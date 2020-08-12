Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины Массовые акции протеста в любой стране не лучшим образом отражаются на ее экономике и на взаимоотношениях с другими странами – торговыми партнерами. Украинцы еще не забыли банковский кризис и "банкопад", которые разразились после Майдана, и пустую государственную казну. Помнят, какими темпами росли цены (в 2013 году инфляция составляла 0,5%, в 2014-м – почти 25%, в 2015-м – 43,3%). Во Франции в падение экономики в 2019 году (-2,63% ВВП) наверняка внесли свою лепту и акции "желтых жилетов".



В Беларуси серьезные акции протеста начались только на днях, и сколько они продлятся – пока неизвестно. Как невозможно спрогнозировать, начнется ли в этой стране всеобщая забастовка, к которой сейчас призывают те, кто не согласен с результатами выборов. Однако мы попросили экспертов спрогнозировать, как может отреагировать на происходящее экономика Беларуси и как это может отразиться на ситуации Украины. Ведь Беларусь является одним из крупнейших торговых партнеров Украины.



Инфляции и роста курса доллара в Беларуси мы не увидим



Белорусская экономика в последние годы, можно сказать, демонстрирует стабильность, близкую к стагнации. Рост ВВП составляет 1-2% в год, уровню инфляции позавидовал бы украинский Нацбанк – около 5% несколько лет подряд, зарплаты растут на 1-2% быстрее, чем инфляция.



Однако все эти цифры не дают полного представления о ситуации в экономике в целом. По оценкам экспертов, в Беларуси сохранилось много элементов старой советской системы с превалирующим госсектором и госрегулированием. А экономическое благополучие и рост благосостояния в Беларуси достигаются в последние годы в основном за счет заемных средств.



До сих пор в Беларуси львиную долю составляют предприятия государственного сектора. Цены на многие товары и услуги регулируются государством, как и размер зарплат большинства белорусов, работающих в госсекторе. Официальный курс белорусского рубля также формируется не рынком. Поэтому, в частности, акции протестов и массовый отток денег из банков (с началом волнений, по информации в соцсетях, белорусы ринулись забирать свои банковские вклады и переводить их в доллары и евро) никак не сказались на курсе валют.



"Курс валют в Беларуси устанавливают не так, как у нас. У них нет рынка, курс формирует Нацбанк. Причем там существует сразу четыре курса: официальный, неофициальный, "черный" и т. д. Но все равно: если у нас рынок сразу чувствует такие события, то у них – нет. Там Лукашенко сказал курс не трогать – и он стоит железно", – объясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



Банковский сектор в Беларуси, как и большинство предприятий, – также фактически государственный, отмечает эксперт. И он тоже фактически регулируется президентом.



"Да, там действительно сейчас паника. Но у них очень жесткий контроль. И если Лукашенко даст команду не возвращать вклады населению, то банки могут просто прекратить выдавать деньги. В Беларуси уже были такие моменты. Когда была сильная девальвация их рубля, Лукашенко запретил выдавать банковские вклады. И их прекратили выдавать. Причем даже специального закона не принимали, просто перестали возвращать деньги, и все. И так продолжалось около полугода. Цены тоже официально рыночные, но если Лукашенко сказал, что цена на картошку должна быть такая-то, то так и будет", – говорит Александр Охрименко.



Под вопросом – поставки бензина и дизтоплива



Украина довольно активно торгует с Беларусью. По объему импорта в Украину Беларусь занимает пятое место в рейтинге таких стран. В прошлом году в Украину из Беларуси было завезено товаров на 3,75 млрд долларов, за пять месяцев этого года – почти на миллиард долларов. А вот по объему экспорта Беларусь находится только на 11-м месте по итогам прошлого года. В 2019-м Украина экспортировала туда товаров на 1,55 млрд долларов, в 2020-м – пока только на 543 млн.



Как видно из приведенных цифр, сальдо торговли Украины с Беларусью отрицательное: Украина ввозит из Беларуси в 2,5 раза больше товаров, чем экспортирует в эту страну. Беларусь покупает у нас всего по чуть-чуть. Основные денежные поступления в нашу страну идут от продажи белорусам железнодорожных локомотивов (185 млн долл. по итогам 2019 года), отходов пищевой промышленности (170 млн долл.), черных металлов (142 млн долл.), семян масличных культур (около 140 млн долл.). А вот ключевая статья импорта из Беларуси – это нефтепродукты. Из 3,75 млрд долларов, которые в прошлом году "утекли" из Украины в Беларусь, 2,37 млрд было уплачено за бензин и солярку.



Поэтому, если в Беларуси начнутся серьезные забастовки, в Украине на них в первую очередь отреагируют цены на бензин.



"На сегодняшний день Украина в основном покупает в Беларуси бензин. И покупает его только на одном предприятии – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Если начнутся забастовки и этот завод остановится, у нас будут проблемы. Пока будут налаживаться поставки из Литвы или других стран, могут быть перебои, и цена на бензин у нас вырастет. Я надеюсь, конечно, что у них будет все хорошо, но такой риск существует", – говорит Александр Охрименко.



Экономический эксперт Алексей Кущ обращает внимание, что в период сбора урожая особенно серьезные проблемы могут возникнуть с дизельным топливом.



"Один из основных пунктов нашей внешней торговли с Беларусью – это, конечно, нефтепродукты. Фактически вся Украина ездит на белорусском дизеле. Я не думаю, что там произойдет что-то такое, что серьезно повлияет на поставки. Но если будет массовая дестабилизация работы экономики, остановятся белорусские нефтеперерабатывающие заводы, у нас может возникнуть дефицит дизеля на рынке. Особенно это неприятно сейчас, когда идет активный сбор урожая. Понятно, что найти дизтопливо у других поставщиков – не проблема в современном мире. Но придется, может быть, покупать дороже. Потому что белорусский дизель – один из самых дешевых, и здесь очень выгодная логистика", – говорит Алексей Кущ.



Эксперт видит более серьезную опасность для экономики Украины



Алексей Кущ считает, что дестабилизация ситуации в Беларуси может быть чревата для Украины и более серьезными последствиями, чем проблемы с бензином.



"У Беларуси сейчас на самом деле есть два варианта: либо Лукашенко, либо аннексия Россией. Третьего варианта просто нет. Для России Беларусь – это такой стратегический элемент стабильности на ее западном фланге, и любые действия в отношения Беларуси Россия воспримет как агрессию непосредственно на своей территории. То есть реакция будет такой, как если бы произошло отделение, например, Белгородской области. Но гипотетически представим ситуацию, что Лукашенко не удерживает власть. Тогда Россия проводит аннексию Беларуси, и вот в результате этого для Украины действительно могут быть очень серьезные экономические процессы. С одной стороны, мы окажемся охвачены таким недружественным кольцом с севера, востока и юга. Это приведет к массовому оттоку инвестиций из Украины, к закрытию инвестиционных проектов. Потому что Украина тогда превратится, условно говоря, в формат осажденной крепости. А с другой стороны, это приведет к колоссальному росту затрат на оборону. Нам придется серьезно усиливать северную границы, потому что там сейчас со стороны Украины очень слабый пограничный контроль. Поэтому для нас Лукашенко является в этом плане – по крайней мере на период, пока мы не окрепнем экономически – единственно возможный вариант сохранения хоть какой-то экономической стабильности, как это ни странно звучит", – говорит Алексей Кущ.



Сколько продлятся акции протеста в Беларуси



Эксперты называют экономический уклад Беларуси "государственным капитализмом". И именно из-за того, что там значительная доля государственных предприятий, они считают маловероятными серьезные, масштабные забастовки.



"У них в основном госпредприятия. Зарплату фактически регулирует государство. И если будет забастовка, за счет чего люди будут существовать? То есть там масса нюансов, которые я даже не представляю, как они будут решать", – говорит Александр Охрименко.



Алексей Кущ тоже считает, что акции протеста в Беларуси долго не продлятся.



"Предсказывать что-то в плане социальной активности – неблагодарное занятие. Но мой прогноз – что, скорее всего, экономические потрясения в Беларуси будут купированы в ближайшее время. Каких-то массовых акций протеста в виде общенациональных забастовок я не ожидаю, что объясняется спецификой Беларуси. Там, можно сказать, в основном государственный капитализм: очень много государственных предприятий, и люди дорожат своей работой, поэтому массово прерывать работу своих предприятий они не будут", – говорит он.



Однако, если акции протеста в Беларуси будут жестоко подавлены, это грозит Беларуси международным скандалом и санкциями. Поэтому Алексей Кущ считает, что для Беларуси будет лучше обойтись без жестокости.



"Для Лукашенко было бы максимально выгодно перевести все это в формат, условно говоря, "желтых жилетов" во Франции. То есть чтобы там проходили митинги, и полиция применяла средства физического воздействия крайне ограниченно. Тогда бы Лукашенко не сжег окончательно мосты с западным миром и сохранял бы какую-то видимость легитимности в современной политической иерархии. А со временем эти протесты, как и протесты "желтых жилетов", сошли бы на нет. Но тут вопрос в том, хватит ли у Лукашенко политической выдержки. Потому что он же не Макрон. Политическая выдержка, политический такт свойственны странам, где существует коллективное принятие решений, где действуют регламенты, а не личности, где все стандартизировано. А личности в основном эмоциональны и субъективны в своих решениях. Поэтому у меня большие сомнения в способности Лукашенко придерживаться стандартизированных регламентов. И я думаю, что это приведет кболее активной фазе зачистки всех этих протестов, что может серьезно ослабить его легитимность. И тогда он будет заблокирован и со стороны Европы, и со стороны Америки, и ему останется один безальтернативный вариант – Россия", – размышляет Алексей Кущ.



Впрочем, эксперт советует не сбрасывать со счетов еще одного крупного партнера Беларуси – Китай.



"Лукашенко в свое время принял очень правильное решение. У него был весьма ограниченный политический маневр, но он даже в таком ограниченном политическом маневре сумел найти диверсификацию российского влияния в виде Китая. Он привлек китайские инвестиции, создал в Беларуси свободные экономические зоны, построил крупный логистический центр в Гродно, и сейчас Беларусь является для Китая стратегической страной, потому что через нее идет один из основных потоков китайских товаров в Европу, идут товарные потоки более чем на 50 млрд долларов. И в саму Беларусь вложено более 5 млрд долларов китайских инвестиций. И этот страховочный трос в виде Китая будет удерживать Беларусь от экономического и политического падения. Китай будет поддерживать Лукашенко на геополитическом уровне и станет таким холодным душем для России, не позволяя ей применять радикальные варианты решения белорусской проблемы. А я думаю, в Москве уже существуют радикальные сценарии решения проблемы Беларуси", – говорит Алексей Кущ.



Стоит ли Беларуси бояться международных санкций



Что касается недовольства со стороны Европы и США, то, по мнению экспертов, экономика Беларуси не настолько ориентирована на Европу и Америку, чтобы она могла пострадать от "наказания" с их стороны.



"Если Евросоюз введет санкции, это мало повлияет на экономику Беларуси. Она очень сильно зависит от России, а не от Евросоюза. Больше всего инвестиций в Беларусь идет из России и Китая. Китай, как я понимаю, сейчас держит нейтралитет. Евросоюз уже давно ввел санкции против Беларуси, но я бы не сказал, что это как-то радикально отразилось на ней", – говорит Александр Охрименко.



Алексей Кущ вообще сомневается, что санкции со стороны ЕС могут быть серьезными.



"ЕС, конечно, может возмутиться недемократичностью выборов и угрожать Беларуси санкциями. Но существует несколько факторов, которые не позволят Европе реализовать угрозы в полной мере. Во-первых, в Беларуси практически все выборы были такими же, как эти. Во-вторых, Европа уже научена горьким опытом Украины 2014-2015 годов и прекрасно понимает, что давить на диктатора можно только в том случае, когда существует сформированная оппозиция, альтернативный политический каркас, который может сразу переложить на свои плечи груз государственности. Сейчас примерно так, например, происходит в Венесуэле, где появился сильный оппозиционный лидер. И Европа во многих случаях признает его легитимным лидером страны. Но в Беларуси такого альтернативного каркаса нет. Тихановская уехала в Литву. Если уйдет Лукашенко, что будет? Повторение сценария Украины 2014-15 годов? С войной, беженцами и т. д.? Зачем это Европе? И в-третьих, в самой Европе и в США сейчас кризис модели финансового капитализма. Они переходят в формат посткапитализма, и у них у самих есть огромное количество социальных проблем. Мы уже видели протесты в США, во Франции. То есть Европа сегодня сама может столкнуться в угрозой массовых уличных беспорядков в любой момент. И им может понадобиться достаточно жестко применять силу. Поэтому я думаю, что позиция Европы сейчас наименее слабая по сравнению с тем давлением, которое она оказывала на Лукашенко раньше. То есть, вроде бы, сейчас произошел наиболее жесткий сценарий выборов в Беларуси. Разгон митингующих, есть раненые и погибшие. Но реакция Европы сейчас будет намного слабее, чем она была на предыдущие выборы", – резюмирует Алексей Кущ.



Александра Романюк



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



