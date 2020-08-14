Над Газпромом сжижаются тучи «Газпром» в первом полугодии сокращал продажи своего газа в Европу гораздо быстрее большинства своих конкурентов. Компания снизила экспорт в дальнее зарубежье на 18%, тогда как спрос на рынке упал из-за коронавируса и теплой зимы только на 6,5%. Например, Германия, крупнейший клиент «Газпрома», сократила покупки почти исключительно российского газа. Напротив, поставщики СПГ — Катар и США — постепенно увеличивали долю на европейском рынке. По мнению аналитиков, во втором полугодии «Газпром» сможет частично восстановить поставки, но жесткая конкуренция с СПГ сохранится.



«Газпром» в январе—июне сократил экспорт газа в Европу на 18%, до 78,9 млрд кубометров, следует из отчетности компании по РСБУ. На основном рынке сбыта — в Западной Европе — поставки упали на 17% — до 60 млрд кубометров. При этом в Германию, которая является крупнейшим рынком для российского газа, экспорт упал сразу на 25%, до 20,1 млрд кубометров, в Италию — на 14,6%, до 9,9 млрд кубометров. Худшую динамику предсказуемо показала Турция: экспорт в эту страну, куда «Газпром» специально построил прямой газопровод «Турецкий поток», рухнул в 1,7 раза, до 4,7 млрд кубометров.



В Турции «Газпром» вытесняет азербайджанский газ со второй фазы проекта «Шах-Дениз» и СПГ из Катара и Алжира.



В Германии, как отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, общее потребление газа в первом полугодии сократилось на 2,7 млрд кубометров (в основном из-за пандемии и теплой зимы), а импорт, по ее оценкам, упал на 6,5 млрд кубометров. То есть почти все сокращение импорта пришлось на российский газ. Более значительное падение импорта газа в страну по сравнению со снижением потребления объясняется, по ее оценке, увеличением отбора газа из ПХГ с января по апрель 2020 года и менее активной его закачкой в апреле-мае.



Доля «Газпрома» на рынке стран дальнего зарубежья (в них входят ЕС без Прибалтики, но с учетом Турции), по собственным оценкам компании, рухнула на 4,4 процентного пункта, до 27,8% в первом полугодии. Конкуренты монополии — Норвегия и Алжир — также снизили объемы поставок. Алжир сократил трубопроводные поставки сильнее «Газпрома» — на 28,9%, до 14,5 млрд кубометров. Но основным конкурентом «Газпрома» остается СПГ. Несмотря на обрушение мировых цен на СПГ и связанные с этим проблемы у американских поставщиков, они продолжили наращивать свою долю на рынке.



Так, год к году США увеличили продажи СПГ в Европу и Турцию на 129%, до 17,4 млрд кубометров (это около 6,2% рынка). Катар же снижал поставки СПГ в Азию из-за падения цен, перенаправив их в Европу и тем самым нарастив продажи в регионе на 16%, до 18,4 млрд кубометров (6,6% рынке).



Предполагается, что во втором полугодии ситуация для «Газпрома» будет более благоприятной. Пока, однако, в июле-августе поставки продолжают серьезно падать (в августе спрос на газ в Европе традиционно самый низкий в году). Однако с четвертого квартала поддержку поставкам «Газпрома» могут оказать цены по старым контрактам с нефтепродуктовой индексацией, так как они отразят весеннее падение цен на нефть, говорит аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Кроме того, он напоминает, что «Газпром» продал на своей электронной торговой площадке уже порядка 3 млрд кубометров газа с поставкой в четвертом квартале, в какой-то степени гарантировав часть будущего спроса. «Но многое будет зависеть от маркетинговой стратегии в Турции, где ситуация с поставками приобрела катастрофический характер»,— отмечает Сергей Капитонов. По его мнению, хотя вторая половина года может оказаться для «Газпрома» несколько проще с точки зрения экономических факторов, конкуренция не станет менее жесткой — если цены на газ в Европе вырастут, как можно предположить исходя из форвардной кривой, то и производители СПГ нарастят поставки в Европу.



Уровень загруженности американских СПГ-заводов сильно сократился во втором полугодии и сейчас находится примерно на отметке в 25%, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch: это связано с тем, что спотовые цены упали ниже точки операционной безубыточности. При условии восстановления спроса на газ из-за фактора сезонности и восстановления экономики спрос на трубопроводный газ во втором полугодии, вероятно, вырастет сильнее, чем закупки СПГ, и доля «Газпрома» на европейском рынке может начать восстанавливаться, полагает он. Но на сильный рост рассчитывать не стоит, уверен аналитик: рынок газа остается затоваренным, кроме того, нетипично большой объем был закачан в европейские газохранилища.



Татьяна Дятел



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