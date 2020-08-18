Ученые прогнозируют до конца августа рост заболеваемости коронавирусом в Украине

До конца августа заболеваемость коронавирусом в Украине может существенно вырасти. К такому выводу пришли ученые медицинской лаборатории КПИ в своем исследовании "Форсайт Covid-19: нарастание второй волны пандемии".
Специалисты провели прогнозное моделирование распространения болезни, используя нейронные сети и математические методы.
Согласно результатам прогноза, во второй половине августа количество выявленных новых больных может колебаться в диапазоне 1200-2200 человек в день по оптимистическому сценарию и 1300-2800 — по пессимистическому.
По мнению ученых, такой сценарий стал возможен из-за того, что июльские противоэпидемические меры не подействовали, а значительная часть украинцев продолжает пренебрегать правилами безопасности.
"В ряде регионов Украины процесс распространения болезни начал приобретать неконтролируемый характер", — подчеркивают эксперты, но добавляют, что показатель смертности больных на коронавирус в стране пока невысок относительно других стран Европы, и находится на уровне 2,5%.
Это объясняется тем, что ПЦР-тестов делают больше, но они гораздо чаще, по сравнению с мартом-апрелем 2020 года, выявляют бессимптомные или легкие случаи болезни.
В то же время ученые отмечают, что если рост количества ПЦР-тестов сохранится, то на конец августа-первую половину сентября 2020 года количество выявленных больных людей в Украине может достичь 110-120 тысяч.
"Такая тенденция распространения коронавируса может быть замедлена только в результате возвращения к более жестким ограничительным мерам, особенно в начале учебного года", — констатируют ученые.
Они добавляют, что окончательное преодоление болезни возможно лишь в результате постепенного появления коллективного иммунитета людей и массовой вакцинации населения.
Также в исследовании отмечают, что на прогноз может влиять и мобильность населения. Так, пешая и транспортная мобильность в стране в течение последнего месяца продолжала монотонно расти и достигла уровня 170% по сравнению с показателем начала года.
К слову, в странах Центральной и Западной Европы, таких как Польша, Румыния, Испания, Италия, Швеция, мобильность населения за последний месяц также имеет тенденцию к росту на 15-20%, что соответственно влияет на рост числа инфицированных людей в этих странах.
Ученые подчеркивают, что на фоне постоянного роста новых случаев заболевания в Украине, ее позиции в Европе постепенно ухудшаются как в абсолютных, так и относительных показателях.
При этом наибольшие абсолютные показатели роста числа инфицированных в течение первой половины августа 2020 года наблюдаются в Италии, Франции, Германии, Испании, Великобритании, Румынии. На постсоветском пространстве в течение последних двух недель наибольший рост болезни имел место в России, Казахстане и Украине — на данный момент общее количество случаев у нас приближается к 90 тысячам.
"По количеству случаев на 100 тысяч населения в странах Европы за последние 14 дней Украина имеет показатель 45,6 и относится к группе стран с умеренными значениями этого показателя в Европе", — говорят эксперты.
Наибольшие изменения количества новых случаев за последние 7 дней по отношению к предыдущей неделе имеют Грузия и Словакия (более 200%), более 150% рост наблюдается во Франции, Австрии, Греции, Ирландии и Норвегии. Однако в ряде стран с высокими показателями заболеваемости изменение динамики почти не происходит — к ним относятся Россия, Великобритания, Нидерланды.
Ученые обратили внимание и на то, что количество случаев с летальным исходом в Европе сокращается. При этом наибольший процент летальных случаев зафиксировали в Италии, Франции, Бельгии, Великобритании, Венгрии, России и Румынии. Высокий уровень смертности наблюдался в Испании, Ирландии, Нидерландах и Швеции.
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