ОПЕК+ курс не меняет ОПЕК+ констатировала успех сделки по ограничению добычи: участники соглашения в целом выполняют свои квоты на 95%, а коммерческие запасы нефти в июле начали сокращаться. Однако лидеры пакта — Россия и Саудовская Аравия — все еще проявляют осторожность, опасаясь второй волны пандемии, и оказывают давление на страны—нарушители квот. По мнению экспертов, достигнутый на рынке нефти баланс действительно остается хрупким.



Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 19 августа констатировал положительные итоги соглашения о сокращении добычи нефти, но признал неустойчивость ситуации. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о «первых признаках замедления процесса рыночного затоваривания»: в июле коммерческие запасы в странах ОЭСР снизились на 13,4 млн баррелей в сутки (б/с). Но, по его словам, восстановление рынка идет «трудно». С другой стороны, глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что к концу года ожидает восстановления спроса на нефть до 97% от уровня до пандемии.



Последний раз сделка ОПЕК+ продлялась в июле. Тогда страны ОПЕК+ договорились смягчить условия соглашения, снизив общую квоту с 9,7 млн до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года. Этому способствовали прогнозы по росту спроса на нефть в связи с частичным возобновлением потребления после завершения активной фазы пандемии.

Предполагалось, что реальный рост добычи будет меньше с учетом того, что страны, не полностью выполнявшие соглашение (прежде всего, Ирак и Нигерия), должны были компенсировать нарушения квот в августе—сентябре.



Несмотря на положительные результаты сделки (цена на нефть с июня не опускалась ниже $40 за баррель), Абдель Азиз бен Сальман призвал участников сделки «не расслабляться», «потому что эта задача будет с нами до апреля 2022 года, а может, и дольше». Напомним, согласно условиям сделки, предполагается, что с начала 2021 года общая квота сокращения будет смягчена до 5,8 млн б/с. Так, неясным остается вопрос о том, придет ли осенью новая волна пандемии, которая может обрушить спрос. Александр Новак, у которого на этой неделе был выявлен коронавирус, в своем приветственном слове отметил, что «сейчас впереди еще много неопределенностей, а возможно, и "черных лебедей"».



«Скорее всего, соглашение будет продлеваться и дальше, балансирующим фактором будет выступать не только спрос, который упал из-за ограничений во время пандемии, но и добыча в США, которая может вырасти с восстановлением цен,— считает Андрей Полищук из Райффайзенбанка.— Сделка может иметь длительную перспективу». В начале августа производство нефти в США упало до 10,7 млн б/с, или до уровня весны 2018 года, и пока нет признаков его восстановления, несмотря на рост цен на нефть до $45 за баррель марки Brent.



Предполагалось, что наиболее обсуждаемым аспектом встречи станет вопрос о том, как страны—нарушители сделки должны будут компенсировать невыполнение квоты.



Среди них был Ирак, который с мая в течение трех месяцев не смог снизить добычу по своей квоте (1 млн б/c). По заверениям Ирака, страна сможет дополнительно снизить добычу на 400 тыс. б/с в августе и сентябре. Согласно итоговому коммюнике встречи, которое цитирует Bloomberg, страны-нарушители должны будут дополнительно сократить добычу в августе—сентябре совокупно на 2,3 млн б/с. Если эти требования будут выполнены, то в ближайшие два месяца реального роста добычи ОПЕК+ по сравнению с июльским уровнем не произойдет. Цены на нефть реагировали на итоги встречи небольшим ростом: баррель марки Brent подорожал на 0,7%, до $45,4.



Сейчас нет оснований для изменения параметров сделки ОПЕК+, утвержденных ранее, считает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Риски второй волны коронавируса сохраняются, спрос также восстанавливается медленнее ожиданий, поэтому ключевым вопросом для стабильности на рынке сейчас является дисциплина выполнения соглашения, отмечает она. Ситуация на рынке нефти все еще шаткая, тем более что в некоторых странах наблюдается очередной рост заболеваемости, что опять может привести к ограничительным мерам и снижению потребления, добавляет Андрей Полищук. По его мнению, хотя на рынке наблюдается тренд на сокращение запасов нефти в хранилищах на фоне восстановления спроса, процесс не будет быстрым и нормализации запасов до среднего уровня за пять лет стоит ожидать лишь в конце 2021 года.



Дмитрий Козлов



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