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Чехи и водородный двигатель. Возможно ли возрождение "Южмаша"

19.08.20 dsnews.ua
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Пресс-служба концерна «Южмаш» сообщила, что чешский машиностроительный концерн Witkowitz инвестирует в предприятие 50 млн евро для того, чтобы создать на его базе несколько новых производственных мощностей. Как предполагается, еще до конца нынешнего года будут созданы три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар (инвестиции в размере 10 млн евро), цех по ремонту вагонов (2 млн евро) и цех по ремонту локомотивов (10 млн евро).

Также проект сотрудничества с Witkowitz предусматривает создание авторизированных сервисных центров по ремонту и обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей и центра по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. Дальше – больше: уже озвучены планы строительства центра по переоснастке локомотивов.

Но самое интересное другое. «Главной задачей сотрудничества является разработка новых проектов производству водородных двигателей. Ориентировочный запуск производства — конец 2020 г.», — говорится в сообщении "Южмаша". Также идет речь о строительстве в дальнейшем завода по производству оборудования для изготовления водорода.

Это действительно интересно, ведь если ремонт колесных пар и вагонов нашим заводчанам знаком давно и хорошо, то выпуск водородных двигателей — это совершенно инновационное направление. И дело здесь даже не в 28 млн евро инвестиций, которые получит «Южмаш» именно «на водород», а в том, что украинское машиностроительное предприятие приобщится к технологиям, которые сегодня находятся на острие прогресса.

«Пока для Украины это просто инвестпроект для «поддержания штанов» нашим промышленникам, чтобы предприятия работали и развивались. Потому что применение водородного транспорта на украинских дорогах — это пока из области фантазий бывшего министра инфраструктуры Омеляна. Нам бы сейчас электротранспорт развить, и пока более-менее получается, — сказал в комментарии для «ДС» эксперт транспортной отрасли Сергей Павлюченко. — Из информации «Южмаша» нельзя понять, о каких двигателях речь — для легковушек, грузовиков или локомотивов. Но сама технология универсальна, и если такое производство будет запущено — это значит, что Украина войдет в мировые цепочки поставок техники для водородной энергетики».

Одно из интересных последствий коронакризиса и совпавшего с ним нефтяного кризиса: европейцы разумно рассудили, что восстанавливать экономику стоит, одновременно по-максимуму освобождая ее от углеводородной зависимости. То есть уголь, нефть и газ должны остаться в дне сегодняшнем, а в 2030-е Европейский Союз должен войти с почти что полностью «зеленой» энергетикой.

Похоже на утопию, но нет: в ЕС сейчас принимаются и корректируются всевозможные программы реформирования энергетической отрасли, формируются инвестиционные программы.

8 июля этого года Евросоюз утвердил стратегию развития водородной энергетики до 2050 г. С целью уменьшения выбросов углекислого газа в стратегии приоритет отдается выработке водорода методом электролиза воды при помощи электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии – солнечной и ветряной. За первую пятилетку, c 2020 по 2024 гг., запланировано ввести в действие электролизеры для получения водорода общей мощностью 6 ГВт, что позволит европейцам получать один миллион тонн водорода ежегодно. Затем, к 2030 г., мощности электролизеров будут увеличены до 40 ГВт и производство водорода будет увеличено до 10 млн т в год. При этом к 2050-му намечено снизить себестоимость производства водорода из возобновляемых источников энергии до $1 за кг.

Водород был выбран экспертами Еврокомиссии как наиболее распространенный элемент на поверхности земли и в космосе, теплота сгорания водорода наиболее высока, а продуктом сгорания является вода – то есть решается одновременно и экологическая проблема. Речь идет, в первую очередь, об использовании работающих на водороде двигателей повсюду, где сегодня используются двигатели внутреннего сгорания на углеводородном топливе.

Сейчас наиболее продвинутая в плане использования водородного транспорта страна Европы — Германия. Там уже работает 100 водородных заправок, активно развивается вообще вся ориентированная на конечного клиента инфраструктура для транспортных средств, использующих водородные технологии. Следующая веха: 400 водородных заправочных станций к 2025 г.

Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры (BMVI) продолжает поддерживать дальнейшее строительство общедоступных водородных заправочных станций на автомобильном транспорте. Государственное финансирование составляет до 50% расходов на строительство автозаправочной станции. Кроме того, государством может быть профинансирован электролизер для производства водорода на месте.

Все это – часть Национальной программы инноваций Германии в области технологий водородных и топливных элементов (2016-2026) — сокращенно NIP 2. BMVI выделило в общей сложности 250 млн евро на исследования, разработки, инновации и меры по активизации рынка.

 Сейчас в правительстве ФРГ разрабатывают новую программу по финансированию рынка водородной техники. Ее результатом должно стать появление автомобилей на водородных элементах и такого же общественного транспорта, а также поездов и судов с водородными элементами. А для этого должна быть профинансирована и создана необходимая инфраструктура для заправки водородным топливом.

Сейчас подобные программы готовят многие страны: в Лондоне, например, уже многие муниципальные автобусы ездят на водороде. Вероятнее всего, Брюссель примет именно немецкую модель перехода на водородный транспорт в качестве базового сценария для всех стран ЕС.

Все описанное обеспечивает спрос на водородные двигатели. Например, легковые и грузовые автомобили с водородными двигателями уже выпускают компании Daimler (Германия), Ford и GM (США), Honda и Toyota (Япония), Hyundai Motor (Корея), Fiat (Италия), SAIC и Shanghai (Китай).

Впереди – также водородные двигатели для самолетов (начиная с Boeing 7E7), локомотивов (с 2018 г. уже ездят в Германии, марка Coradia iLint), кораблей, складских погрузчиков и т.д. Так что «Южмаш» может оказаться в нужном месте и в нужное время.

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