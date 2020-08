Белорусские НПЗ бастуют: не останется ли Украина без бензина и дизеля

Украина после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе свела до минимума деловое сотрудничество с Россией. В том числе, это коснулось поставок нефтепродуктов. В связи с этим в импорте в нашу страну бензина, дизельного топлива и автогаза значительно выросла доля Беларуси. Однако в последние дни в этой стране накаляется обстановка из-за протестов против президента Александра Лукашенко. На забастовку вышли рабочие многих белорусских предприятий, в том числе нефтеперерабатывающих заводов. Журналист “Апострофа” Виктор Авдеенко разбирался, грозит ли ситуация в Беларуси прекращением поставок бензина и дизельного топлива в Украина, и вырастут ли из-за этого цены на отечественных АЗС.

Рабочие нефтеперерабатывающего завода “Нафтан” принимают участие в общебелорусской забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко. При этом, как заявили на предприятии, НПЗ продолжает работу в штатном режиме.

Второй нефтеперерабатывающий завод Беларуси — Мозырский НПЗ — также собирается присоединиться к забастовке. Вполне вероятно, и это предприятие продолжит выпуск продукции во время протестов.

Но ситуация в Беларуси остается слабо прогнозируемой: во-первых, в случае углубления политического кризиса, заводы могут, по крайней мере временно, полностью прекратить производство, во-вторых, и этого также нельзя полностью исключать, Россия может перекрыть на эти НПЗ подачу нефти — в качестве наказания и принуждения к интеграции — ведь не секрет, что именно нефтепереработка является важным источником заработка для маленькой Беларуси, которая значительную часть нефтепродуктов направляет на экспорт, в том числе, и в Украину.

Риски есть

Аналитик НЕФТЕРЫНКА Александр Сиренко считает угрозу прекращения поставок из Беларуси вполне реальной. “Как бы ни убеждали, что все производства работают, поставки сырья идут, мы прекрасно знаем на своем опыте, как все может измениться в считанные дни. Сейчас там или уже революция, или предреволюционное состояние. Речь идет о смене власти, а смена власти не всегда проходит гладко для экономики”, — заявил он в комментарии “Апострофу”.

Украина, надо сказать, сильно зависит от белорусских поставок нефтепродуктов. “В импорте и по бензину, и по дизтопливу Беларусь занимает около 45%”, — говорит Александр Сиренко.

По словам директора консалтинговой группы “А-95” Сергея Куюна, на нефтепродукты из Беларуси приходится более 30% украинского рынка. Если говорить по конкретным видам топлива, то белорусский бензин — это 37% отечественного рынка, дизель — 25%, сжиженный газ — 15%, отметил эксперт.

Кстати, импорт из Беларуси вырос из-за сокращения, по понятным причинам, поставок из России (хотя полностью поставки из РФ не прекратились).

Соответственно, остановка поставок из Беларуси может оказаться для нашей страны достаточно чувствительной.

“Нервозность рынка уже довольно высокая, несмотря на то, что пока (из Беларуси) все едет”, — сказал Сергей Куюн.

Дизель Шоу must go on!

Особенно критичными для Украины являются поставки дизельного топлива. “Это — самый массовый ресурс, который мы завозим. Из 10,5 миллиона тонн (в год — “Апостроф”) светлых нефтепродуктов, 7 миллионов тонн с хвостиком — это дизельное топливо”, — говорит Сергей Куюн.

Впрочем, по его словам, сейчас на украинском рынке образовались колоссальные запасы дизтоплива, сделанные еще весной, так как тогда из-за коронавируса цены обрушились, и трейдеры воспользовались этой ситуацией.

Александр Сиренко согласен: “По дизелю сейчас мы перелиты”.

Таким образом, даже если импорт из Беларуси остановится, запасов на ближайшее время должно хватить. “Объемы поставок остаются на очень высоком уровне (июль также оказался в этом плане рекордным), они выше, чем в прошлом году. На рынке хороший запас топлива, недели на две-три”, — отметил Сергей Куюн.

Но что будет в этот период межсезонья?

“Несколько дней мы будем в панике, а потом найдем новые источники”, — говорит Александр Сиренко.

Однако легких потрясений все же избежать не удастся. Пока нервозность на рынке в связи с событиями в Беларуси на ценах не отразилась, но в перспективе некоторая ценовая турбулентность не исключена.

“Объективно, любые новые поставки, особенно, когда они срочные, конечно, будут дороже, — сказал Сергей Куюн. — Они будут дороже на 30-40 долларов/тонна. Это значит, что литр дизельного топлива подорожает на 80 копеек — 1 гривну (сейчас средняя по Украине розничная цена дизтоплива составляет 22,35 гривны/литр, соответственно, можно ожидать подорожания до 23,15-23,35 гривны/литр — “Апостроф”). Но рынок так может реагировать на изменения котировок и в спокойные времена”.

Александр Сиренко также не исключает роста цен, но считает, что на рознице он не отразится: “Подорожание произойдет в мелком опте на считанные копейки. Люди вообще не должны беспокоиться”.

“Большая стройка” под угрозой?

Кстати, отдельно нужно сказать об импорте из Беларуси битума. По словам Сергея Куюна, доля белорусского битума на украинском рынке составляет около 50%.

Битум, как известно, используется в автодорожном строительстве, а в Украине сейчас реализуется государственная программа “Большая стройка”. Получается, что этот грандиозный проект оказался под угрозой?

Эксперты считают, что проблема существует, но она вполне решаема.

“Есть внутренний производитель, которому, наверное, даже на руку возможные события в Беларуси. Кременчуг (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) сможет вернуть себе долю 60% рынка, — говорит Александр Сиренко. — И я думаю, что мы впервые получим бонус от событий у соседей. Раньше же на наших бедах как раз наживалась Беларусь”.

Ну, а то, что не покроет внутреннее производство, дополнится импортом. Но уже не из Беларуси, а из других источников. Уже сегодня все больше поставок битума в Украину осуществляется по морю, и, в случае необходимости, их можно будет увеличить.

Море, море, мир бездонный

При этом наращивание морских поставок, в случае прекращения импорта из Беларуси, может коснуться не только битума, но и бензина, и дизтоплива, и автомобильного газа.

По словам Сергея Куюна, если раньше по морю в Украину осуществлялись дискретные поставки, как правило, при возникновении каких-нибудь кризисных ситуаций, то теперь они стали вполне будничными: “В этом году загрузка портов выросла вдвое”.

В каких странах вместо Беларуси Украина будет покупать нефтепродукты? Это, на самом деле, не так уж и важно. Как рассказал Александр Сиренко, дизельное топливо приходит в нашу страну, например, из Греции, Италии, даже Израиля, сжиженный газ — из Египта, Румынии, Казахстана, Алжира.

Очевидно, что логистика таких поставок дороже, чем белорусского импорта. И уж, тем более, чем для внутреннего производства.

“Мы настолько богаты, что можем себе позволить такие поставки, при этом не можем запустить украинский завод? — возмущается Александр Сиренко. — Если бы Кременчуг с Шебелинкой (Шебелинский газоперерабатывающий завод, Харьковская область) покрывали 70% рынка, больше ни о чем и мечтать не надо. Это нормально, когда две трети — внутреннее производство, а не наоборот”.

Таким образом, драматические события в соседней стране могут дать Украине шанс наладить, а, точнее, возродить существенно сократившееся производство нефтепродуктов. Другой вопрос, — воспользуемся ли мы этим шансом.

