Заправить автомобиль станет дороже: прогноз цен на топливо в августе В июле бензины и дизтопливо подорожали на 80 копеек, автогаз – на 39 копеек. По мнению экспертов топливного рынка, главная причина – ослабление гривни. Ведь бензин и дизтопливо Украина закупает за границей за валюту. Но не только колебание курса иностранных денег стало причиной роста цен на топливо на автозаправках. Потенциал для подорожания еще остался, поэтому АЗС продолжат поднимать ценники в августе. Сайт "Сегодня" выяснил у экспертов, как будут расти цены в течение августа.



Заправить автомобиль в среднем стало на 43 грн дороже



Заправить полный бак бензином А-95+ обойдется в 1175 грн. Это на 43 грн дороже, чем в начале июля. Литр бензина этой марки подорожал на 88 копеек.



Бензин А-95 на АЗС уже продают на 80 копеек дороже, А-92 – на 81 копейку, дизтопливо – на 78. Сжиженный газ подорожал на 39 копеек.



Почему автозаправки подняли цены? Падение гривни – главный фактор, почему бензин и горючее подорожали, отмечают эксперты. По отношению к доллару и евро национальная валюта потеряла 1-1,5 грн.



Дело в том, что украинские импортеры покупают горючее за валюту. При ввозе нефтепродуктов государство начисляет налоги в евро и пересчитывает по курсу Нацбанка. А потом операторы доход, полученный в гривнях, конвертируют в евро, чтобы закупить новую партию нефтепродуктов. А когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится для АЗС дороже, из-за чего они поднимают цены.



Вторая причина – подорожание нефтепродуктов на границе (в странах, из которых украинские импортеры покупают бензин и дизтопливо). Для трейдеров горючее подорожало на 12% за последний месяц.



"Практически все лето котировки на нефть выше 40 долларов за баррель. Если сравнивать с маем, то это подорожание примерно на 20%. Соответственно, цена на нефтепродукты тоже росла. Реакцию на это мы видим на заправках", – говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.



И третья причина – рост спроса. В Украине потребление горючего выросло за счет аграрного сектора и из-за внутреннего туризма – украинцы начали больше путешествовать по стране после ослабления карантина.



Что касается цен на сжиженный газ, то они напрямую не зависят от рынка нефти, так как в мире сжиженный газ не всегда используется как автогаз, а больше в промышленности и в быту. На цену больше влияет курс национальной валюты.



"Для сжиженного газа июль был неоднозначным – цена прыгала вверх-вниз. Рост, который мы видим последнее время, – это в первую очередь влияния курса, замечает Артем Куюн, замдиректора "Консалтинговой группы А-95".



В августе бензин и дизтопливо продолжит дорожать



Каждый процент роста цен на границе приводит к поднятию цен в рознице на 10 копеек за литр через две недели.



"Поскольку в июле цены выросли на 12%, то они создают потенциал для повышения цен на 1,2 грн", – отмечает Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея".



Также ослабление гривни на 10 копеек приводит к росту ценников на АЗС на 7-8 копеек за литр горючего через две недели.



Две недели – это период, за который партию горючего доставляют на АЗС от поставщика.



"Поскольку в июле национальная валюта ослабла к доллару и евро на 1,3-1,5 грн, это дает около гривни потенциала для подорожания. Суммарно получается, что уже сформировался потенциал для подорожания нефтепродуктов на две гривни. Восемьдесят копеек мы уже видим в цене. В ближайшую неделю мы увидим рост цен на 30 копеек. И в следующие две-три недели мы увидим подорожание еще на 80 копеек. Если курс не будет меняться, то на 30-40 копеек горючее продолжит дорожать каждую неделю. Это тот запас роста, который уже сформирован", – говорит Геннадий Рябцев.



Кроме этого на протяжении августа могут меняться котировки на нефть и нефтепродукты, что дополнительно повлияет на цены на АЗС к концу месяца.



"Сейчас предложение превышает спрос и теоретически цены на нефть должны снижаться. Но на фондовых рынках работают спекулянты, задача которых – поднять котировки. И они ограничены, поскольку спрос не восстанавливается так существенно, как ожидают. Карантинные ограничения сохраняются, и это означает, что для нефтяных котировок есть потолок роста. Соответственно, котировки нефтепродуктов тоже привязаны к ограничениям. Может, на уровне 5% потенциал для роста есть, поскольку остается высокий спрос со стороны аграриев во всех странах. Но для Украины основной фактор риска не мировая конъюнктура рынка, а нацвалюта, поскольку курс гривни после долгого периода упал, и это не очень радует", – добавляет Рябцев.



Сжиженный газ тоже подорожает. Артем Куюн прогнозирует, что цены на сжиженный газ вырастут в опте более чем на 1000 грн за тонну.



"Это будет плюс 60 копеек на литр. Чтобы обновлять запасы, АЗС нужно закупать ресурс, который уже более дорогой. Если не будет форс-мажоров, то цены могут вырасти до 50-70 копеек", – говорит Артем Куюн.



Виталий Андроник



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