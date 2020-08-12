Разлив топлива подкосил EBITDA Норникеля Резерв на выплату штрафа за разлив топлива под Норильском вдвое сократил EBITDA «Норникеля» в первом полугодии, которая упала до $1,8 млрд. Чистая прибыль снизилась на 98%, до $45 млн. Тем не менее долговая нагрузка остается на комфортном уровне и позволяет компании платить дивиденды.



«Норникель» отчитался о сокращении EBITDA на 51% в первом полугодии, до $1,8 млрд, говорится в отчетности по МСФО. Чистая прибыль компании снизилась на 98%, до $45 млн. Причиной снижения стало признание расходов по экологическим резервам на $2,1 млрд в качестве компенсации за разлив дизтоплива на ТЭЦ-3 под Норильском. Такую сумму штрафа назначил Росприроднадзор, но «Норникель» не согласился с методикой расчета и направил в службу письмо с просьбой уточнить оценку ущерба. Компания рассчитывает на внесудебное урегулирование вопроса.



Падение EBITDA привело к тому, что показатель соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось с 0,9x до 1,2x.



Это вполне комфортный показатель с точки зрения выплаты дивидендов, так как, согласно дивидендной формуле, минимальный уровень выплат в 30% EBITDA возможен до 2,2x. Консолидированная выручка увеличилась на 7% год к году, до $6,7 млрд, за счет роста биржевых цен на палладий, родий и золото, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОКе. Объем капитальных вложений увеличился на 10%, до $0,6 млрд, из-за начала расширения Талнахской обогатительной фабрики, развития «Южного кластера», а также экологической программы по снижению выбросов диоксида серы в Заполярном филиале.



Глава «Норникеля» Владимир Потанин, чьи слова приводятся в отчете, заявил, что компания из-за неопределенности на внешних рынках увеличила подушку ликвидности, выбрав существенные средства из лимитов доступных кредитных линий.



Менеджмент «Норникеля» ведет работу по рефинансированию долгового портфеля, что позволило снизить среднюю стоимость обслуживания долга, несмотря на общий его рост. Случившуюся аварию под Норильском он назвал «беспрецедентным по масштабу в истории компании экологическим инцидентом».



«Норникель» нейтрально оценивает перспективы рынка палладия и меди, однако ожидает увеличения профицита на рынке никеля до 150 тыс. тонн. По прогнозам ГМК, глубочайший за последние десятилетия кризис автомобильной промышленности приведет к падению спроса на палладий на 16% год к году, а мировое потребление меди снизится на 3%.



Евгений Зайнуллин



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