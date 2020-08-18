Белорусская экономика стачивается Стачки и приостановки работы заводов, которые происходят в Белоруссии вторую неделю на фоне политического кризиса, впервые затронули ключевого экспортера «Беларуськалий». Он как минимум частично остановил производство, однако, по мнению аналитиков, это окажет существенное влияние на рынок только в случае простоя в несколько недель. Другая бюджетообразующая отрасль — нефтепереработка — пока загрузку не снижает. Митинги на машиностроительных предприятиях, в том числе на МТЗ и БелАЗе, которые имеют значительные доли на рынке РФ, также заметно не отражаются на производстве и поставках.



Один из крупнейших мировых производителей калия «Беларуськалий» (около 20% рынка) частично остановил работу на фоне забастовок против итогов президентских выборов в Белоруссии. Данные разнятся: по словам главы официального профсоюза компании Андрея Рыбака, остановка частичная, тогда как руководитель независимого профсоюза Юрий Захаров заявил о полном прекращении добычи. Телефон представителя завода не отвечал. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, отмечают, что на прошлой неделе рабочие «Беларуськалия» присоединялись к забастовкам только после окончания смены и сейчас также надолго не оставляют производство.



В 2019 году «Беларуськалий» обеспечил 5,6% консолидированного бюджета Белоруссии, экспортировав 6,2 млн тонн удобрений на $2,8 млрд. В 2020 году, по прогнозу Минфина страны, она должна получить от экспорта удобрений более $570 млн. В трейдере «Беларуськалия» Белорусской калийной компаний уже заявили, что «приложат все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для партнеров, оставаясь на связи 24/7».



Даже если «Беларуськалий» остановился полностью, мировой рынок заметит это только в октябре-ноябре, учитывая наличие складских запасов на предприятии и уже отгруженных объемов за рубежом.



В дальнейшем, отмечают источники “Ъ”, все будет зависеть от сроков простоя: существенное влияние на рынок может оказать остановка на несколько недель. «Думаю, власти будут делать все возможное, чтобы вернуть к работе предприятие, слишком оно важно для страны, в том числе в генерации долларовой выручки»,— говорит Анастасия Егазарян из БКС. Она добавляет, что сейчас нет недостатка предложения на калийном рынке и рост цен возможен только при длительной остановке.



Важнейшая отрасль для белорусского бюджета — нефтепереработка — пока не сокращает производство, хотя рабочие как минимум одного из двух НПЗ страны, «Нафтана», собирались на митинги. В «Транснефти», через систему которой завод обеспечивается сырьем, подтвердили, что поставки идут в обычном режиме. В то же время источник “Ъ” на рынке отмечает, что невостребованную нефть в случае снижения производства «Нафтан» может первое время закачивать в хранилища.



Белорусский металлургический завод, крупнейшее в стране металлургическое предприятие, остановило работу 17 августа на несколько часов, но затем возобновило ее. В дальнейшем на заводе не исключают бессрочной забастовки. Это может затронуть российских контрагентов: завод на 50–60% зависит от поставок сырья из РФ и большую часть продукции экспортирует туда же. Предприятие хронически убыточно, при этом держателями его облигаций являются в том числе дочерние структуры российских банков — БелВЭБ, Белгазпромбанк и БПС-Сбербанк.



Потенциально наибольшее влияние на российский рынок может оказать остановка белорусских машиностроительных заводов — МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ),— рабочие которых активно участвуют в митингах, в том числе на базе самих предприятий. Однако “Ъ” не удалось подтвердить факт полной остановки какого-либо из них.



На белорусские тракторы приходится около 45% российского рынка, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, в том числе 15% — это тракторы, которые собираются в России из произведенных на МТЗ машкомплектов. По его мнению, риски для российских клиентов и сборочных производств возникнут только в случае длительной остановки МТЗ. По словам собеседников “Ъ” на рынке, у покупателей есть запас комплектующих на складах примерно на два месяца. Доля МАЗа на российском рынке в последние годы падала, в 2019 году продажи снизились на 9%, до 3,8 тыс. штук, что ниже, чем у КамАЗа, а также европейских Volvo, Scania, MAN и Daimler. Что касается МЗКТ, то он выпускает шасси для военной техники — их производство в России уже наладили на КамАЗе, хотя на рынке возникали сомнения относительно возможности полного перехода.



Сложная ситуация по БелАЗу: это игрок международного масштаба, на который приходится около 30% рынка карьерных самосвалов в мире, остальные — на Komatsu и Caterpillar, рассказывают собеседники “Ъ”. В РФ белорусский завод занимает 50–55% рынка самосвалов.



По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, спрос на эту продукцию высокий: год назад БелАЗ имел предоплаченные заказы на ближайшие два года. И хотя с тех пор ситуация в сегменте майнинга ухудшилась, заказы по-прежнему есть. В случае приостановки клиенты смогут заместить эту технику иностранной за счет основных конкурентов, у которых в РФ есть сборка, но для самого завода это несет риски из-за предоплаты. В телеграм-каналах появлялась информация, что сотрудников БелАЗа предупреждают об ответственности за прогулы.



Ольга Мордюшенко, Ольга Никитина, Евгений Зайнуллин



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