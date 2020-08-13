Коломойскому открыли закрома

29 июля Окружной административный суд Киева обязал Государственную службу геологии и недр выдать ПАО “Укрнафта” специальное разрешение на добычу углеводородов на территории Рипнянского месторождения (Ивано-Франковская область). Этот участок звезд с неба не рвет. Его территория составляет всего 7 кв км., а запасы полезных ископаемых составляли 7 млн куб м газа и 650 тыс т нефти. Такие цифры фигурируют в официальной отчетности госпредприятия “Геоинформ”, владеющего статистикой содержания полезных ископаемых по всей Украине.

Реальное содержание углеводородов на Рипнянском месторождении уже на порядок меньше потому что упомянутые объемы были зафиксированы на момент выдачи спецразрешения на разработку этого участка “Укрнафте”. А это было больше 10 лет назад. Так чем в таком случае интересно судебное решение о необходимости выдачи лицензии нефтедобывающей компании? Сразу несколькими фактами, которые заслуживают отдельного внимания.

Безусловно, первое это аргументация, которой следовал Окружной админсуд Киева перед принятием решения о необходимости выдачи спецразрешения. Так, в мотивировочной части говорится о том, что ПАО обратилось к геологическому ведомству с ходатайством о пролонгации лицензии еще осенью 2013 г., то есть за полгода до истечения срока ее действия. При этом в судебном решении говорится о “бездеятельности с принятием решения о продолжения срока действия спецразрешения сроком действия на 20 лет”.

Добиться таких выводов от суда “Укрнафта” не могла последние 6 лет — то есть начиная с 2014 г., когда ее отношения с Госгеослужбой и перешли из служебных кабинетов в залы судебных заседаний. В украинском корпоративном мире многолетние судебные сватки никогда небыли чем-то необычным. Но в этом конкретном случае время было потрачено не на “соревнования юристов”, а на борьбу крупного бизнеса с центральной властью. Речь идет о противостоянии неофициального куратора полугосударственной “Укрнафты” Игоря Коломойского с правительством времен Арсения Яценюка. Так, в тот период Кабмин давил на ПАО с целью добиться от нее погашения многомиллиардной налоговой задолженности. И в рамках этой компании в колеса Коломойского аппарат Яценюка периодически подбрасывал палки, одной из которых стало решение о замораживании пролонгаций спецразрешений на пользование недрами.

“Олигарх” сообщал об этой инициативе. Так, весной 2016 г. Кабмин издал постановление №277 “О внесении изменений в порядки выдачи спецразрешений на пользование недрами, утвержденные постановлениями Кабмина от 30 мая 2011 г. №594 и 615”. Этим документом был расширен список оснований для запрета той или иной компании претендовать на получение специальных разрешений на пользование недрами. В частности, реестр дополнился пунктом, в соответствии с которым государство может отказать в выдаче лицензии “в случае наличия у претендента долга по оплате налогов и общеобязательных платежей по состоянию на последний отчетный период”. К тому времени за плечами “Укрнафты” был не один год саботажа уплаты рентных платежей.

Де-факто таким образом крупнейший в стране добытчик нефти реагировал на отказ власти идти ему на уступки в решении проблемы с оплатой 10 млрд куб м газа собственной добычи, которые были отобраны государством у ПАО еще в середине 2000-х и проданы по бросовой цене населению.

Опираясь на то, что ее товаром распорядились безосновательно, команда Коломойского еще с тех пор пыталась заставить власть оплатить этот ресурс по коммерческой цене. Но за годы переговоров и судебных баталий эта цель так и не была достигнута. А “Укрнафта” тем временем стала должником №1 по налогам в стране, накопив начиная с 2015 г. почти 16 млрд грн. долгов перед бюджетом.

Собственно, упомянутое постановление правительства Яценюка №594 и было попыткой заставить Коломойского вернуться к рентным платежам. Но сталось не так как гадалось. Уже в 2017 г. команда олигарха из Днепра смогла опротестовать невыгодное ей решение в суде.

Чуть позже премьерского поста лишился и Яценюк, что открывало действиям “Укрнафты” второе дыхание. Но этого не произошло потому что инициативу отставного главы Кабмина перенял тогдашний президент Петр Порошенко, у которого как раз в тот период разгорался конфликт с Игорем Коломойским.

Следствием того противостояния стало то что Госгеослужба взяла за правило отказывать “Укрнафте” в пролонгации ее лицензионного парка. А это привело к тому, что у нефтедобывающей компании один за одним участки стали выходить на просрочку, и к концу 2018-го таких накопилось уже под два десятка. В их числе было и вышеупомянутое Рипнянское месторождение нефти. А в этом контексте текущее решение суда о необходимости пролонгации срока действия данного участка выглядит уже не как отдельно взятый случай, а как начало большого пути “Укрнафты” с восстановлением прав на разработку десятков других просроченных месторождений.

Владимир КОМАРОВ

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