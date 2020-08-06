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Устами народа. Как у Зеленского придумали решить вопрос Донбасса

06.08.20 , dsnews.ua
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Новая стратегия, которую устами Леонида Кравчука озвучивает Офис президента, состоит в якобы отказе от “донбасских” изменений в Конституцию с одной стороны, и в проталкивании таких изменений через референдум с другой.

На днях новый глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что определенные положения Минских соглашений по-разному трактуются, а их необходимо читать одинаково всем сторонам урегулирования ситуации на Донбассе. 

“Мы не можем ставить под сомнение то, что написано в Минских договоренностях, но мы можем сказать, что прошло немало времени, и эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному. Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе”, — сказал он. 

За этим довольно сумбурным заявлением вскоре последовал еще более противоречивый пассаж: Леонид Макарович сымпровизировал на вполне знакомый мотив о том, что нужно “услышать народ Донбасса”. 

“Я задаю вопрос: можно ли добиться мира на Донбассе, если не общаться с людьми, которые там живут? Там же живут граждане, и мы их называем украинцами. Если это украинцы — с ними необходимо вести диалог”, — заявил Кравчук. При этом аксакал украинской политики не раскрыл секрет, как именно можно просто говорить с “украинцами Донбасса”, находящимися на оккупированных территориях под дулом автоматов и вместо которых в Минск вояжируют московские марионетки. 

Услышав несколько подобных сумбурных и взаимоисключающих заявлений, можно сделать вывод, что Кравчук таким образом пытался сбить с толку российских переговорщиков. Кроме того, эти пассажи могут быть направлены на разные аудитории — внешнюю и внутреннюю. Для переговоров в Минске и российских коллег, более того — для электората некоторых пророссийских партий вроде ОПЗЖ, Кравчук озвучивает готовность к компромиссам, прямым переговорам с ОРДЛО, критикует пятого президента и его несговорчивость. 

Для другой части аудитории, которую можно обозначить как условно-патриотическую, первый президент, напротив, заявляет, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый “особый статус ОРДЛО” в Конституцию. “А некоторые, среди них и российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу”, — говорит Кравчук. 

То есть, через Кравчука озвучиваются месседжи, которые хотят слышать и Москва, и Запад и разные части украинцев. Тактика, которая до сих пор помогала Зеленскому удерживать симпатии разных регионов страны. 

Старательно пережевывая в Минске приевшиеся формулировки насчет “расширения диалога”, “достижения и улучшения взаимопонимания” и другие дипломатические уловки, Киев, судя по всему, готовит почву для всенародного референдума о статусе Донбасса. У Зеленского прекрасно знают: за предоставление оккупированным территориям автономии, или просто расширения прав двух областей выступает меньшинство украинцев. Другими словами, на Банковой могут переложить на украинцев озвучивание позиции о Донбассе, которая не нравится Кремлю. Причем завернуть это в красивую обертку: заявляя о неприятии внешнего давления, людям одновременно дадут право самим определить, чего они хотят для Донбасса. Против результатов референдума Кремлю будет сложно возразить. Наверняка в таком случае возвращать Донбасс в Украину никто не будет, и он может окончательно превратится в “украинское Приднестровье”. 

Но такой исход не особо огорчит Банковую, которая сначала получит нужные политические баллы, а затем сбросит с себя ответственность за трудноразрешимый вопрос и займется совсем другими задачами. Недаром Алексей Резников недавно анонсировал создание “восстановительного фонда” для неоккупированной части Донбасса, а Кравчук — свободную экономическую зону. Так что “профита” дельцам от Зе-команды с этого дела может хватить на годы вперед. 

Впрочем, Украина — страна возможностей. Отношения Банковой и Кремля могут измениться, а результаты референдума освятят любые договоренности, ведь важно не как голосуют, а как считают. Команда президента настойчиво собирает вокруг себя представителей режима Януковича, так что ей наверняка расскажут, как правильно организовать “транзитный сервер” и получить нужные результаты. 

Денис САРБЕЙ

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