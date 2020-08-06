Всего не заработаешь. Упадет ли гривня из-за трудовых мигрантов

В связи с карантином денежные переводы от украинцев, работающих за границей, снизились. Чего ждать к концу года и как трансферты заробитчан повлияют на курс гривни?

Сколько перечисляют трудовые мигранты

Национальный банк Украины опубликовал новую статистику денежных переводов в Украину, которая отражает активность перечисления в страну денег от трудовых мигрантов. Так, в июне этого года объем переводов по сравнению с июнем прошлого упал на 8,5% — до $856 млн. Причина — последствия пандемии коронавируса, введение карантинных ограничений и закрытие бизнеса в Европе весной. Как следствие, в апреле переводы трудовых мигрантов упали по сравнению с апрелем прошлого года почти на 16% — до $794 млн.

Однако после ситуация стала улучшаться — в мае объем денежных переводов вырос до $805 млн, в июне — уже до $856 млн. Всего же за первое полугодие трудовые мигранты перевели в страну $5 365 млн. Это на 3,2% меньше, чем за первую половину прошлого года.

Напомним, что еще в мае эксперты прогнозировали падение объема денежных переводов в Украину чуть ли не на треть. Но, похоже, негативные прогнозы не сбылись — объем денежных вливаний понемногу начинает восстанавливаться.

Опрошенные dsnews.ua эксперты по разному оценили степень влияния денежных переводов трудовых мигрантов на украинскую экономику и курс гривни, в частности. Но сошлись в одном: сокращение притока валюты от заробитчан если и произойдет, то не окажет катастрофического воздействия на гривню.

За деньги не волнуйтесь

Учредитель и президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак отметил, что фактор денежных переводов украинских трудовых мигрантов для курса гривни — один из определяющих, он дает не менее 10% от общего объема притока валюты в страну. “Эти переводы поддерживают гривню на высоком и стабильном уровне, и если представить, что в какой-то момент деньги перестанут приходить, то ситуация серьезно изменится”, — сказал он.

Однако, по словам Козака, пока что ситуация выглядит позитивной. Он пояснил, что снижение объема переводов за полугодие всего лишь на 3,2% на фоне падения на 12% европейской экономики — это пустяк. Именно поэтому есть основания считать, что по итогам года картина не будет столь удручающей. “Мы не знаем, что будет осенью, но пока ситуация выглядит так, что объем переводов трудовых мигрантов в этом году не будет сильно отличаться от 2019 г.”, — сказал он.

Более того, Тарас Козак напомнил, карантин в Европе был массово введен в апреле, а уже в июне пошло его послабление. И если с учетом провального апреля объем денежных переводов снизился не так сильно, то за второе полугодие он может быть близким к прошлогоднему показателю. “В этом году объем денежных переводов будет более $10 млрд точно”, — сказал эксперт, при этом не исключив, что наши трудовые мигранты перечислят на родину даже больше денег, чем в прошлом году. Напомним, что в 2019 г., по данным НБУ, они перевели в страну $11,9 млрд, в 2018 — $11,1 млрд.

Красота подсчетов

В свою очередь эксперт в Growford Institute Алексей Кущ считает, что публикуемая НБУ статистика денежных переводов украинских трудовых мигрантов является очень условной, поскольку регулятор собирает статистику из различных источников, в том числе — косвенных и неформальных, а погрешность при этом может быть очень большая. “Я помню, что у нас в предыдущие годы как-то был сведен платежный баланс с профицитом в $2,5 млрд, и это было показано, как достижение. Но при этом погрешность подсчетов составляла $2 млрд”, — сказал он.

По мнению Алексея Куща, из $12 млрд денежных переводов в Украину, о которых заявлялось ранее, от настоящих трудовых мигрантов поступает $7-8 млрд. Он пояснил, что денежные переводы используются в том числе для различных схем завода в Украину валюты, например — под видом оплаты за выполненные работы. Реально эти работы никто не выполнял, но заведенные в страну деньги попадают в статистику денежных переводов трудовых мигрантов.

Но даже от $7-8 млрд, по мнению Куща, нужно отнять еще несколько миллиардов долларов, которые поступают в страну от внутренних мигрантов — украинцев, которые работают дома, но получают оплату за выполненную для зарубежных контрагентов работу или проданные за рубеж товары. “Это могут быть IT-специалисты или люди, которые продают за рубеж что-то сделанное своими руками. И таких внутренних мигрантов у нас около 250 тыс. человек”, — пояснил он.

В подтверждение своего предположения о недостоверности статистики денежных переводов трудовых мигрантов от НБУ Алексей Кущ привел и обнародованную Нацбанком точную цифру постоянных трудовых мигрантов, которые работают за рубежом более 10 месяцев. Таковых насчитывается 3 млн человек, но в год они перечисляют в Украину около $1 млрд, или всего лишь по $300 на человека. Что аномально мало.

Эксперт Growford Institute считает, что реальный масштаб вклада трудовых переводов очень преувеличен и очень мифологизирован. “Цифра в $12 млрд денежных переводов всем нравится: критики подняли эту цифру на щит, потому что с ее помощью обвиняют власти в выдавливании украинцев за рубеж, а сторонникам власти она выгодна, поскольку показывает, что либерализация визового режима позволила украинцам хорошо зарабатывать за рубежом”, — сказал он.

По мнению Алексея Куща, реальная цифра денежных переводов трудовых мигрантов в этом году, естественно, снизится. Однако уменьшение притока валюты не отразится существенным образом на украинской экономике, в частности — на курсе гривни. По его словам, в пользу поддержания курса в большей степени играют другие факторы, связанные с карантином. Например, бизнес ежегодно выводит из Украины $5-6 млрд, но в этом году этот процесс притормозился — бизнес оставил дивиденды и нераспределенную прибыль внутри страны для поддержания своей стабильности.

Второй фактор — туристический. Ежегодно иностранные туристы привозят в Украину около $1,5 млрд, в то же время украинские вывозят за рубеж $8 млрд — сумму, сопоставимую с объемом притока валюты от трудовых мигрантов. “В связи с карантином бизнес перестал выводить деньги за рубеж и туристы не поехали за границу. И эти цифры намного больше повлияют на курс, чем динамика так называемых трудовых трансфертов, которая, как мы видим, от карантина практически не зависит, и, следовательно, подтверждает наше предположение о мифологизированности этого показателя”, — сказал он. Таким образом, если мигранты и станут перечислять в Украину меньше валюты, то им с лихвой помогут наши туристы — многие из которых, по понятным причинам, из внешних превратились во внутренних.

Александр СУКОВ

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