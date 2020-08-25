Как пережили первое полугодие крупнейшие ІТ-компаний Украины Профильный ресурс для ІТ-специалистов DOU опубликовал свежий рейтинг крупнейших ІТ-компаний Украины. Данные для него собирались по состоянию на 1 июля. БизнесЦензор публикует самое интересное и рассказывает, как изменилась ситуация в компаниях во время карантина.



Общая картина



Начиная с апреля 2020 года украинские компании, работающие в сфере информационных технологий, столкнулись с кризисом. Было побито много антирекордов: уменьшилось количество специалистов в крупнейших игроках рынка, темпы роста были минимальными, а некоторые компании демонстрировали негативную динамику.



В ежегодный рейтинг DOU вошло 50 крупных компаний. Всего в них работает 68,4 тыс. сотрудников. 54,5 из них – технические специалисты. С января по июль количество специалистов в ТОП-50 увеличилась на 1299 или на 1,9%. И это самый низкий показатель за всю историю рейтинга (с 2011 года). До этого каждые полгода количество сотрудников в топовых компаниях росло минимум на 6%.



На этот раз в рейтинге рекордное количество компаний с отрицательной динамикой – 14. Наихудшие показатели у SoftServe – минус 252 специалиста, Ciklum (-225), Luxoft (-152), Intellias (-90), Nexteum (-76), ISD (- 71), Lohika (-53).



Если смотреть на 25 крупнейших компаний, то с января по июль количество специалистов увеличилось на 1635 или 3,2%. Такие темпы роста были примерно в 2015-2016 годах.



Количество технических специалистов в топ-25 выросла на 910 или 2%. Для сравнения: с июля 2019 по январь 2020 года количество технических специалистов увеличилась на 2400 человек (6%).



Ситуация в крупнейших компаниях



В ТОП-5 самых крупных компаний вошли:



EPAM

SoftServe

Luxoft

GlobalLogic

Ciklum



Впервые за всю историю рейтингов DOU крупнейшие компании показали отрицательную динамику роста. Количество специалистов уменьшилось на 336. Всего в пяти крупнейших ІТ-компаниях работает 26 601 специалист. Это почти 40% от всего топ-50.



С января по июль у лидера рейтинга EPAM количество специалистов не изменилась и осталась на уровне 8,3 тыс. Последние два года компания выросла в среднем на 12% каждые полгода. И отсутствие положительной динамики наблюдалось лишь однажды – в январе 2014.



В EPAM отмечают, что сокращений из-за пандемии не было. Но рост компании приостановился. Если в первом квартале были планы на расширение проектов и рост сотрудников, то во втором квартале клиенты стали более сдержанными в развитии проектов. Некоторые проекты были прекращены. В частности, проекты из сфер туризма, развлечений и транспорта. С июня EPAM возобновил набор специалистов, поскольку ситуация начала улучшаться.



В SoftServe количество специалистов уменьшилось на 252 или 3%. Для компании это также нетипично. С 2011-го SoftServe только рос.



С начала карантина в компании минимизировали операционные расходы и остановили набор новых сотрудников. Особенно трудным был май и июнь, когда активность клиентов была самой низкой.



Сейчас клиенты SoftServe, которые были "на паузе" – размораживают проекты. Компания получает запросы от новых клиентов на услуги по цифровой трансформации бизнеса, актуальность которой во время пандемии чрезвычайно возросла. Наем внешних кандидатов восстановился и количество новых вакансий увеличивается очень быстро.



GlobalLogic была единственной компанией из ТОП-5 крупнейших, которая демонстрировала положительную динамику. Количество специалистов возросло на 293 человека. Ключевыми направлениями для компании остаются проекты в области телекома, медиа, медицины, автомобилестроения, промышленности, розничной торговли. В конце июля GlobalLogic пересекли отметку в 5 тыс. специалистов.



В Luxoft и Ciklum по итогам первого полугодия количество специалистов уменьшилось на 152 и 225 сотрудников соответственно.



У кого дела шли лучше



В первом полугодии положительная динамика наблюдалась в 23 компаниях из 50. Более чем на 100 специалистов по полгода выросли 9 компаний:



EVOPLAY – 438 специалистов.

GlobalLogic –293.

Genesis – 250.

Ubisoft – 242.

Parimatch Tech – 216.

EVO – 114.

NIX Solutions – 113.

DataArt и Ajax Systems – по 100.



В EVOPLAY увеличили отделы маркетинга и направления, связанные с креативом – дизайн, видеостриминг и продакшн. Сервисный и админюниты масштабировали из-за необходимости поддержки всей инфраструктуры.



В Genesis активный рост связывают с расширением и появлением новых направлений. Из-за карантина спрос на продукты компании увеличился. Около 40% из новых сотрудников – разработчики (PHP, Node.js, iOS/Android, Unity + QA, DevOps, Fullstack), 20% – аналитики, продакт-менеджеры. Остальные – контент-менеджеры, support и дизайнеры.



С января по июль 2020 11 компаний открыли новые офисы как в Украине, так и за ее пределами. Относительно украинских локаций, то новые офисы появились в Киеве, Львове, Ужгороде, Житомире. За рубежом – в Польше, Германии, Швеции, Армении, Хорватии, Сингапуре, Вьетнаме, США, Канаде и на Кипре.



Если смотреть на крупнейшие компании в городах, то в Киеве лидирует EPAM, во Львове и Днепре – SoftServe, в Харькове – NIX Solutions, а в Одессе – Luxoft.



Как работают компании



Три компании из 50 решили, что вообще не планируют возвращаться в офисы после выхода из карантина. Но почти половина все-таки уже частично работает из офисов. Еще 17 компаний указали, что полностью работают удаленно до завершения карантина. Полностью из офисов на данный момент работает только две компании.



32 компании не останавливали найм сотрудников из-за пандемии. 13 компаний временно останавливали поиск специалистов, но уже восстановили процессы.



14 компаний из 50 потеряли клиентов из-за кризиса. 28 остались при старых проектах. 33 компании не увольняли сотрудников. 12 компаний увольняли специалистов из-за сокращения проектов и кризиса. Это почти четверть из 45 компаний, которые ответили на этот вопрос (5 компаний не ответили на вопрос).



В июле рынок ІТ-вакансий вышел на докризисный уровень. К поиску сотрудников вернулись и пять крупнейших компаний. В июле на DOU.UA было опубликовано 5011 вакансий. Это на 10% меньше, чем в июле прошлого года, но показатель соответствует среднему уровню 2019 года. Так, после резкого падения рынка понадобилось три месяца на восстановление докризисных показателей.



Остановились темпы роста вакансий в Харькове (+1%). Зато во Львове в июле опубликовано рекордное количество вакансий за все время — 699. Продолжает активно расти и количество удаленных вакансий – +32%. В Киеве темпы роста сохраняются на уровне 18%, но количество вакансий все еще не достигло докризисных показателей.



Уменьшилось количество вакансий для новичков. Это повлекло за собой увеличение количества отзывов. В июле на одну вакансию с опытом до года приходилось в среднем рекордные 40 отзывов. Самая высокая конкуренция среди технических направлений – в Front-end (16,6 отзывов на одну вакансию), Java (13), Android (9,6). Самая низкая среди Ruby, Embedded, Unity, React Native – менее 5 отзывов на одну вакансию.



Элина Редих



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