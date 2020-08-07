Украина набивает хранилища газом Рухнувшее из-за коронавируса потребление газа в Европе и сверхнизкие цены на сырье подарили новую жизнь украинским газовым хранилищам. В этом году к началу сезона отбора в украинских ПХГ будет более 26 млрд кубометров — это самый высокий уровень с 2008 года. Открытие полноценного виртуального реверса газа из Словакии и крайне низкие ставки хранения делают украинские ПХГ привлекательными для европейских трейдеров, признают эксперты.



Скорость закачки газа в ПХГ Украины в первые дни августа является самой высокой как минимум с мая 2014 года. 5 августа, по данным «Оператора ГТС», в хранилища было направлено 113,6 млн кубометров, а запас газа превысил 22,7 млрд кубометров из доступных 31 млрд кубометров. По оценке «Укртрансгаза», к октябрю в ПХГ может оказаться 26,5 млрд кубометров — последний раз столь значительные запасы были накоплены в 2008 году, перед подписанием 10-летних контрактов с «Газпромом» на поставку и транзит газа.



Крупнейшие в Европе газовые хранилища, как ожидалось, должны были постепенно умереть в результате политики «Газпрома» по сокращению транзита газа через Украину. Без российского газа столь значительные хранилища было бы нечем заполнять, да и сама Украина, серьезно сократившая потребление газа, не нуждалась уже в создании таких зимних запасов.



Собеседники “Ъ” в «Газпроме» ожидали, что ПХГ «сожмутся, как шагреневая кожа», поскольку, работая долгое время на непроектном уровне загрузки, хранилища могут потерять часть своего объема навсегда.



Новый пятилетний контракт на транзит, заключенный между Украиной и «Газпромом» в конце 2019 года, сам по себе не гарантировал загрузку ПХГ.



Тем не менее аномальное поведение газового рынка дало украинским ПХГ шанс. После теплой зимы европейские ПХГ вошли в 2020 год с высокими запасами, а последствия пандемии коронавируса подкосили спрос — в итоге уже сейчас заполненность хранилищ в Европе подбирается к 87%, и скоро газ некуда будет девать. При этом цены на газ упали до невиданно низких уровней в $60 за 1 тыс. кубометров, что стимулирует европейских трейдеров запасать сырье.



Украина же предлагает крайне низкие ставки за хранение — около $10 за 1 тыс. кубометров за цикл закачки-подъема, это примерно в 3–4 раза дешевле, чем в среднем в Европе.



Долгое время эта экономия во многом «съедалась» транспортными затратами — трейдер должен был заплатить около $20–30 за 1 тыс. кубометров, чтобы физически доставить газ из Словакии в ПХГ на западе Украины. Но с 1 августа Украина добилась от Словакии открытия полноценного виртуального реверса — теперь трейдер покупает российский газ, направляющийся в Европу, и может сразу направить его в ПХГ на Украине без физического пересечения границы. Объем виртуального реверса из Словакии 6 августа составил 44 млн кубометров.



Ситуация нынешнего года — аномальная, отмечает замглавы ФНЭБ Алексей Гривач, в будущем следует ожидать балансировки рынка и восстановления цен на газ, которые сейчас не покрывают издержек большинства производителей. Соответственно, потребность в хранении газа в Европе снизится, как и загрузка украинских ПХГ.

Тем не менее, констатирует эксперт, учитывая существенно более низкие тарифы, европейские трейдеры по-прежнему могут быть заинтересованы в использовании украинских хранилищ.



В то же время господин Гривач считает, что с такими тарифами этот бизнес не слишком рентабелен. Так, закачав дополнительные 10 млрд кубометров газа, владелец ПХГ «Нафтогаз» получит только $100 млн дополнительной выручки.



Юрий Барсуков

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