиями зарабатывали миллиарды долларов на дешевой рабочей силе и выгодных условиях работы в КНР. Банки имели свой доход от листинга китайских компаний на биржах в США и других западных странах. Всем им хотелось бы сохранить нейтралитет, сделать так, чтобы торговая война обошла их стороной. Однако после коронакризиса это уже вряд ли возможно.



Компании — на выход



Недавно ключевой поставщик компьютерных комплектующих и сборщик готовой продукции для Apple и других IT-компаний — Foxconn — заявил об увеличении доли продукции, выпущенной за пределами Китая. К концу первого полугодия 2020 г. она составила 30% против 25% в тот же период годом ранее. Пока рост сравнительно небольшой, но председатель совета директоров корпорации Юн Лю сказал о намерении наращивать мощности в других странах Азии. По его словам, Китай сохранит значительную роль в производственной империи Foxconn, но «его дни в качестве мировой фабрики сочтены».



В свою очередь, аналитическая компания Gartner еще в июне представила исследование, в котором указала: около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год. Это, прежде всего, IT-компании, представители тяжелой промышленности, а также продовольственной индустрии. Тон задают американские корпорации, но вот Forbes еще год назад писал, что и две трети работающих в Китае европейских фирм также задумываются — или активно проводят — политику постепенной релокации заводов на родину.



У этого процесса кроме Дональда Трампа и коронакризиса есть и более долговременные, фундаментальные причины. Главная из них – рост уровня жизни и размера оплаты труда на производствах Китая. За последний десяток лет зарплаты в КНР росли в реальном выражении в среднем на 8% в год. К 2019 г. средняя зарплата в 37 крупнейших городах страны составила 8,4 тыс. юаней (более $1,2 тыс.). Даже зарплаты рабочих-мигрантов, самой бедной части китайской городской рабочей силы, составляют около 4 тыс. юаней. Для сравнения: 10 лет назад они получали в месяц чуть больше 1400 юаней.



Итак, Украина, как и вся Европа, может выиграть от «декитаизации» мировой промышленности. Главное, чтобы мы сами себе в очередной раз не навредили созданием негативного имиджа в глазах инвесторов.



Денис Лавникевич

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