В Украине запущен рынок газа для населения: когда вырастут тарифы В Украине с 1 августа запустили рынок газа для населения. Журналист "Апострофа" Виктор Авдеенко выяснял, вырастут ли в связи с этим тарифы, и, если вырастут, то когда и насколько.



Рынок газа для населения заработал в Украине с 1 августа, как это было предусмотрено решением правительства.



Напомним, рынок должны были запустить еще 1 мая, но в дело вмешался коронавирус, а потому время "Ч" перенесли на 1 июля, а затем и на 1 августа.



Последняя заминка была вызвана тем, что к 1 июля не успели провести конкурс на утверждение поставщика "последней надежды", без которого функционирование полноценного рынка невозможно.



Поставщик "последней надежды" – это компания, которая должна в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остается без поставщика. Это крайне важно, так как рынок предусматривает возможность для потребителей самостоятельно выбирать поставщика.



Однако в июле конкурс на поставщика "последней надежды" был благополучно проведен, и его прогнозируемо выиграла НАК "Нафтогаз Украины". Точнее - ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаз". Кабинет министров на своем заседании 22 июля утвердил компанию поставщиком "последней надежды" на газовом рынке.



Без обязательств



Но ситуация с поставщиком "последней надежды", да и с поставщиками в целом, далеко не единственная новация заработавшего рынка. Так, с 1 августа перестали действовать так называемые публичные специальные обязательства (ПСО) для бытовых потребителей, возложенные правительством на "Нафтогаз Украины". Суть ПСО состоит в том, что тарифы на газ для населения, в отличие от коммерческих потребителей, были не рыночными, а регулируемыми.



При высоких ценах, как это было в прежние годы, такая модель выполняла социальную функцию – ПСО позволяли сдержать рост тарифов для населения. Однако в последнее время мировые цены на газ снижались, и сейчас рыночная стоимость топлива оказалась не выше регулируемой.



Как уже было отмечено, с 1 августа режим ПСО прекратил действие, а это значит, что отныне тарифы для бытовых потребителей, как ранее для коммерческих, определяет рынок, а не правительство.



С этим связан целый ряд важных вопросов, которые, безусловно, волнуют практически всех граждан: Что будет с тарифами? Вырастут ли они, или останутся на нынешнем уровне? Если тарифы все же вырастут, то когда и насколько?



Ценовое затишье



Попробуем разобраться.



В комментарии "Апострофу" президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отметил, что сам по себе переход на рыночное ценообразование не является фактором роста тарифов.



Напомним, сейчас мировые цены находятся на рекордно низком уровне, а потому оснований для подорожания топлива нет.



По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Саквы, украинские цены, по сути, уже давно привязаны к рыночным. "Поэтому сама отмена ПСО на цены повлиять не должна", - сказал он в разговоре с изданием.



Однако украинцам нужно быть готовыми к тому, что ситуация с газом будет похожа на ту, что сложилась на рынке нефтепродуктов. "Цены то повышаются, то снижаются в зависимости от конъюнктуры рынка", - поясняет Михаил Гончар.



Кстати, в августе возможно очень незначительное ценовое повышение, так как стоимость газа на европейских хабах несколько увеличилась, отметил эксперт. "Если бы ввели (рынок) с 1 июля, ощутили бы, наоборот, некоторое снижение", - добавил он.



Эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип также не видит причин для подорожания газа в ближайшее время.



"Учитывая, что спрос на газ не восстанавливается (из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса), а также из-за того, что сформированы значительные запасы газа, в этом году не стоит ждать серьезных повышений цены. Она, очевидно, будет примерно в том же интервале, который наблюдался в перовой половине этого года", - заявил он в разговоре с изданием.



Газа много не только в Украине, но и во всей Европе. "У нас сейчас отличные запасы (которые продолжают расти) и есть буфер, предотвращающий быстрый рост (цен). В Европе уровень заполнения хранилищ тоже высокий, что будет давить на цены вниз", - отметил Денис Саква.



Однако в определенном диапазоне цены могут изменяться. По словам Михаила Гончара, в отопительный сезон тарифы будут подрастать, а по его завершении – снижаться.



"Зимой, скорее всего, будет рост, - соглашается Денис Саква. - Но сейчас предсказать его практически невозможно". По его словам, это будет зависит от целого ряда факторов, например, от ситуации с эпидемией Covid-19, от того, насколько теплой или холодной будет предстоящая зима (чем холоднее зима, тем больше спрос на топливо, тем выше на него цены - "Апостроф").



В любом случае, украинские цены будет двигаться вслед за европейскими - как вверх, так и вниз.



Политика невмешательства



Сейчас газ на европейском рынке стоит порядка 100 долларов за 1000 кубометров. Даже, если добавить к этому транспортные и другие расходы, получится все равно немного. Однако в относительно недавнем прошлом цены, по которым наша страна покупала топливо, превышали и 200 и 300 и, в некоторые периоды, 400 долларов за тысячу кубов.



Практически всегда украинская власть находила способ не допускать роста тарифов для населения или, если повышение было неизбежным, старалась каким-либо образом их регулировать.



До конца текущего года, скорее всего, серьезного подорожания газа не будет, но уже в следующем году оно вполне возможно.



Как в этом случае поступит власть? Пустит все на самотек (рынок), или вернется к практике регулирования?



Одним из вариантов является возврат к ПСО или введение аналогичной модели регулирования тарифов.



Впрочем, эксперты сомневаются, что правительство прибегнет к подобным действиям.



Руководитель специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев убежден, что возвращения к регулированию цен ждать не стоит. "Этого не будет, потому что действия правительства – это реализация неолиберальной политики, которая не предполагает вмешательства государства в рынок", - сказал он "Апострофу".



Андриан Прокип также скептически оценивает такой сценарий. "Честно говоря, мне слабо в это верится. Думаю, что постепенное увеличение цен сформирует у потребителей определенную толерантность", - сказал он. В качестве примера эксперт привел повышение тарифов в 2014-2016 годах, когда цены для населения были подняты до уровня так называемого импортного паритета (цены, по которой Украина закупает газ).



"Скорее, будут меняться механизмы поддержки неплатежеспособных слоев населения". - добавил Прокип.



До выборов и после



Впрочем, правительство все же может прибегнуть к некоему регулированию тарифообразования, считает Денис Саква. Для этого, по его словам, могут "придумать какие-то схемы" снижения цен: "Например, станут использовать формулы с усреднением цены за предыдущий год или полгода, в зависимости от того, что будет выгоднее".



Михаил Гончар также не исключает введения того или иного вида регулирования цен в случае их значительного роста. "Популистская власть всегда будет склонна к подобным шагам", - пояснил он.



В Украине, как, впрочем, вероятно, в любой стране, рост цен на что бы то ни было негативно сказывается на рейтинге власти, и правительство будет явно не заинтересовано в увеличении тарифов накануне выборов, в связи с чем постарается, как минимум, удержать их рост или даже немного снизить. Напомним, ближайшие выборы - в местные органы власти - пройдут в конце октября этого года.



Однако,как считает Михаил Гончар, возможен и прямо противоположный сценарий. "В бюджете образовалась большая дыра, и наиболее простой способ – за счет тарифов, вытягивания средств из карманов потребителей наполнять бюджет, - рассказал специалист. - Очевидно, что этого не будет в период до выборов, а вот после них я ничего не исключаю".



При этом даже необязательно, чтобы росли собственно цены. Существуют различные инструменты - дополнительные налоги, сборы, акцизы, которые будут добавляться к тарифам и таким образом пополнять исхудавшую государственную казну. А заплатит за все это, как обычно, потребитель, то есть мы с вами.



Ранее "Апостроф" сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" установил цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб. м, что на 9% выше, чем в июле.



Виктор Авдеенко

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