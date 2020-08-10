Повышение минимальной зарплаты: Влияние на экономику и уровень жизни украинцев Недавно Кабинетом министров Украины было анонсировано повышение минимальной заработной платы с сентября 2020 года до 5 тыс. грн, с января 2021 года – до 6 тыс. грн и с июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.



По моему убеждению, это решение правительства является обоснованным и соответствует современным потребностям отечественной экономики и государственных финансов. Данный шаг будет способствовать решению ряда структурных диспропорций экономики и будет стимулировать развитие внутреннего рынка. Приведу несколько аргументов.



1. Выравнивание диспропорций в оплате труда



Если в 2016 году соотношение минимальной и средней заработной платы в экономике составило лишь 30%, то в 2017 году после повышения МЗП с 1600 грн до 3200 грн оно возросло до 45%. В 2019 году это соотношение снизилось до уровня менее 40%, и запланированное повышение МЗП в сентябре позволит восстановить его до 45%. Для сравнения – соотношение минимальной и средней заработной платы на уровне 45-55% удерживается в большинстве странах Восточной, Центральной и Южной Европы (Хорватия, Польша, Румыния, Чехия, Албания, Венгрия, Словакия) и стран Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония).



2. Развитие внутреннего рынка



Одним из основополагающих факторов развития отечественной экономики является расширение емкости внутреннего рынка. Увеличение доходов граждан Украины позволяет увеличить потребление товаров и услуг (доля потребительских расходов в структуре совокупных расходов домохозяйств стабильно превышает 90%), что в свою очередь будет стимулировать увеличение инвестиций в расширение производства как отечественными, так и зарубежными стратегическими инвесторами. В свое время такая стратегии была применена Китаем, который сегодня является не только крупнейшим рынком в мире, но и крупнейшей производственной площадкой для товаров, которые потребляются во всем мире.



3. Детенизация экономики



Почти треть штатных работников в Украине по всем видам экономической деятельности получает заработную плату, близкую к минимальному значению. При этом совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство являются в 1,5-2 раза выше. Поскольку именно с фонда оплаты труда платится налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос, очевидно, что выплата низкой официальной заработной платы позволяет работодателю минимизировать налоговую нагрузку на фонд заработной платы.



Не возражая против необходимости усовершенствования налоговой системы, в том числе путем отмены ограничений на размер заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ, на мой взгляд, шаг в направлении повышения минимальной заработной платы будет способствовать выведению части фонда оплаты труда из тени и повышению доходов государственного бюджета.



4. Повышение уровня жизни граждан Украины



По паритету покупательной способности (ППС), то есть по объему товаров и услуг, которые может приобрести гражданин Украины с учетом уровня цен, получающий среднюю заработную плату, Украина вдвое уступает другим странам Европы. Для примера, в Польше, рынок труда которой является магнитом для рабочих из Украины, заработная плата по ППС выше среднеевропейской, что не создает давления на цены, однако стимулирует повышение производительности труда и внутреннюю занятость, которая частично покрывается за счет трудовой миграции. Учитывая то, что в 2019 году и в 1 квартале 2020 года впервые в истории независимости Украины сбережения населения приобрели отрицательное значение, государственная политика, направленная на повышение уровня доходов граждан, является не только оправданной, но и необходимой.



В то же время правительству нужно учитывать риски от повышения МЗП, учитывая возможное влияние данного решения на усиление инфляционного давления. Для их минимизации правительству совместно с Национальным банком нужно вводить меры и специальные программы, направленные на стимулирование внутренней экономической активности и увеличение предложения товаров и услуг, в частности в рамках государственной программы "5-7-9".



Со своей стороны Министерству финансов и Государственной налоговой службе Украины следует усилить внимание к мониторингу уплаты налогов, начисляемых на фонд оплаты труда, с целью предотвращения схем по их минимизации, в частности, посредством формального перевода наемных работников на частичную занятость.



Богдан Данилишин



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