Экспорт квотировать в лом Российское правительство не может прийти к согласию относительно введения квот на экспорт металлолома, за которые выступают Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) и некоторые металлурги. Так, Минэкономики видит в введении квот нарушение обязательств России перед ВТО. Таможенная служба считает, что квотирование не достигнет своих целей, так как сырье будет вывозиться через страны ЕАЭС, хотя в ФРТП полагают, что такой реэкспорт будет невыгодным. Тем временем необходимость квотирования выглядит все более неочевидной на фоне прогнозов снижения потребления металла.



Министерства не готовы однозначно поддержать квотирование экспорта лома, следует из переписки, с которой ознакомился “Ъ”. Инициатором квот является ФРТП, представляющий интересы крупнейших трубных компаний. Фонд предлагает ввести квотирование экспорта в страны, не входящие в ЕАЭС, на полгода с объемом квот в 1 млн тонн. В противном случае фонд прогнозирует снижение выплавки стали в РФ на 2,5–4 млн тонн.



Из июньского письма Минфина в адрес Минпромторга следует, что министерство «считает возможным» поддержать предложение фонда, однако ждет от него дополнительной информации, в том числе по механизмам администрирования, которые позволяли бы снять риски вывоза лома в третьи страны через территории Евразийского экономического союза. ФТС, в свою очередь, ссылаясь на правоприменительную практику таможни, отмечает, что подобные односторонние меры приводят к «перетеканию потоков» товаров через страны ЕАЭС, что «не позволяет достичь заявленных целей».



В Минфине заявили “Ъ”, что позиция по вопросу квотирования прорабатывается, в ФТС не предоставили комментарий.



Глава ФРТП Игорь Малышев уточнил, что лом черных металлов — недорогой товар, поэтому его экспорт через другие страны ЕАЭС невыгоден в связи с дорогостоящей логистикой.



Более того, во всех государствах—членах ЕАЭС действуют различные ограничения на экспорт лома, в том числе не только в отношении третьих стран, но и стран союза.



По данным “Ъ”, из участников рынка квотирование поддерживают «Северсталь», Абинский электрометаллургический завод и ММК, которые отмечают острый дефицит нелегированного лома черных металлов на региональных рынках. Представитель ММК подтвердил “Ъ” эту информацию, остальные не предоставили комментарий.



В материалах к заседанию рабочей группы подкомиссии правительства по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, на котором будет рассматриваться вопрос о квотировании экспорта, сказано, что по итогам анализа на российском рынке в 2020 году прогнозируется дефицит нелегированного лома черных металлов в объеме минимум 1 млн тонн. Кроме того, по согласованным оценкам металлургических и ломозаготовительных ассоциаций, уровень ломозаготовки черных металлов по итогам 2020 года сократится на 15%, с 26,8 млн до 22,8 млн тонн, то есть на 4 млн тонн, что сопоставимо с размером всего экспорта лома черных металлов из РФ в 2019 году.



По информации “Ъ”, резко против квотирования выступает Минэкономики.



В министерстве настаивают на отсутствии данных о критическом недостатке лома на внутреннем рынке. Кроме того, предложение ФРТП имеет признаки нарушения обязательств России перед ВТО.



В письме Минэкономики в Минпромторг от 23 июня подчеркивается, что вопрос о квотировании экспорта лома неоднократно обсуждался на уровне правительства, но в итоге от квот было решено отказаться и внедрить механизмы биржевой продажи лома. Соответствующее решение в октябре 2019 года принял вице-премьер Дмитрий Козак, но после его ухода из правительства биржевые торги так и не начались. В Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.



Хотя ФРТП обосновывает необходимость ограничений возможным дефицитом сырья в период действия карантинных мер в стране, реальных случаев остановки или сбоев в работе металлургических производств из-за недостатка лома не зафиксировано, заявили “Ъ” в ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком». По мнению ассоциации, на деле производство металла снижается и «в настоящее время ломозаготовители во многих регионах уже испытывают проблемы со сбытом».



Потребность в ломе в этом году сократится, согласен Максим Худалов из АКРА, так как спрос на стальной прокат и трубы в РФ, очевидно, снизится. Это подтверждается прогнозами самих металлургических компаний: ММК ожидает снижения потребления металла в РФ на 7–10% по итогам года, «Северсталь» — на 6–9%.



Евгений Зайнуллин



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