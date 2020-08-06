Взрыв в Бейруте. Взрывчатка или груз судна с украинским экипажем?

Большинство экспертов полагает, что причиной взрыва в столице Ливана была аммиачная селитра.

Социальные сети и СМИ пестрят кадрами небывалых разрушений в столице Ливана, Бейруте, вызванных мощнейшим взрывом в порту во вторник вечером.

По последним данным, число жертв взрыва достигло 78 человек, пострадали около 4 тыс. Представитель Красного Креста, как сообщает Daily Star, в свою очередь заявил, что погибших уже около ста.

Еще больше 100 человек, по словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы, а больницы были переполнены еще ночью. Так что, к сожалению, число жертв скорее всего продолжит расти.

Также губернатор сообщил, что из-за взрыва без крыши над головой остались примерно четверть миллиона жителей столицы Ливана, где проживают 2,42 млн человек.

Взрыву, судя по опубликованным в сети видео и исходя из заявлений официальных представителей ливанских властей, предшествовал выбрасывавший в небо клубы белого дыма пожар, который прибыли тушить бригады пожарных. 10 из них погибли.

Однако после прогремел взрыв. Точнее их была два: один послабее, а второй — ужасающе мощный с выбросом уже бурого и оранжевого дыма. Ударной волной смело строения и транспорт в районе порта, выбило окна, перевернуло автомобили.

Сила взрыва была настолько велика, что последствия ощутили даже в Ларнаке, на Кипре, хотя она расположена в 234 км от Бейрута.

По данным Потсдамского центра им. Гельмгольца (GFZ), по силе взрыв соизмерим с землетрясением магнитудой 3,5 балла.

Удобрение и взрывчатка

Официальная версия, озвученная во время заседания Высшего совета по обороне Ливана, следующая: искры от сварочных работ, проводившихся с целью закрыть некую дыру, через которую можно было пробраться на склад, подожгли хранившуюся там пиротехнику (что подтверждает ранее озвученные в СМИ сообщения о звуках взрывающихся фейерверков), что в свою очередь привело к воспламенению нитрата аммония (аммиачной селитры).

На складе хранились 2 750 тонн нитрата аммония, который был конфискован с грузового судна еще в 2014 г.

Судно это называется Rhosus и уже мелькало в новостях, в том числе украинских, поскольку на его борту работали восьмеро граждан Украины, застрявших в 2013 г. в порту Бейрута, поскольку, как говорили моряки, владелец — уроженец Хабаровска Игорь Гречушник, проживающий на Кипре — по сути “судно бросил”.

Вернуться они смогли лишь при активном содействии украинского консульства.

Rhosus перевозил нитрат аммония в Мозамбик из Батуми. И остановился в столице Ливана из-за технических неполадок. Инспекция после проверки арестовала судно, груз оставила в порту с целью либо дальнейшей продажи, либо утилизации.

Но все эти шесть лет селитра хранилась на 12-м складе. До вечера 4 августа.

Что говорят эксперты

Эксперты и “эксперты” разделились на два лагеря: одни полагают, что столь мощный взрыв из-за селитры произойти не мог, и это было ядерное оружие или еще что-нибудь не менее мощное; другие склоняются к тому, что поддерживать официальную версию.

Например, бывший сотрудник ЦРУ Роберт Баер, прослуживший долгое время на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, заявил, что не верит в версию с аммиачной селитрой. По его мнению, взорвались боеприпасы или ракетное топливо, которые могли храниться на том складе.

“Взгляните на этот оранжевый шар, это явно, как я уже сказал, взрывчатка военного назначения”, — сказал он, при этом, правда, проигнорировав красный цвет дыма.

“Это была какая-то бомба”, — уверенно заявил во время вчерашнего брифинга президент США Дональд Трамп, ссылаясь на неких great generals.

Между тем, специалист по обезвреживанию бомб террористов Крис Хантер, который в свое время был экспертом-свидетелем в суде по делу о подрыве экс-премьера Ливана Рафика аль-Харири в 2005 г., в комментарии Sky News отметил: цвет дыма — белый, розовый, красный — не характерны для взрыва пороха или боеприпасов.

В противном случае дым был бы черного цвета. Красный цвет дыма он объясняет результатом горения мебели, краски и т.п.

Эксперт по контролю над вооружениями и профессор Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис в интервью The Washington Post подчеркнул, что красный цвет указывает на нитрат аммония.

По его словам, выделяемый при воспламенении оксид азота окрашивает дым в красновато-коричневый цвет. Поэтому, по мнению Льюиса, это не может быть ядерный взрыв, который увидели “многие, кому не приходилось наблюдать взрывы” и которые игнорируют разницу между грибовидным и сферическим облаком.

Белый шар, или “Облако Вильсона”, образовавшееся после взрыва — это конденсирующаяся из-за ударной волны влага, находящаяся в воздухе.

И оно не является отличительной чертой только ядерного взрыва, подчеркнул в свою очередь в комментарии The Guardian доктор философии в Университете Нью-Мексико Мартин Пфайффер.

У взрыва в Бейруте, говорит он, не было характерных для ядерного “ослепляющей белой вспышки” и тепловой волны, которая приводит к обширным возгораниям и обжигает кожу.

Владислав ГИРМАН

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